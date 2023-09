Ngăn xếp mã thấp

Ngăn xếp low-code là một bộ tích hợp các công cụ công nghệ, khung, phương pháp và dịch vụ cho phép phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng phần mềm nhanh chóng và hiệu quả đồng thời giảm thiểu nhu cầu mã hóa thủ công. Các giải pháp này trao quyền cho các nhà phát triển, người dùng doanh nghiệp và nhà phát triển công dân để hợp lý hóa quy trình phát triển phần mềm và cải thiện năng suất, thường là trong môi trường đa ngành. Ngăn xếp low-code thường bao gồm các công cụ thiết kế trực quan, mẫu dựng sẵn, thành phần, quy trình làm việc tự động và kiến ​​trúc mạnh mẽ cho phép tích hợp liền mạch với các hệ thống và dịch vụ hiện có. Trong những năm gần đây, việc áp dụng ngăn xếp low-code đã tăng tốc và hiện được ngày càng nhiều tổ chức trong các ngành công nghiệp đón nhận.

Ngăn xếp Low-code ngày càng trở nên phổ biến do áp lực ngày càng tăng đối với các doanh nghiệp trong việc chuyển đổi và đổi mới nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu thị trường, tiến bộ công nghệ và sự thay đổi mong đợi của khách hàng. Theo Forrester Research, thị trường low-code được dự đoán sẽ tăng từ 6,2 tỷ USD vào năm 2021 lên 21,2 tỷ USD vào năm 2024, cho thấy Tốc độ tăng trưởng gộp hàng năm (CAGR) ấn tượng trên 28%. Sự tăng trưởng này có thể là do các yếu tố như nhu cầu của doanh nghiệp trong việc hiện đại hóa các hệ thống cũ, tạo ra trải nghiệm kỹ thuật số mới, giải quyết khoảng cách kỹ năng ngày càng tăng và đẩy nhanh chu kỳ phát triển sản phẩm.

Một ví dụ tuyệt vời về giải pháp low-code là AppMaster, một nền tảng no-code mạnh mẽ được thiết kế để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động mà không cần mã hóa thủ công. AppMaster trao quyền cho khách hàng tạo các mô hình dữ liệu (lược đồ cơ sở dữ liệu), logic nghiệp vụ (thông qua Trình thiết kế quy trình nghiệp vụ), API REST và endpoints WSS một cách trực quan cho các ứng dụng phụ trợ. Đối với các ứng dụng web, khách hàng có thể tạo giao diện người dùng với chức năng drag-and-drop, thiết kế logic nghiệp vụ cho các thành phần riêng lẻ bằng cách sử dụng trình thiết kế Quy trình nghiệp vụ web (BP) và xây dựng các ứng dụng tương tác đầy đủ. Các ứng dụng di động tận dụng khung điều khiển máy chủ của AppMaster, được xây dựng trên Kotlin và Jetpack Compose cho Android và SwiftUI cho iOS, cũng cho phép cập nhật các khóa giao diện người dùng, logic và API mà không cần gửi lại phiên bản ứng dụng mới tới nhiều cửa hàng ứng dụng khác nhau.

Khi khách hàng xuất bản ứng dụng của họ, AppMaster sẽ tạo mã nguồn, biên dịch ứng dụng, chạy thử nghiệm, đóng gói chúng vào vùng chứa Docker (dành cho phần phụ trợ) và triển khai chúng lên đám mây. Các ứng dụng phụ trợ được tạo bằng Go (golang), các ứng dụng web sử dụng khung Vue3 và JavaScript/TypeScript, còn các ứng dụng di động sử dụng khung điều khiển máy chủ của AppMaster. Các ứng dụng AppMaster có thể hoạt động với bất kỳ cơ sở dữ liệu nào tương thích với PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu chính và do sử dụng các ứng dụng phụ trợ không trạng thái được biên dịch được tạo bằng Go nên chúng có thể chứng minh khả năng mở rộng ấn tượng cho các trường hợp sử dụng doanh nghiệp và tải trọng cao.

AppMaster là môi trường phát triển tích hợp toàn diện (IDE) được thiết kế để cải thiện quy trình xây dựng ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ, giúp quy trình này nhanh hơn 10 lần và tiết kiệm chi phí gấp 3 lần cho nhiều đối tượng khách hàng, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn. Cách tiếp cận của AppMaster loại bỏ nợ kỹ thuật bằng cách tạo lại ứng dụng từ đầu bất cứ khi nào yêu cầu được sửa đổi, đảm bảo mã sạch và có thể bảo trì.

