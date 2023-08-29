Düşük Kodlu DevOps

Low-code DevOps, minimum düzeyde elle kodlama çabasıyla hızlı uygulama geliştirme ve teslimatına olanak tanıyan low-code platformlardan yararlanarak yazılım geliştirme ve operasyon süreçlerini kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, zaman alıcı kodlama prosedürleri, kaynakların yüksek maliyeti ve sürekli değişen iş gereksinimlerine yanıt vermedeki çeviklik eksikliği gibi geleneksel yazılım geliştirme metodolojileriyle ilişkili çok sayıda zorluğa bir yanıt olarak ortaya çıkmıştır. Low-code DevOps, geliştirme ve operasyon iş akışları arasında kusursuz bir entegrasyonu kolaylaştırır, böylece farklı işlevlere sahip ekipler arasında üretkenliği ve iş birliğini artırırken, yüksek kaliteli yazılım çözümlerinin pazara çıkış süresini önemli ölçüde azaltır.

low-code geliştirme bağlamında AppMaster, sezgisel görsel tasarım arayüzü aracılığıyla kullanıcılara gelişmiş arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan, dikkate değer, no-code bir platformdur. AppMaster ile geliştiriciler zahmetsizce veri modellerini tanımlayabilir, iş süreçlerini tasarlayabilir ve arka uç uygulamaları için REST API ve WSS endpoints oluşturabilir. Ayrıca platformun drag-and-drop yaklaşımını kullanarak hem web hem de mobil uygulamalar için görsel olarak çekici ve etkileşimli kullanıcı arayüzleri geliştirebilirler.

low-code DevOps metodolojisi, daha hızlı yazılım teslimi, azaltılmış operasyonel maliyetler ve değişen iş gereksinimlerine uyum sağlamada gelişmiş çeviklik dahil olmak üzere çeşitli avantajlar sağlar. Bir McKinsey araştırması low-code platformların, geleneksel yöntemlere kıyasla uygulama geliştirmeyi on kata kadar hızlandırabildiğini ve uygulama geliştirme maliyetlerini yaklaşık üç kat azaltabildiğini ortaya koyuyor.

Low-code DevOps, kod oluşturma ve dağıtımını kolaylaştırarak otomatikleştirilmiş sürekli entegrasyon ve sürekli teslim (CI/CD) süreçlerine olanak tanır. AppMaster güçlü 'Yayınla' düğmesi, geliştiricilere kaynak kodlarını otomatik olarak oluşturma, uygulamaları derleme, testler çalıştırma, Docker kapsayıcılarına paketleme (arka uç uygulamaları için) ve buluta dağıtım yapma olanağı sağlar. low-code DevOps, CI/CD hattını düzene sokarak gereken manuel müdahaleyi en aza indirir, böylece insan hatası riskini azaltır ve genel ürün kalitesini artırır.

AppMaster, planlardaki her değişiklikle uygulamaları sıfırdan oluşturarak teknik borcu tamamen ortadan kaldırır. Bu benzersiz özellik, kullanıcıların ekstra maliyet veya çaba harcamadan uygulamalarını gelişen gereksinimlere sürekli olarak uyarlayabilmelerini sağlar. Ayrıca AppMaster, birincil veritabanı olarak Postgresql uyumlu veritabanlarıyla uyumluluğu destekler, böylece yüksek yük ve kurumsal kullanım durumları için ölçeklenebilirlik potansiyelini destekler.

Low-code DevOps, kuruluşların çeşitli endüstri sektörlerine ve kullanım senaryolarına hitap eden uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Öne çıkan bazı örnekler arasında müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) sistemleri, kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümleri ve içerik yönetimi sistemleri (CMS) yer alır.

low-code DevOps'un benimsenmesi, bir kuruluşun değer elde etme süresi (TTV) üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir; bu, yeni bir uygulamanın veya özelliğin somut faydalar sağlaması için geçen süreyi ifade eder. low-code DevOps, geliştirme süresini ve kaynaklarını önemli ölçüde azaltarak işletmelerin gelişen pazar fırsatlarından yararlanmasına ve hızla gelişen dijital ortamda rekabet avantajı elde etmesine olanak tanır.

Ayrıca low-code DevOps, vatandaş geliştiriciler olarak bilinen teknik olmayan paydaşların uygulama geliştirme sürecine aktif olarak katılmasını sağlayarak yazılım geliştirmeyi demokratikleştirir. Bu işbirlikçi yaklaşım, çok çeşitli son kullanıcılara hitap eden yüksek kaliteli yazılım ürünlerinin şekillendirilmesinde çeşitli beceri ve bakış açıları havuzunun etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

AppMaster kapsamlı entegre geliştirme ortamı (IDE), teknik uzmanlıklarına ve rollerine bakılmaksızın çeşitli ekip üyeleri arasında kusursuz işbirliğini kolaylaştırır. Tek bir vatandaş geliştirici bile AppMaster platformunu kullanarak sunucu arka ucunu, web sitesini, müşteri portalını ve yerel mobil uygulamaları kapsayan tam ölçekli bir yazılım çözümü oluşturabilir.

Sonuç olarak, low-code DevOps, yazılım geliştirme paradigmasında dinamik bir değişimi temsil ederek süreç otomasyonunu, hızlı uygulama sunumunu ve işlevler arası ekipler arasında gelişmiş işbirliğini teşvik ediyor. AppMaster gibi platformlar, kuruluşların farklı endüstri gereksinimlerini karşılayan yüksek kaliteli ve ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmak için low-code DevOps'u, kolaylaştırılmış CI/CD işlem hatlarını ve çevik geliştirme metodolojilerini benimsemeleri için kapsamlı bir ekosistem sağlar.