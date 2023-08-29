Az kodlu trendler

Low-code trendler, son birkaç yılda BT endüstrisinde giderek daha fazla benimsenen low-code geliştirme platformları ve teknolojileri alanındaki değişiklikleri, ilerlemeleri ve yenilikleri kapsar. Low-code platformlar, görsel modelleme ve önceden oluşturulmuş şablonlar aracılığıyla yazılım uygulamalarının hızlı bir şekilde oluşturulmasını, dağıtılmasını ve bakımını kolaylaştıran, manuel kodlama ihtiyacını en aza indiren araçlar ve çerçevelerdir. Low-code geliştirme platformları, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırma, çevikliği ve verimliliği artırma ve uygulama oluşturmayı demokratikleştirme, teknik olmayan kullanıcılara minimum kodlama bilgisiyle işlevsel uygulamalar tasarlama, oluşturma ve dağıtma yetkisi verme yetenekleri nedeniyle popülerlik kazanmıştır.

En belirgin low-code trendlerinden bazıları şunlardır:

1. Hızlı Büyüme ve Pazar Genişlemesi: low-code pazar, son yıllarda yazılım çözümlerine yönelik sürekli artan talep ve hızlandırılmış uygulama geliştirme ihtiyacının etkisiyle hızlı bir büyüme yaşadı. Forrester Research'e göre, küresel low-code pazarının 2022 yılına kadar 21,2 milyar dolarlık bir değere ulaşması ve yüzde 40'lık bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor.'

2. Uygulama Geliştirmenin Demokratikleştirilmesi: low-code platformların benimsenmesinin arkasındaki ana itici güçlerden biri, uygulama geliştirmenin demokratikleştirilmesidir; bu sayede kodlama becerisi çok az olan veya hiç olmayan kullanıcılara yazılım uygulamalarını oluşturma, dağıtma ve yönetme olanağı sağlanır. low-code araçlar kullanarak işlevsel uygulamalar geliştirebilen teknik olmayan kullanıcılar olan vatandaş geliştiriciler, kuruluşların yazılım geliştirme çabalarına katkıda bulunmak için daha geniş bir iş gücü yelpazesini güçlendirmenin faydalarını fark etmesiyle ön plana çıkıyor.

3. Kurumsal Benimseme: low-code ortam olgunlaştıkça, kurumsal benimseme önemli bir trend haline geldi; büyük kuruluşlar, dijital dönüşümü hızlandırmak ve süreç otomasyonundan müşteri katılımına kadar çok çeşitli kullanım örneklerini desteklemek low-code platformlardan yararlanıyor. Kuruluşlar, AppMaster gibi low-code platformları benimseyerek iş akışlarını otomatikleştirip optimize edebilir, web ve mobil uygulamalar oluşturabilir ve ölçeklenebilir, güvenli arka uç çözümleri oluşturabilir ve tüm bunları yaparken maliyetleri düşürebilir ve çevikliği artırabilir.

4. Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) ile Entegrasyon: AI ve ML yeteneklerinin low-code platformlara entegrasyonu, bu teknolojilerin gelişimini yönlendiren önemli bir eğilimi temsil etmektedir. low-code platformlar, yapay zeka algoritmalarından ve makine öğrenimi modellerinden yararlanarak uygulama geliştirme sürecini kolaylaştırabilir, kod oluşturmayı optimize edebilir, uygulama performansını iyileştirebilir ve geliştirme sırasında kullanıcılara akıllı öneriler ve yardım sağlayabilir.

5. Çoklu Deneyim ve Platformlar Arası Geliştirme: Dijital temas noktalarının sayısının artması ve cihazlar arasında akıcı, kusursuz kullanıcı deneyimlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle, low-code platformlar çoklu deneyim ve platformlar arası geliştirme yeteneklerini birleştiriyor. Bu özellikler, geliştiricilerin tek bir kod tabanı ve görsel tasarım dili ile web, mobil ve IoT cihazları da dahil olmak üzere çeşitli platformlarda sorunsuz bir şekilde çalışan uygulamalar oluşturmasına olanak tanır.

6. Sunucusuz Mimariler ve Konteynerler: AppMaster gibi Low-code platformlar, ölçeklenebilirliği, esnekliği ve operasyonel verimliliği daha da artırmak için sunucusuz mimarileri ve konteynerleştirmeyi benimsiyor. low-code platformlar, sunucusuz bilgi işlem ve konteyner teknolojilerinden yararlanarak uygulamaları talebe göre otomatik olarak yönetebilir, ölçeklendirebilir ve dağıtabilir, böylece altyapı maliyetlerini azaltır ve uygulama yönetimini basitleştirir.

7. Güvenlik ve Uyumluluğa Odaklanma: low-code platformlar kurumsal alanda ilgi kazandıkça, güvenlik ve uyumluluk giderek daha önemli konular haline geldi. Sonuç olarak, low-code platformlar, kendi araçları kullanılarak oluşturulan uygulamaların endüstri standartlarına ve düzenleyici gereksinimlere uygun olmasını sağlamak için özelliklere ve işlevselliğe yatırım yapıyor. Bu, rol tabanlı erişim kontrolleri, veri şifreleme ve en iyi güvenlik uygulamalarına yönelik desteğin yanı sıra kuruluşların GDPR, HIPAA ve CCPA gibi uyumluluk gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olacak özellikleri de içerir.

8. No-code Geliştirme: low-code geliştirmeyle ilgili bir eğilim, uygulama geliştirmenin soyutlanmasını ve basitleştirilmesini daha da ileri götüren, herhangi bir kodlama bilgisine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldıran no-code platformların ortaya çıkmasıdır. AppMaster gibi platformlar, müşterilerin tek bir satır kod yazmadan görsel olarak veri modelleri, iş mantığı, REST API'leri ve kullanıcı arayüzü bileşenleri oluşturmasına olanak tanıyan no-code bir yaklaşım sunar. Bu yaklaşım, uygulama geliştirmeyi daha geniş bir kullanıcı yelpazesi için erişilebilir hale getirerek geliştirme sürecini daha da demokratikleştirir.

Sonuç olarak, low-code trendler, low-code geliştirme platformlarının süregelen gelişimini ve büyümesini ve bunların BT sektörü üzerindeki artan etkisini temsil ediyor. low-code teknolojiler daha karmaşık, çok yönlü ve erişilebilir hale geldikçe, her boyuttaki kuruluş, dijital dönüşümü hızlandırmak, uygulama geliştirmeyi kolaylaştırmak ve daha geniş bir paydaş yelpazesini yazılım geliştirme çabalarına katkıda bulunmaya teşvik etmek için bu araçlardan yararlanıyor. AppMaster gibi platformlar bu hareketin ön saflarında yer alıyor ve kullanıcılara uçtan uca uygulama geliştirme sürecini basitleştiren ve kolaylaştıran, teknik borcu ortadan kaldıran ve performansı, ölçeklenebilirliği ve güvenliği optimize eden kapsamlı, entegre no-code bir çözüm sunuyor.