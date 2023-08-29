Ключевые показатели эффективности (ключевые показатели эффективности)

KPI Low-code (ключевые показатели эффективности) — это фундаментальные показатели, используемые для оценки и измерения эффективности, результативности, качества и общих результатов платформ разработки приложений low-code, таких как AppMaster. Эти метрики предоставляют заинтересованным сторонам, разработчикам и клиентам ценную информацию о производительности решений low-code, позволяя им оптимизировать и улучшать разработку приложений, одновременно сокращая время вывода на рынок, затраты и потенциальные узкие места. Отслеживая и анализируя ключевые показатели эффективности Low-code, становится возможным согласовать инвестиции в технологии со стратегическими целями и обеспечить постоянное совершенствование процесса разработки программного обеспечения.

В контексте разработки приложений low-code можно учитывать несколько важных ключевых показателей эффективности, которые обычно можно разделить на три основные категории: показатели эффективности, показатели эффективности и показатели качества.

Показатели эффективности

Показатели эффективности связаны со скоростью, стоимостью и потреблением ресурсов, связанными с процессом разработки с использованием платформ low-code. Некоторые общие ключевые показатели эффективности эффективности в контексте low-code включают в себя:

Время разработки: время, необходимое для разработки, тестирования и развертывания приложений с использованием платформы low-code . Сокращение времени разработки является основным преимуществом платформ low-code , причем некоторые платформы, такие как AppMaster , предлагают время разработки до 10 раз быстрее по сравнению с традиционными методами кодирования.

время, необходимое для разработки, тестирования и развертывания приложений с использованием платформы . Сокращение времени разработки является основным преимуществом платформ , причем некоторые платформы, такие как , предлагают время разработки до 10 раз быстрее по сравнению с традиционными методами кодирования. Время вывода на рынок: скорость, с которой приложения могут быть выпущены и доступны конечным пользователям. Платформы Low-code обычно значительно сокращают время выхода на рынок, позволяя организациям более эффективно реагировать на требования рынка и использовать возникающие возможности.

скорость, с которой приложения могут быть выпущены и доступны конечным пользователям. Платформы обычно значительно сокращают время выхода на рынок, позволяя организациям более эффективно реагировать на требования рынка и использовать возникающие возможности. Экономия затрат: финансовые выгоды, достигаемые за счет снижения затрат на разработку, использование ресурсов, обслуживание инфраструктуры и других расходов, связанных с разработкой программного обеспечения. Использование платформ low-code может привести к экономии затрат до 3 раз по сравнению с традиционными методологиями.

финансовые выгоды, достигаемые за счет снижения затрат на разработку, использование ресурсов, обслуживание инфраструктуры и других расходов, связанных с разработкой программного обеспечения. Использование платформ может привести к экономии затрат до 3 раз по сравнению с традиционными методологиями. Потребление ресурсов: количество человеческих и технических ресурсов, необходимых для разработки приложений и управления ими. Платформы Low-code позволяют разработчикам создавать и развертывать решения с меньшими ресурсами, что позволяет организациям более стратегически распределять свои ресурсы.

Показатели эффективности

Показатели эффективности фокусируются на функциональности, удобстве использования, интеграции и надежности приложений, разработанных с использованием платформ low-code. Некоторые ключевые KPI в этой категории включают в себя:

Функциональный охват: степень, в которой приложения low-code соответствуют определенным бизнес-требованиям и вариантам использования. Эта метрика помогает оценить комплексность решения и его способность удовлетворить потребности организации.

степень, в которой приложения соответствуют определенным бизнес-требованиям и вариантам использования. Эта метрика помогает оценить комплексность решения и его способность удовлетворить потребности организации. Пользовательский опыт: общая удовлетворенность, удобство использования и удобство использования приложений. Платформы Low-code , такие как AppMaster , позволяют разработчикам создавать интуитивно понятные и визуально привлекательные пользовательские интерфейсы для веб- и мобильных приложений, улучшая общий пользовательский опыт.

