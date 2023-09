KPIs de baixo código (indicadores-chave de desempenho)

KPIs (indicadores Low-code são métricas fundamentais usadas para avaliar e medir a eficácia, eficiência, qualidade e resultados gerais de plataformas de desenvolvimento de aplicativos low-code, como AppMaster. Essas métricas fornecem às partes interessadas, desenvolvedores e clientes insights valiosos sobre o desempenho de soluções low-code, permitindo-lhes otimizar e melhorar o desenvolvimento de aplicativos e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de lançamento no mercado, os custos e possíveis gargalos. Ao rastrear e analisar KPIs Low-code, torna-se possível alinhar os investimentos em tecnologia com os objetivos estratégicos e impulsionar a melhoria contínua no processo de desenvolvimento de software.

No contexto do desenvolvimento de aplicações low-code, existem vários KPIs essenciais que podem ser considerados, que geralmente podem ser classificados em três categorias principais: métricas de eficiência, métricas de eficácia e métricas de qualidade.

Métricas de Eficiência

As métricas de eficiência tratam da velocidade, custo e consumo de recursos associados ao processo de desenvolvimento usando plataformas low-code. Alguns KPIs de eficiência comuns no contexto low-code incluem:

Tempo de desenvolvimento: o tempo necessário para desenvolver, testar e implantar aplicativos usando uma plataforma low-code . A redução no tempo de desenvolvimento é o principal benefício das plataformas low-code , com algumas plataformas, como AppMaster , oferecendo tempos de desenvolvimento até 10x mais rápidos em comparação com os métodos de codificação tradicionais.

Time-to-market: A velocidade com que os aplicativos podem ser lançados e disponibilizados aos usuários finais. As plataformas Low-code normalmente resultam em um tempo de colocação no mercado significativamente mais rápido, permitindo que as organizações respondam de forma mais eficaz às demandas do mercado e aproveitem as oportunidades emergentes.

Economia de custos: Os benefícios financeiros alcançados através da redução dos custos de desenvolvimento, utilização de recursos, manutenção de infraestrutura e outras despesas associadas ao desenvolvimento de software. O uso de plataformas low-code pode resultar em economia de custos de até 3x em comparação com metodologias tradicionais.

Consumo de recursos: A quantidade de recursos humanos e técnicos necessários para o desenvolvimento e gerenciamento de aplicativos. As plataformas Low-code permitem que os desenvolvedores criem e implantem soluções com menos recursos, permitindo que as organizações aloquem seus recursos de forma mais estratégica.

Métricas de Eficácia

As métricas de eficácia concentram-se nas funcionalidades, usabilidade, integração e confiabilidade de aplicativos desenvolvidos em plataformas low-code. Alguns KPIs importantes nesta categoria incluem:

Cobertura funcional: até que ponto os aplicativos low-code atendem aos requisitos de negócios e casos de uso definidos. Esta métrica ajuda a avaliar a abrangência da solução e a sua capacidade de atender às necessidades da organização.

Experiência do usuário: A satisfação geral, usabilidade e facilidade de uso dos aplicativos. Plataformas Low-code , como AppMaster , permitem que os desenvolvedores criem interfaces de usuário intuitivas e visualmente atraentes para aplicativos web e móveis, melhorando a experiência geral do usuário.

Capacidades de integração: a capacidade dos aplicativos low-code de se integrarem perfeitamente aos sistemas, processos e serviços de terceiros existentes. Muitas plataformas low-code fornecem recursos de integração integrados e suporte para uma ampla variedade de APIs, facilitando a integração perfeita com outros aplicativos e sistemas.

Confiabilidade e estabilidade: O nível de consistência e previsibilidade no comportamento e desempenho de aplicativos low-code . Garantir a confiabilidade dos aplicativos é crucial tanto para a satisfação do usuário final quanto para o sucesso geral da solução de software.

Métricas de Qualidade

As métricas de qualidade preocupam-se com a robustez geral, capacidade de manutenção, segurança e desempenho de aplicativos low-code. Alguns KPIs de qualidade vitais no contexto low-code incluem:

Qualidade do código: A adesão às melhores práticas de codificação, capacidade de manutenção e dívida técnica associada ao código-fonte gerado. AppMaster , por exemplo, gera código para aplicativos backend com a linguagem de programação Go, aplicativos web com framework Vue3 e JS/TS, e aplicativos móveis usando Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Isso garante que o código gerado seja de alta qualidade e esteja alinhado com as convenções de codificação padrão do setor.

Desempenho do aplicativo: os tempos de resposta, o rendimento e a escalabilidade dos aplicativos low-code . Os aplicativos de back-end sem estado do AppMaster e o suporte para bancos de dados compatíveis com Postgresql como banco de dados primário garantem alto desempenho e escalabilidade, permitindo que a plataforma lide com casos de uso corporativos e de alta carga com eficiência.

Segurança: A capacidade dos aplicativos low-code de proteger dados confidenciais, proteger contra acesso não autorizado e garantir a conformidade com os regulamentos relevantes. Plataformas Low-code , como AppMaster , normalmente incorporam práticas recomendadas de segurança e recursos de segurança configuráveis ​​para ajudar as organizações a criar aplicativos seguros.

Capacidade de manutenção: A facilidade com que os aplicativos low-code podem ser atualizados, modificados ou aprimorados sem causar interrupções aos usuários ou exigir retrabalho significativo. As plataformas Low-code suportam inerentemente a rápida adaptação e evolução de aplicações em resposta às mudanças nos requisitos de negócios, eliminando a necessidade de esforços substanciais de redesenvolvimento.

Concluindo, os KPIs Low-code desempenham um papel crucial na avaliação do valor geral e do impacto das plataformas low-code no processo de desenvolvimento de software. Ao acompanhar estas métricas e avaliar a eficiência, a eficácia e a qualidade das soluções low-code, as organizações podem otimizar os seus investimentos em tecnologia, alinhá-los com objetivos estratégicos e criar aplicações robustas e escaláveis ​​que atendam às crescentes exigências dos seus clientes e utilizadores finais. .