Ngăn low-code có kiến ​​trúc tốt được xây dựng trên một bộ nguyên tắc cốt lõi nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, khả năng bảo trì, bảo mật và khả năng mở rộng. Những nguyên tắc này bao gồm:

Tính trừu tượng: Ngăn xếp Low-code cung cấp các lớp trừu tượng giúp đơn giản hóa các tác vụ phức tạp và giúp nhà phát triển tập trung vào các vấn đề kinh doanh mà họ cần giải quyết, thay vì các chi tiết kỹ thuật cơ bản. Sự trừu tượng này đạt được thông qua các công cụ trực quan, các thành phần dựng sẵn và các mẫu giúp người dùng dễ dàng thiết kế ứng dụng và quy trình công việc.

cung cấp các lớp trừu tượng giúp đơn giản hóa các tác vụ phức tạp và giúp nhà phát triển tập trung vào các vấn đề kinh doanh mà họ cần giải quyết, thay vì các chi tiết kỹ thuật cơ bản. Sự trừu tượng này đạt được thông qua các công cụ trực quan, các thành phần dựng sẵn và các mẫu giúp người dùng dễ dàng thiết kế ứng dụng và quy trình công việc. Tự động hóa: Ngăn xếp low-code tự động hóa nhiều khía cạnh lặp đi lặp lại và tốn thời gian khác nhau của quy trình phát triển phần mềm, chẳng hạn như tạo mã, thử nghiệm, triển khai và tích hợp, có thể giúp các tổ chức tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi của con người.

tự động hóa nhiều khía cạnh lặp đi lặp lại và tốn thời gian khác nhau của quy trình phát triển phần mềm, chẳng hạn như tạo mã, thử nghiệm, triển khai và tích hợp, có thể giúp các tổ chức tiết kiệm thời gian và giảm thiểu lỗi của con người. Tính mô-đun: Ngăn xếp low-code có cấu trúc tốt cho phép người dùng chia nhỏ các ứng dụng lớn thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý và tái sử dụng, có thể dễ dàng lắp ráp và tái sử dụng trong các dự án khác.

có cấu trúc tốt cho phép người dùng chia nhỏ các ứng dụng lớn thành các thành phần nhỏ hơn, dễ quản lý và tái sử dụng, có thể dễ dàng lắp ráp và tái sử dụng trong các dự án khác. Khả năng thích ứng và mở rộng: Ngăn xếp low-code có thể mở rộng, có thể bảo trì phải được thiết kế với tính linh hoạt để đáp ứng những thay đổi trong yêu cầu kinh doanh và khả năng tích hợp với các hệ thống và dịch vụ hiện có. Điều này đạt được thông qua API, vi dịch vụ và các cơ chế kết nối khác cho phép tích hợp liền mạch và mở rộng khả năng của ngăn xếp.

có thể mở rộng, có thể bảo trì phải được thiết kế với tính linh hoạt để đáp ứng những thay đổi trong yêu cầu kinh doanh và khả năng tích hợp với các hệ thống và dịch vụ hiện có. Điều này đạt được thông qua API, vi dịch vụ và các cơ chế kết nối khác cho phép tích hợp liền mạch và mở rộng khả năng của ngăn xếp. Tiêu chuẩn hóa: Ngăn xếp Low-code thực thi việc sử dụng các phương pháp hay nhất, tiêu chuẩn mã hóa và nguyên tắc kiến ​​trúc nhằm nâng cao chất lượng, tính nhất quán và khả năng bảo trì trong toàn tổ chức.

Tóm lại, ngăn xếp low-code là một bộ công cụ mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả giúp trao quyền cho các tổ chức phát triển, triển khai và quản lý nhanh chóng các ứng dụng phần mềm với mã hóa thủ công tối thiểu. Bằng cách áp dụng ngăn xếp low-code như AppMaster, các tổ chức có thể giảm đáng kể thời gian phát triển, cắt giảm chi phí và hợp lý hóa các nỗ lực chuyển đổi kỹ thuật số của mình, cuối cùng dẫn đến giá trị kinh doanh cao hơn và cải thiện khả năng cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển.