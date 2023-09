KPI low-code (indicateurs clés de performance)

Les KPI (indicateurs clés de performance) Low-code sont des mesures fondamentales utilisées pour évaluer et mesurer l'efficacité, l'efficience, la qualité et les résultats globaux des plates-formes de développement d'applications low-code, telles AppMaster. Ces mesures fournissent aux parties prenantes, aux développeurs et aux clients des informations précieuses sur les performances des solutions low-code, leur permettant d'optimiser et d'améliorer le développement d'applications tout en réduisant les délais de mise sur le marché, les coûts et les goulots d'étranglement potentiels. En suivant et en analysant les KPI Low-code, il devient possible d'aligner les investissements technologiques sur les objectifs stratégiques et de favoriser l'amélioration continue du processus de développement logiciel.

Dans le contexte du développement d’applications low-code, plusieurs KPI essentiels peuvent être pris en compte, qui peuvent généralement être classés en trois catégories principales : les mesures d’efficience, les mesures d’efficacité et les mesures de qualité.

Mesures d'efficacité

Les mesures d'efficacité traitent de la vitesse, du coût et de la consommation de ressources associés au processus de développement utilisant des plates-formes low-code. Certains KPI d’efficacité courants dans le contexte du low-code incluent :

Temps de développement : temps nécessaire pour développer, tester et déployer des applications à l'aide d'une plateforme low-code . La réduction du temps de développement est l'un des principaux avantages des plates-formes low-code , certaines plates-formes, comme AppMaster , offrant des temps de développement jusqu'à 10 fois plus rapides par rapport aux méthodes de codage traditionnelles.

vitesse à laquelle les applications peuvent être publiées et mises à la disposition des utilisateurs finaux. Les plateformes se traduisent généralement par des délais de mise sur le marché nettement plus rapides, permettant aux organisations de répondre plus efficacement aux demandes du marché et de saisir les opportunités émergentes. Économies de coûts : avantages financiers obtenus grâce à la réduction des coûts de développement, de l'utilisation des ressources, de la maintenance de l'infrastructure et d'autres dépenses associées au développement de logiciels. L’utilisation de plates-formes low-code peut entraîner des économies jusqu’à 3 fois supérieures à celles des méthodologies traditionnelles.

Mesures d'efficacité

Les mesures d'efficacité se concentrent sur les fonctionnalités, la convivialité, l'intégration et la fiabilité des applications développées à l'aide de plates-formes low-code. Certains KPI clés de cette catégorie incluent :

Couverture fonctionnelle : mesure dans laquelle les applications low-code répondent aux exigences commerciales et aux cas d'utilisation définis. Cette mesure permet d'évaluer l'exhaustivité de la solution et sa capacité à répondre aux besoins de l'organisation.

mesure dans laquelle les applications répondent aux exigences commerciales et aux cas d'utilisation définis. Cette mesure permet d'évaluer l'exhaustivité de la solution et sa capacité à répondre aux besoins de l'organisation. Expérience utilisateur : la satisfaction globale, la convivialité et la convivialité des applications. Les plateformes Low-code , telles AppMaster , permettent aux développeurs de créer des interfaces utilisateur intuitives et visuellement attrayantes pour les applications Web et mobiles, améliorant ainsi l'expérience utilisateur globale.

capacité des applications à s'intégrer de manière transparente aux systèmes, processus et services tiers existants. De nombreuses plates-formes offrent des capacités d'intégration intégrées et prennent en charge un large éventail d'API, facilitant ainsi une intégration transparente avec d'autres applications et systèmes. Fiabilité et stabilité : niveau de cohérence et de prévisibilité du comportement et des performances des applications low-code . Garantir la fiabilité des applications est crucial à la fois pour la satisfaction de l’utilisateur final et pour le succès global de la solution logicielle.

Mesures de qualité

Les mesures de qualité concernent la robustesse globale, la maintenabilité, la sécurité et les performances des applications low-code. Certains KPI de qualité essentiels dans le contexte du low-code incluent :

Qualité du code : respect des meilleures pratiques de codage, de la maintenabilité et de la dette technique associée au code source généré. AppMaster , par exemple, génère du code pour les applications backend avec le langage de programmation Go, les applications Web avec le framework Vue3 et JS/TS, ainsi que les applications mobiles utilisant Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS. Cela garantit que le code généré est de haute qualité et conforme aux conventions de codage standard de l’industrie.

temps de réponse, débit et évolutivité des applications . Les applications backend sans état d' et la prise en charge des bases de données compatibles Postgresql en tant que base de données principale garantissent des performances et une évolutivité élevées, permettant à la plate-forme de gérer efficacement les cas d'utilisation d'entreprise et de charge élevée. Sécurité : capacité des applications low-code à sauvegarder les données sensibles, à se protéger contre les accès non autorisés et à garantir la conformité aux réglementations en vigueur. Les plateformes Low-code , comme AppMaster , intègrent généralement les meilleures pratiques de sécurité et des fonctionnalités de sécurité configurables pour aider les organisations à créer des applications sécurisées.

En conclusion, les KPI Low-code jouent un rôle crucial dans l’évaluation de la valeur globale et de l’impact des plateformes low-code sur le processus de développement logiciel. En suivant ces mesures et en évaluant l'efficience, l'efficacité et la qualité des solutions low-code, les organisations peuvent optimiser leurs investissements technologiques, les aligner sur leurs objectifs stratégiques et créer des applications robustes et évolutives qui répondent aux demandes évolutives de leurs clients et utilisateurs finaux. .