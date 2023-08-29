Düşük kod yığını

low-code yığın, manuel kodlama ihtiyacını en aza indirirken yazılım uygulamalarının hızlı ve verimli bir şekilde geliştirilmesine, dağıtılmasına ve yönetilmesine olanak tanıyan entegre bir teknoloji araçları, çerçeveler, metodolojiler ve hizmetler kümesidir. Bu çözümler geliştiricilere, kurumsal kullanıcılara ve vatandaş geliştiricilere, genellikle çok disiplinli bir ortamda yazılım geliştirme sürecini kolaylaştırma ve üretkenliği artırma gücü verir. low-code bir yığın genellikle görsel tasarım araçlarını, önceden oluşturulmuş şablonları, bileşenleri, otomatikleştirilmiş iş akışlarını ve mevcut sistem ve hizmetlerle kusursuz entegrasyon sağlayan sağlam bir mimariyi içerir. Son yıllarda low-code yığınının benimsenmesi hızlandı ve artık farklı sektörlerde giderek artan sayıda kuruluş tarafından benimseniyor.

Low-code yığınlar, işletmelerin pazar taleplerine, teknolojik gelişmelere ve değişen müşteri beklentilerine yanıt olarak daha hızlı dönüşmesi ve yenilik yapması yönünde artan baskı nedeniyle giderek daha popüler hale geldi. Forrester Research'e göre, low-code pazarının 2021'de 6,2 milyar dolardan 2024'e kadar 21,2 milyar dolara çıkacağı ve %28'in üzerinde etkileyici bir Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) sergileyeceği öngörülüyor. Bu büyüme, işletmelerin eski sistemleri modernize etme, yeni dijital deneyimler yaratma, büyüyen beceri açığıyla mücadele etme ve ürün geliştirme döngüsünü hızlandırma ihtiyacı gibi faktörlere bağlanabilir.

low-code çözüme mükemmel bir örnek, manuel kodlamaya gerek kalmadan arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasını kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü no-code bir platform olan AppMaster. AppMaster müşterilere arka uç uygulamaları için görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreci Tasarımcısı aracılığıyla), REST API ve WSS endpoints oluşturma olanağı sağlar. Web uygulamaları için müşteriler drag-and-drop işlevine sahip kullanıcı arayüzleri oluşturabilir, Web İş Süreci (BP) tasarımcısını kullanarak ayrı bileşenler için iş mantığı tasarlayabilir ve tamamen etkileşimli uygulamalar oluşturabilir. Mobil uygulamalar, AppMaster Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI üzerine kurulu sunucu odaklı çerçevesinden yararlanır; bu aynı zamanda yeni uygulama sürümlerini çeşitli uygulama mağazalarına yeniden göndermeden kullanıcı arayüzünün, mantığın ve API anahtarlarının güncellenmesine olanak tanır.

Müşteriler uygulamalarını yayınladığında AppMaster kaynak kodu oluşturur, uygulamaları derler, testler çalıştırır, bunları Docker kapsayıcılarına (arka uç için) paketler ve buluta dağıtır. Arka uç uygulamaları Go (golang) kullanılarak oluşturulur, web uygulamaları Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i kullanır ve mobil uygulamalar AppMaster sunucu odaklı çerçevesini kullanır. AppMaster uygulamaları, birincil veritabanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir ve Go ile oluşturulan derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarının kullanımı nedeniyle, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için etkileyici ölçeklenebilirlik sergileyebilirler.

AppMaster web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini iyileştirmek, küçük işletmelerden kuruluşlara kadar geniş bir müşteri yelpazesi için onu 10 kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirmek üzere tasarlanmış kapsamlı bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE). AppMaster yaklaşımı, gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır, temiz ve bakımı kolay kod sağlar.

