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低代码 KPI（关键绩效指标）

Aug 29, 2023

Low-code KPI（关键绩效指标）是用于评估和衡量low-code应用程序开发平台（例如AppMaster的有效性、效率、质量和总体成果的基本指标。这些指标为利益相关者、开发人员和客户提供了有关low-code解决方案性能的宝贵见解，使他们能够优化和改进应用程序开发，同时缩短上市时间、成本和潜在瓶颈。通过跟踪和分析Low-code KPI，可以使技术投资与战略目标保持一致，并推动软件开发过程的持续改进。

low-code应用程序开发的背景下，可以考虑几个基本的KPI，这些KPI通常可以分为三大类：效率指标、有效性指标和质量指标。

效率指标

效率指标涉及与使用low-code平台的开发过程相关的速度、成本和资源消耗。 low-code环境中的一些常见效率 KPI 包括：

  • 开发时间：使用low-code平台开发、测试和部署应用程序所需的时间。减少开发时间是low-code平台的主要优点，与传统编码方法相比，某些平台（例如AppMaster ）的开发时间缩短了 10 倍。
  • 上市时间：应用程序发布并向最终用户提供的速度。 Low-code平台通常会显着加快上市时间，使组织能够更有效地响应市场需求并抓住新兴机遇。
  • 成本节省：通过降低开发成本、资源利用率、基础设施维护以及与软件开发相关的其他费用而获得的财务收益。与传统方法相比，使用low-code平台可节省高达 3 倍的成本。
  • 资源消耗：应用程序开发和管理所需的人力和技术资源量。 Low-code平台使开发人员能够使用更少的资源构建和部署解决方案，从而使组织能够更具战略性地分配资源。

有效性指标

有效性指标侧重于使用low-code平台开发的应用程序的功能、可用性、集成和可靠性。此类别中的一些关键 KPI 包括：

  • 功能覆盖范围： low-code应用程序满足定义的业务需求和用例的程度。该指标有助于评估解决方案的全面性及其满足组织需求的能力。
  • 用户体验：应用程序的整体满意度、可用性和用户友好性。 AppMasterLow-code平台允许开发人员为 Web 和移动应用程序创建直观且具有视觉吸引力的用户界面，从而改善整体用户体验。
  • 集成能力： low-code应用程序与现有系统、流程和第三方服务无缝集成的能力。许多low-code平台提供内置集成功能并支持各种 API，促进与其他应用程序和系统的无缝集成。
  • 可靠性和稳定性： low-code应用程序的行为和性能的一致性和可预测性水平。确保应用程序的可靠性对于最终用户满意度和软件解决方案的整体成功至关重要。

质量指标

质量指标涉及low-code应用程序的整体稳健性、可维护性、安全性和性能。 low-code环境中的一些重要质量 KPI 包括：

  • 代码质量：遵守最佳编码实践、可维护性以及与生成的源代码相关的技术债务。例如， AppMaster使用 Go 编程语言为后端应用程序、使用 Vue3 框架和 JS/TS 的 Web 应用程序以及使用 Kotlin 和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）的移动应用程序生成代码。这可确保生成的代码具有高质量并符合行业标准编码约定。
  • 应用程序性能： low-code应用程序的响应时间、吞吐量和可扩展性。 AppMaster的无状态后端应用程序以及对 Postgresql 兼容数据库作为主数据库的支持确保了高性能和可扩展性，使该平台能够有效地处理企业和高负载用例。
  • 安全性： low-code应用程序保护敏感数据、防止未经授权的访问并确保遵守相关法规的能力。像AppMaster这样的Low-code平台通常会结合安全最佳实践和可配置的安全功能来帮助组织构建安全的应用程序。
  • 可维护性：可以轻松地更新、修改或增强low-code应用程序，而不会造成用户中断或需要大量返工。 Low-code平台本质上支持应用程序的快速适应和演进，以响应不断变化的业务需求，从而无需进行大量的重新开发工作。

总之， Low-code KPI 在评估low-code平台对软件开发过程的整体价值和影响方面发挥着至关重要的作用。通过跟踪这些指标并评估low-code解决方案的效率、有效性和质量，组织可以优化其技术投资，使其与战略目标保持一致，并创建强大的、可扩展的应用程序来满足客户和最终用户不断变化的需求。

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