общая удовлетворенность, удобство использования и удобство использования приложений. Платформы , такие как , позволяют разработчикам создавать интуитивно понятные и визуально привлекательные пользовательские интерфейсы для веб- и мобильных приложений, улучшая общий пользовательский опыт. Возможности интеграции: способность low-code приложений легко интегрироваться с существующими системами, процессами и сторонними сервисами. Многие платформы low-code предоставляют встроенные возможности интеграции и поддержку широкого спектра API-интерфейсов, облегчая плавную интеграцию с другими приложениями и системами.

способность приложений легко интегрироваться с существующими системами, процессами и сторонними сервисами. Многие платформы предоставляют встроенные возможности интеграции и поддержку широкого спектра API-интерфейсов, облегчая плавную интеграцию с другими приложениями и системами. Надежность и стабильность: уровень согласованности и предсказуемости поведения и производительности приложений low-code . Обеспечение надежности приложений имеет решающее значение как для удовлетворенности конечных пользователей, так и для общего успеха программного решения.

Метрики качества

Метрики качества связаны с общей надежностью, удобством сопровождения, безопасностью и производительностью приложений с low-code. Некоторые важные ключевые показатели эффективности качества в контексте low-code включают в себя:

Качество кода: соблюдение лучших практик кодирования, удобство сопровождения и технический долг, связанный с сгенерированным исходным кодом. AppMaster , например, генерирует код для серверных приложений на языке программирования Go, веб-приложений с инфраструктурой Vue3 и JS/TS, а также мобильных приложений с использованием Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS. Это гарантирует, что сгенерированный код имеет высокое качество и соответствует стандартным соглашениям о кодировании.

соблюдение лучших практик кодирования, удобство сопровождения и технический долг, связанный с сгенерированным исходным кодом. , например, генерирует код для серверных приложений на языке программирования Go, веб-приложений с инфраструктурой Vue3 и JS/TS, а также мобильных приложений с использованием Kotlin и для Android и для iOS. Это гарантирует, что сгенерированный код имеет высокое качество и соответствует стандартным соглашениям о кодировании. Производительность приложений: время отклика, пропускная способность и масштабируемость приложений low-code . Серверные приложения AppMaster без сохранения состояния и поддержка баз данных, совместимых с Postgresql, в качестве основной базы данных обеспечивают высокую производительность и масштабируемость, позволяя платформе эффективно обрабатывать корпоративные и высоконагруженные сценарии использования.

время отклика, пропускная способность и масштабируемость приложений . Серверные приложения без сохранения состояния и поддержка баз данных, совместимых с Postgresql, в качестве основной базы данных обеспечивают высокую производительность и масштабируемость, позволяя платформе эффективно обрабатывать корпоративные и высоконагруженные сценарии использования. Безопасность: способность приложений low-code защищать конфиденциальные данные, защищать от несанкционированного доступа и обеспечивать соответствие соответствующим нормам. Платформы Low-code , такие как AppMaster , обычно включают в себя передовые методы обеспечения безопасности и настраиваемые функции безопасности, которые помогают организациям создавать безопасные приложения.

способность приложений защищать конфиденциальные данные, защищать от несанкционированного доступа и обеспечивать соответствие соответствующим нормам. Платформы , такие как , обычно включают в себя передовые методы обеспечения безопасности и настраиваемые функции безопасности, которые помогают организациям создавать безопасные приложения. Удобство сопровождения: Легкость, с которой приложения low-code могут быть обновлены, изменены или улучшены, не вызывая сбоев в работе пользователей и не требуя значительной доработки. Платформы Low-code по своей сути поддерживают быструю адаптацию и развитие приложений в ответ на меняющиеся требования бизнеса, устраняя необходимость существенных усилий по переработке.

В заключение отметим, что ключевые показатели эффективности Low-code играют решающую роль в оценке общей ценности и влияния платформ low-code на процесс разработки программного обеспечения. Отслеживая эти показатели и оценивая эффективность, результативность и качество решений low-code, организации могут оптимизировать свои инвестиции в технологии, согласовать их со стратегическими целями и создавать надежные, масштабируемые приложения, отвечающие растущим требованиям своих клиентов и конечных пользователей. .