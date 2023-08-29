Düşük kodlu işletmeler

Low-code kuruluşlar, uygulama geliştirme süreçlerini kolaylaştırmak ve genel verimliliklerini artırmak için low-code geliştirme platformlarını benimseyen kuruluşlardır. Bu platformlar, geliştiricilerin, iş analistlerinin ve hatta teknik bilgisi olmayan kullanıcıların, kullanıcı arayüzlerini, veri modellerini ve iş mantığını minimum düzeyde elle kodlamayla görsel olarak tasarlayarak yazılım çözümleri oluşturmasına ve sürdürmesine olanak tanır. Manuel programlamada böyle bir azalma, uygulamaların hızlı prototiplenmesine, test edilmesine ve konuşlandırılmasına olanak tanıyarak daha çevik, duyarlı ve uygun maliyetli bir yazılım geliştirme sürecine yol açar.

low-code platformların yükselişi, artan dijital dönüşüm talebi ve yeni uygulamaların pazara çıkış süresini hızlandırma ihtiyacından kaynaklanıyor. Gartner'a göre, dünya çapında low-code geliştirme teknolojileri pazarının 2021'de 13,8 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor; bu, 2020'ye kıyasla %22,6'lık bir artışı temsil ediyor. Bu pazar büyümesinin ardındaki en önemli nedenlerden biri, organizasyonları harekete geçiren vasıflı geliştiricilerin devam eden sıkıntısıdır. Bu yetenek açığını kapatmaya yardımcı olabilecek alternatif yaklaşımlar aramak.

Böyle bir yaklaşım, görsel tasarım ve yapılandırma yoluyla arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik kapsamlı bir araç paketi sağlayan AppMaster no-code platformu tarafından sunulmaktadır. AppMaster ile kullanıcılar veritabanı şemalarını tanımlayabilir, iş süreçlerini tasarlayabilir, RESTful API'leri ve WebSocket endpoints uygulayabilir ve drag-and-drop bileşenlerini kullanarak kullanıcı arayüzleri oluşturabilir. Platform, arka uç uygulamaları için Go'da, web uygulamaları için Vue3 ve JavaScript/TypeScript'te ve Android ve iOS mobil uygulamaları için sırasıyla Kotlin ve Jetpack Compose veya SwiftUI kaynak kodu oluşturur.

AppMaster sunucu odaklı mimarisi, uygulama mağazalarına yeni sürümlerin gönderilmesine gerek kalmadan mobil uygulamaların sorunsuz şekilde güncellenmesine olanak tanır. Bu yaklaşımın ölçeklenebilirliği low-code kuruluşların, küçük işletme çözümlerinden kuruluş çapındaki dağıtımlara kadar çok çeşitli kullanım durumları için sağlam, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ek olarak, AppMaster teknik borcu ortadan kaldırma taahhüdü, uygulamaların her zaman güncel, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirmeye hazır olmasını sağlar.

Low-code işletmeler low-code geliştirme platformlarının benimsenmesinden kaynaklanan çeşitli rekabet avantajlarından yararlanır. Bunlar şunları içerir:

1. Daha hızlı pazara sunma süresi: Low-code platformlar, hızlı prototip oluşturma ve yinelemeli geliştirme olanağı sağlayarak yeni uygulamaların oluşturulması, test edilmesi ve dağıtılması için gereken süreyi önemli ölçüde azaltır. Bu artan çeviklik, kuruluşların değişen pazar koşullarına, müşteri ihtiyaçlarına ve rekabet baskılarına hızla yanıt vermesini sağlar.

2. Geliştirilmiş işbirliği: Uygulama bileşenlerini tanımlamak için görsel, kullanıcı dostu bir arayüz sağlayarak, low-code platformlar geliştiriciler, iş analistleri ve teknik olmayan paydaşlar arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Bu, kuruluşların siloları parçalamasına ve iş gereksinimlerinin etkili bir şekilde işlevsel yazılım çözümlerine dönüştürülmesini sağlamasına olanak tanır.

3. Azalan geliştirme maliyetleri: Elle kodlama ve manuel programlama ihtiyacını en aza indirerek, low-code platformlar, uygulamaları geliştirmek ve sürdürmek için gereken zamanı ve kaynakları önemli ölçüde azaltabilir. Bu, geliştirme ekiplerinin daha verimli kullanılmasına ve yazılım çözümleri için daha düşük toplam sahip olma maliyetine yol açar.

4. Gelişmiş inovasyon: Low-code platformlar, kuruluşların yeni fikirleri, iş modellerini ve teknolojileri daha kolay ve uygun maliyetli bir şekilde denemelerine olanak tanır. Bu, şirketlerin giderek daha rekabetçi ve hızlı ilerleyen dijital ortamda diğerlerinden önde olmalarına olanak tanıyan bir inovasyon kültürünü teşvik ediyor.

Daha fazla kuruluş low-code geliştirmeyi benimsedikçe, bu yaklaşımın faydaları giderek daha açık hale geliyor. Örneğin, yakın zamanda yapılan bir Forrester araştırması, low-code platformlar kullanan şirketlerin üç yıl içinde %362'ye varan yatırım getirisi (ROI) elde edebildiğini buldu. Bu, günümüzün sürekli gelişen dijital dünyasında uygulama geliştirme için low-code işletmelerin uygulanabilir ve çekici bir seçenek olduğu iddiasını daha da desteklemektedir.

Özetle, low-code kuruluşlar, low-code geliştirme platformlarının yazılım geliştirme süreçlerini dönüştürme ve önemli iş değeri sağlama potansiyelini fark etti. AppMaster gibi low-code platformlar, görsel tasarım araçlarından, önceden oluşturulmuş bileşenlerden ve otomatik olarak oluşturulan kodlardan yararlanarak kuruluşların ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir ve geleceğe yönelik uygulamaları her zamankinden daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına olanak tanır. Sonuç olarak, low-code işletmeler dijital çağda daha çevik, yenilikçi ve rekabetçi olmaya hazırlanıyor.