İyi tasarlanmış bir low-code yığın, ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik, güvenlik ve genişletilebilirlik sağlayan bir dizi temel ilke üzerine kurulmuştur. Bu ilkeler şunları içerir:

Soyutlama: Low-code yığınlar, karmaşık görevleri basitleştiren ve geliştiricilerin temeldeki teknik ayrıntılar yerine çözmeleri gereken iş sorunlarına odaklanmasına yardımcı olan soyutlama katmanları sağlar. Bu soyutlama, kullanıcıların uygulamaları ve iş akışlarını tasarlamasını kolaylaştıran görsel araçlar, önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar aracılığıyla elde edilir.

yığınlar, karmaşık görevleri basitleştiren ve geliştiricilerin temeldeki teknik ayrıntılar yerine çözmeleri gereken iş sorunlarına odaklanmasına yardımcı olan soyutlama katmanları sağlar. Bu soyutlama, kullanıcıların uygulamaları ve iş akışlarını tasarlamasını kolaylaştıran görsel araçlar, önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar aracılığıyla elde edilir. Otomasyon: low-code yığını, yazılım geliştirme sürecinin kod oluşturma, test etme, devreye alma ve entegrasyon gibi çeşitli tekrarlayan ve zaman alan yönlerini otomatikleştirerek kuruluşların zamandan tasarruf etmesine ve insan hatalarını azaltmasına yardımcı olabilir.

yığını, yazılım geliştirme sürecinin kod oluşturma, test etme, devreye alma ve entegrasyon gibi çeşitli tekrarlayan ve zaman alan yönlerini otomatikleştirerek kuruluşların zamandan tasarruf etmesine ve insan hatalarını azaltmasına yardımcı olabilir. Modülerlik: İyi yapılandırılmış low-code bir yığın, kullanıcıların büyük uygulamaları kolayca birleştirilip başka projelerde yeniden kullanılabilen daha küçük, yönetilebilir ve yeniden kullanılabilir bileşenlere ayırmasına olanak tanır.

bir yığın, kullanıcıların büyük uygulamaları kolayca birleştirilip başka projelerde yeniden kullanılabilen daha küçük, yönetilebilir ve yeniden kullanılabilir bileşenlere ayırmasına olanak tanır. Uyarlanabilirlik ve Genişletilebilirlik: Ölçeklenebilir, bakımı yapılabilir bir low-code yığını, iş gereksinimlerindeki değişikliklere uyum sağlayacak esneklik ve mevcut sistem ve hizmetlerle entegrasyon yeteneği ile tasarlanmalıdır. Bu, sorunsuz entegrasyona olanak tanıyan ve yığının yeteneklerini genişleten API'ler, mikro hizmetler ve diğer bağlayıcı mekanizmaları aracılığıyla gerçekleştirilir.

yığını, iş gereksinimlerindeki değişikliklere uyum sağlayacak esneklik ve mevcut sistem ve hizmetlerle entegrasyon yeteneği ile tasarlanmalıdır. Bu, sorunsuz entegrasyona olanak tanıyan ve yığının yeteneklerini genişleten API'ler, mikro hizmetler ve diğer bağlayıcı mekanizmaları aracılığıyla gerçekleştirilir. Standardizasyon: Low-code yığınları, kuruluş genelinde kaliteyi, tutarlılığı ve sürdürülebilirliği teşvik eden en iyi uygulamaların, kodlama standartlarının ve mimari yönergelerin kullanılmasını zorunlu kılar.

Sonuç olarak, low-code bir yığın, kuruluşların minimum manuel kodlamayla yazılım uygulamalarını hızla geliştirmesine, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan güçlü, esnek ve verimli bir araç setidir. Kuruluşlar, AppMaster gibi low-code bir yığını benimseyerek geliştirme süresini önemli ölçüde azaltabilir, maliyetleri azaltabilir ve dijital dönüşüm çabalarını düzene sokabilir; sonuçta, sürekli gelişen bir pazar ortamında daha yüksek iş değerine ve gelişmiş rekabet gücüne yol açabilir.