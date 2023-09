KPI o niskim kodzie (kluczowe wskaźniki wydajności)

Wskaźniki KPI Low-code (Key Performance Indicators) to podstawowe wskaźniki używane do oceny i pomiaru efektywności, wydajności, jakości i ogólnych wyników platform do tworzenia aplikacji low-code, takich jak AppMaster. Metryki te zapewniają interesariuszom, programistom i klientom cenny wgląd w wydajność rozwiązań low-code, umożliwiając im optymalizację i usprawnianie tworzenia aplikacji przy jednoczesnym skróceniu czasu wprowadzania produktów na rynek, kosztach i potencjalnych wąskich gardłach. Śledząc i analizując KPI Low-code, możliwe staje się dostosowanie inwestycji technologicznych do celów strategicznych i ciągłe doskonalenie procesu tworzenia oprogramowania.

W kontekście tworzenia aplikacji low-code można wziąć pod uwagę kilka podstawowych wskaźników KPI, które można ogólnie podzielić na trzy główne kategorie: wskaźniki wydajności, wskaźniki efektywności i wskaźniki jakości.

Metryki wydajności

Metryki wydajności dotyczą szybkości, kosztów i zużycia zasobów związanych z procesem programowania przy użyciu platform low-code. Niektóre typowe wskaźniki KPI wydajności w kontekście low-code obejmują:

Czas opracowywania: czas wymagany do opracowania, przetestowania i wdrożenia aplikacji przy użyciu platformy low-code . Skrócenie czasu programowania to główna zaleta platform low-code , przy czym niektóre platformy, takie jak AppMaster , oferują do 10 razy krótszy czas programowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami kodowania.

Wskaźniki efektywności

Metryki efektywności koncentrują się na funkcjonalności, użyteczności, integracji i niezawodności aplikacji opracowanych przy użyciu platform low-code. Niektóre kluczowe wskaźniki KPI w tej kategorii obejmują:

Pokrycie funkcjonalne: stopień, w jakim aplikacje low-code spełniają określone wymagania biznesowe i przypadki użycia. Metryka ta pomaga ocenić kompleksowość rozwiązania i jego zdolność do zaspokojenia potrzeb organizacji.

stopień, w jakim aplikacje spełniają określone wymagania biznesowe i przypadki użycia. Metryka ta pomaga ocenić kompleksowość rozwiązania i jego zdolność do zaspokojenia potrzeb organizacji. Doświadczenie użytkownika: Ogólna satysfakcja, użyteczność i przyjazność dla użytkownika aplikacji. Platformy Low-code , takie jak AppMaster , umożliwiają programistom tworzenie intuicyjnych i atrakcyjnych wizualnie interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych i mobilnych, poprawiając ogólne wrażenia użytkownika.

Metryki jakości

Metryki jakości dotyczą ogólnej wytrzymałości, łatwości konserwacji, bezpieczeństwa i wydajności aplikacji wymagających low-code. Niektóre istotne wskaźniki KPI dotyczące jakości w kontekście low-code obejmują:

Jakość kodu: przestrzeganie najlepszych praktyk kodowania, łatwość konserwacji i dług techniczny związany z wygenerowanym kodem źródłowym. AppMaster generuje na przykład kod dla aplikacji backendowych z językiem programowania Go, aplikacji webowych z frameworkiem Vue3 i JS/TS oraz aplikacji mobilnych wykorzystujących Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS. Gwarantuje to, że wygenerowany kod będzie wysokiej jakości i będzie zgodny ze standardami branżowymi.

Podsumowując, wskaźniki KPI Low-code odgrywają kluczową rolę w ocenie ogólnej wartości i wpływu platform low-code na proces tworzenia oprogramowania. Śledząc te wskaźniki i oceniając wydajność, efektywność i jakość rozwiązań wymagających low-code, organizacje mogą optymalizować swoje inwestycje w technologię, dostosowywać je do celów strategicznych i tworzyć solidne, skalowalne aplikacje, które spełniają zmieniające się wymagania klientów i użytkowników końcowych .