Az kodlu inceleme

Low-code incelemesi, AppMaster gibi low-code platformlar kullanılarak oluşturulan uygulamaların kalitesini, işlevselliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendirme ve sağlama sürecini ifade eder. Low-code geliştirme platformları, kullanıcıların minimum manuel kodlamayla, görsel geliştirme ortamlarından, önceden oluşturulmuş şablonlardan ve otomatik kod oluşturma tekniklerinden yararlanarak kurumsal düzeyde yazılım çözümleri tasarlamasına, geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. Low-code inceleme, sürekli gelişen teknolojik ortamda uygulama performansını, ölçeklenebilirliğini ve güvenliğini korumada kritik öneme sahiptir.

low-code geliştirme bağlamında inceleme süreci, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli temel faktörlerin değerlendirilmesi etrafında döner:

Fonksiyonel gereksinimlerin karşılanması

Verim iyileştirmesi

Ölçeklenebilirlik ve dayanıklılık

Entegrasyon yetenekleri

Güvenlik ve veri koruma

Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi

Sürdürülebilirlik ve genişletilebilirlik

low-code geliştirme platformlarının görsel odaklı doğası göz önüne alındığında, low-code inceleme genellikle geliştirme sırasında oluşturulan uygulama planlarının incelenmesini içerir. Bu planlar kolayca ve işbirliği içinde paylaşılabilir, böylece çok disiplinli ekiplerin ve paydaşların inceleme sürecine katılmasına olanak sağlanır. Ayrıca AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (Açık API) gibi otomatik olarak oluşturulan belgeler sağlayarak low-code incelemesini kolaylaştırır ve uygulama bileşenleri arasında tutarlılık sağlar.

Low-code incelemesinde, uygulamaların temelini oluşturan iş süreçlerinin doğruluğu ve verimliliği de dikkate alınmalıdır. AppMaster iş süreçlerinin görsel olarak oluşturulmasına izin vererek bunu kolaylaştırır. Görsel iş süreci tasarımcısı, iş mantığının daha kolay anlaşılmasına ve analiz edilmesine olanak tanıyarak süreç verimliliğinin, fazlalıkların ve potansiyel darboğazların hedefe yönelik olarak incelenmesine olanak tanır. Bu, optimizasyon fırsatlarını belirlemek için çalışma zamanı sırasında uygulamanın yürütülmesinin izlenmesi ve analiz edilmesiyle daha da desteklenebilir.

Ölçeklenebilirlik, low-code incelemenin bir başka kritik yönüdür. Uygulamanın artan kullanıcı hacmini, veri depolamayı ve işleme gereksinimlerini karşılayabilmesini sağlar. AppMaster Go (Golang) ile arka uç uygulamaları oluşturarak bu sorunu çözer ve yüksek yüklü kullanım durumları ve kurumsal düzeydeki uygulamalar için üstün ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar. Ek olarak AppMaster, birincil veri depolama çözümü olarak Postgresql uyumlu veritabanlarını destekleyerek daha fazla ölçeklenebilirlik ve genişletilebilirlik seçenekleri sunar.

low-code incelemesi sırasında veri koruma, gizlilik ve uygulamadaki güvenlik açıklarıyla ilgili güvenlik endişeleri de dikkate alınmalıdır. AppMaster uygulamaları durum bilgisi olmayan bir şekilde oluşturulur ve saldırı yüzeyini en aza indirerek doğal bir güvenlik katmanı sağlar. Ayrıca, low-code incelemesi, güvenlikteki olası zayıf noktaları belirlemek ve ele almak için uygulama mimarisinin, erişim kontrollerinin, veri işleme uygulamalarının ve entegrasyonların değerlendirilmesini içermelidir.

Kullanılabilirliği ve kullanıcı deneyimini değerlendirmek, low-code incelemelerin ayrılmaz bir parçasıdır; çünkü bu faktörler kullanıcının benimsenmesini, memnuniyetini ve üretkenliğini doğrudan etkiler. AppMaster web ve mobil uygulamalar geliştirmeye yönelik drag-and-drop arayüzü, yüksek kaliteli kullanıcı deneyimlerine ulaşmayı kolaylaştırır. low-code incelemesi sırasında, çeşitli cihaz ve platformlarda test etmek ve kullanıcı geri bildirim değerlendirmelerini yürütmek, desteklenen tüm platformlarda tutarlı, kesintisiz ve sezgisel arayüzler sağlamak için çok önemlidir.

Son olarak, low-code incelemesi, uygulama gereksinimleri ve bağımlılıkları geliştikçe sürdürülebilirliği ve güncelleme veya genişletme kolaylığını değerlendirmelidir. AppMaster kaynak kodunun (Kurumsal abonelik) veya yürütülebilir ikili dosyaların (İş ve İş+ aboneliği) oluşturulmasına olanak tanıyarak kullanıcıların uygulamaları şirket içinde barındırmasına ve gerektiğinde güncelleme veya değişiklik yapmasına olanak tanır. Üstelik AppMaster mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, müşterilerin App Store ve Google Play Market'e yeni sürümler göndermeden güncelleme yapmalarına olanak tanıyarak uygulama bakımını önemli ölçüde daha kolay hale getiriyor.

Sonuç olarak, low-code inceleme, yüksek kaliteli, güvenli, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu yazılım çözümleri sağladığından uygulama geliştirmenin önemli bir yönüdür. İşletmeler, sıkı bir low-code inceleme süreci kullanarak, hızla gelişen dijital ortamın ihtiyaçlarını karşılayan sağlam, rekabetçi ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmak için AppMaster gibi low-code platformlardan yararlanabilir.