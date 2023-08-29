مؤشرات الأداء الرئيسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة (مؤشرات الأداء الرئيسية)

تُعد مؤشرات الأداء الرئيسية (مؤشرات الأداء الرئيسية) Low-code مقاييس أساسية تُستخدم لتقييم وقياس الفعالية والكفاءة والجودة والنتائج الإجمالية لمنصات تطوير التطبيقات low-code ، مثل AppMaster. توفر هذه المقاييس لأصحاب المصلحة والمطورين والعملاء رؤى قيمة حول أداء الحلول low-code ، مما يمكنهم من تحسين تطوير التطبيقات وتحسينه مع تقليل وقت الوصول إلى السوق والتكاليف والاختناقات المحتملة. من خلال تتبع وتحليل مؤشرات الأداء الرئيسية Low-code ، يصبح من الممكن مواءمة الاستثمارات التقنية مع الأهداف الإستراتيجية ودفع التحسين المستمر في عملية تطوير البرمجيات.

في سياق تطوير التطبيقات low-code ، هناك العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية الأساسية التي يمكن أخذها في الاعتبار، والتي يمكن تصنيفها بشكل عام إلى ثلاث فئات رئيسية: مقاييس الكفاءة، ومقاييس الفعالية، ومقاييس الجودة.

مقاييس الكفاءة

تتعامل مقاييس الكفاءة مع السرعة والتكلفة واستهلاك الموارد المرتبطة بعملية التطوير باستخدام منصات low-code. تتضمن بعض مؤشرات الأداء الرئيسية للكفاءة الشائعة في سياق low-code يلي:

وقت التطوير: الوقت اللازم لتطوير التطبيقات واختبارها ونشرها باستخدام نظام أساسي low-code . يعد تقليل وقت التطوير من المزايا الأساسية للأنظمة low-code ، حيث تقدم بعض الأنظمة الأساسية، مثل AppMaster ، أوقات تطوير أسرع بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بطرق البرمجة التقليدية.

الوقت اللازم لتطوير التطبيقات واختبارها ونشرها باستخدام نظام أساسي . يعد تقليل وقت التطوير من المزايا الأساسية للأنظمة ، حيث تقدم بعض الأنظمة الأساسية، مثل ، أوقات تطوير أسرع بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بطرق البرمجة التقليدية. وقت طرح التطبيقات في السوق: السرعة التي يمكن بها إصدار التطبيقات وإتاحتها للمستخدمين النهائيين. عادةً ما تؤدي الأنظمة الأساسية Low-code إلى وقت أسرع بكثير للوصول إلى السوق، مما يمكّن المؤسسات من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لمتطلبات السوق واغتنام الفرص الناشئة.

السرعة التي يمكن بها إصدار التطبيقات وإتاحتها للمستخدمين النهائيين. عادةً ما تؤدي الأنظمة الأساسية إلى وقت أسرع بكثير للوصول إلى السوق، مما يمكّن المؤسسات من الاستجابة بشكل أكثر فعالية لمتطلبات السوق واغتنام الفرص الناشئة. وفورات في التكاليف: الفوائد المالية التي يتم تحقيقها من خلال انخفاض تكاليف التطوير، واستخدام الموارد، وصيانة البنية التحتية، والنفقات الأخرى المرتبطة بتطوير البرمجيات. يمكن أن يؤدي استخدام الأنظمة low-code إلى توفير ما يصل إلى 3 أضعاف في التكاليف مقارنة بالمنهجيات التقليدية.

الفوائد المالية التي يتم تحقيقها من خلال انخفاض تكاليف التطوير، واستخدام الموارد، وصيانة البنية التحتية، والنفقات الأخرى المرتبطة بتطوير البرمجيات. يمكن أن يؤدي استخدام الأنظمة إلى توفير ما يصل إلى 3 أضعاف في التكاليف مقارنة بالمنهجيات التقليدية. استهلاك الموارد: مقدار الموارد البشرية والتقنية اللازمة لتطوير التطبيقات وإدارتها. تعمل الأنظمة الأساسية Low-code على تمكين المطورين من إنشاء الحلول ونشرها بموارد أقل، مما يمكّن المؤسسات من تخصيص مواردها بشكل أكثر استراتيجية.

مقاييس الفعالية

تركز مقاييس الفعالية على وظائف التطبيقات وسهولة الاستخدام والتكامل والموثوقية التي تم تطويرها باستخدام منصات low-code. تتضمن بعض مؤشرات الأداء الرئيسية في هذه الفئة ما يلي:

التغطية الوظيفية: مدى تلبية التطبيقات low-code لمتطلبات العمل وحالات الاستخدام المحددة. ويساعد هذا المقياس في تقييم مدى شمولية الحل وقدرته على تلبية احتياجات المنظمة.

مدى تلبية التطبيقات لمتطلبات العمل وحالات الاستخدام المحددة. ويساعد هذا المقياس في تقييم مدى شمولية الحل وقدرته على تلبية احتياجات المنظمة. تجربة المستخدم: الرضا العام للتطبيقات وسهولة استخدامها وسهولة استخدامها. تسمح الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل AppMaster ، للمطورين بإنشاء واجهات مستخدم بديهية وجذابة بصريًا لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة.

الرضا العام للتطبيقات وسهولة استخدامها وسهولة استخدامها. تسمح الأنظمة الأساسية ، مثل ، للمطورين بإنشاء واجهات مستخدم بديهية وجذابة بصريًا لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة. قدرات التكامل: قدرة التطبيقات low-code على التكامل بسلاسة مع الأنظمة والعمليات وخدمات الطرف الثالث الحالية. توفر العديد من الأنظمة الأساسية low-code إمكانات تكامل مدمجة ودعمًا لمجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات، مما يسهل التكامل السلس مع التطبيقات والأنظمة الأخرى.

قدرة التطبيقات على التكامل بسلاسة مع الأنظمة والعمليات وخدمات الطرف الثالث الحالية. توفر العديد من الأنظمة الأساسية إمكانات تكامل مدمجة ودعمًا لمجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات، مما يسهل التكامل السلس مع التطبيقات والأنظمة الأخرى. الموثوقية والاستقرار: مستوى الاتساق والقدرة على التنبؤ في سلوك وأداء التطبيقات low-code . يعد ضمان موثوقية التطبيقات أمرًا بالغ الأهمية لرضا المستخدم النهائي والنجاح الشامل للحل البرمجي.

مقاييس الجودة

تهتم مقاييس الجودة بالمتانة الشاملة وقابلية الصيانة والأمان والأداء للتطبيقات low-code. تتضمن بعض مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الجودة الحيوية في سياق low-code يلي:

جودة الكود: الالتزام بأفضل ممارسات الترميز وقابلية الصيانة والديون الفنية المرتبطة بكود المصدر الذي تم إنشاؤه. يقوم AppMaster ، على سبيل المثال، بإنشاء تعليمات برمجية لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. وهذا يضمن أن التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها ذات جودة عالية وتتوافق مع اتفاقيات الترميز القياسية الصناعية.

الالتزام بأفضل ممارسات الترميز وقابلية الصيانة والديون الفنية المرتبطة بكود المصدر الذي تم إنشاؤه. يقوم ، على سبيل المثال، بإنشاء تعليمات برمجية لتطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و لنظام Android و لنظام التشغيل iOS. وهذا يضمن أن التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها ذات جودة عالية وتتوافق مع اتفاقيات الترميز القياسية الصناعية. أداء التطبيق: أوقات الاستجابة والإنتاجية وقابلية التوسع للتطبيقات low-code . تضمن تطبيقات AppMaster الخلفية عديمة الحالة ودعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية الأداء العالي وقابلية التوسع، مما يمكّن النظام الأساسي من التعامل مع حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والتحميل العالي بكفاءة.

أوقات الاستجابة والإنتاجية وقابلية التوسع للتطبيقات . تضمن تطبيقات الخلفية عديمة الحالة ودعم قواعد البيانات المتوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية الأداء العالي وقابلية التوسع، مما يمكّن النظام الأساسي من التعامل مع حالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات والتحميل العالي بكفاءة. الأمان: قدرة التطبيقات ذات low-code على حماية البيانات الحساسة، والحماية من الوصول غير المصرح به، وضمان الامتثال للوائح ذات الصلة. تتضمن الأنظمة الأساسية Low-code ، مثل AppMaster ، أفضل ممارسات الأمان وميزات الأمان القابلة للتكوين لمساعدة المؤسسات على إنشاء تطبيقات آمنة.

قدرة التطبيقات ذات على حماية البيانات الحساسة، والحماية من الوصول غير المصرح به، وضمان الامتثال للوائح ذات الصلة. تتضمن الأنظمة الأساسية ، مثل ، أفضل ممارسات الأمان وميزات الأمان القابلة للتكوين لمساعدة المؤسسات على إنشاء تطبيقات آمنة. قابلية الصيانة: السهولة التي يمكن من خلالها تحديث التطبيقات low-code أو تعديلها أو تحسينها دون التسبب في تعطيل المستخدمين أو الحاجة إلى إعادة صياغة كبيرة. تدعم الأنظمة الأساسية Low-code بطبيعتها التكيف السريع للتطبيقات وتطورها استجابةً لمتطلبات العمل المتغيرة، مما يلغي الحاجة إلى جهود إعادة تطوير كبيرة.

في الختام، تلعب مؤشرات الأداء الرئيسية Low-code دورًا حاسمًا في تقييم القيمة الإجمالية وتأثير الأنظمة الأساسية low-code على عملية تطوير البرمجيات. من خلال تتبع هذه المقاييس وتقييم كفاءة وفعالية وجودة الحلول low-code ، يمكن للمؤسسات تحسين استثماراتها التقنية، ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية، وإنشاء تطبيقات قوية وقابلة للتطوير تلبي المتطلبات المتطورة لعملائها والمستخدمين النهائيين. .