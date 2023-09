Low-code KPI's (Key Performance Indicators) zijn fundamentele statistieken die worden gebruikt om de effectiviteit, efficiëntie, kwaliteit en algemene resultaten van low-code applicatie-ontwikkelplatforms, zoals AppMaster, te evalueren en te meten. Deze statistieken bieden belanghebbenden, ontwikkelaars en klanten waardevolle inzichten in de prestaties van low-code -oplossingen, waardoor ze de ontwikkeling van applicaties kunnen optimaliseren en verbeteren en tegelijkertijd de time-to-market, de kosten en potentiële knelpunten kunnen verminderen. Door het volgen en analyseren van Low-code KPI’s wordt het mogelijk om technologie-investeringen op één lijn te brengen met strategische doelstellingen en om continue verbetering in het softwareontwikkelingsproces te stimuleren.

In de context van de ontwikkeling van low-code applicaties kunnen verschillende essentiële KPI’s worden overwogen, die over het algemeen in drie hoofdcategorieën kunnen worden ingedeeld: efficiëntiemetrieken, effectiviteitsmetrieken en kwaliteitsstatistieken.

Efficiëntiestatistieken

Efficiëntiestatistieken hebben betrekking op de snelheid, de kosten en het resourceverbruik die gepaard gaan met het ontwikkelingsproces met behulp van low-code -platforms. Enkele veel voorkomende efficiëntie-KPI’s in de low-code context zijn:

Ontwikkeltijd: De tijd die nodig is om applicaties te ontwikkelen, testen en implementeren met behulp van een low-code platform. Het verkorten van de ontwikkeltijd is een belangrijk voordeel van low-code platforms, waarbij sommige platforms, zoals AppMaster , tot 10x snellere ontwikkeltijden bieden in vergelijking met traditionele codeermethoden.

Effectiviteitsstatistieken

Effectiviteitsstatistieken richten zich op de functionaliteiten, bruikbaarheid, integratie en betrouwbaarheid van applicaties die zijn ontwikkeld met behulp van low-code platforms. Enkele belangrijke KPI's in deze categorie zijn onder meer:

Functionele dekking: De mate waarin low-code applicaties voldoen aan de gedefinieerde bedrijfseisen en use cases. Deze maatstaf helpt bij het beoordelen van de volledigheid van de oplossing en het vermogen ervan om aan de behoeften van de organisatie te voldoen.

Kwaliteitsstatistieken

Kwaliteitsmetrieken hebben betrekking op de algehele robuustheid, onderhoudbaarheid, beveiliging en prestaties van low-code -applicaties. Enkele essentiële kwaliteits-KPI’s in de low-code context zijn onder meer:

Codekwaliteit: het naleven van de beste codeerpraktijken, onderhoudbaarheid en technische vereisten die verband houden met de gegenereerde broncode. AppMaster genereert bijvoorbeeld code voor backend-applicaties met de programmeertaal Go, webapplicaties met Vue3-framework en JS/TS, en mobiele applicaties met behulp van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS. Dit zorgt ervoor dat de gegenereerde code van hoge kwaliteit is en aansluit bij de industriestandaard coderingsconventies.

Concluderend spelen Low-code KPI’s een cruciale rol bij het beoordelen van de algehele waarde en impact van low-code platforms op het softwareontwikkelingsproces. Door deze statistieken bij te houden en de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit van low-code oplossingen te evalueren, kunnen organisaties hun technologie-investeringen optimaliseren, afstemmen op strategische doelstellingen en robuuste, schaalbare applicaties creëren die voldoen aan de veranderende eisen van hun klanten en eindgebruikers. .