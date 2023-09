Stos o małej zawartości kodu

Stos low-code to zintegrowany zestaw narzędzi technologicznych, struktur, metodologii i usług, które umożliwiają szybkie i wydajne tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami, minimalizując jednocześnie potrzebę ręcznego kodowania. Rozwiązania te umożliwiają programistom, użytkownikom korporacyjnym i programistom obywatelskim usprawnienie procesu tworzenia oprogramowania i poprawę produktywności, często w środowisku multidyscyplinarnym. Stos low-code zazwyczaj obejmuje narzędzia do projektowania wizualnego, gotowe szablony, komponenty, zautomatyzowane przepływy pracy i solidną architekturę, która umożliwia bezproblemową integrację z istniejącymi systemami i usługami. W ostatnich latach przyjęcie stosów low-code przyspieszyło i jest obecnie stosowane przez coraz większą liczbę organizacji z różnych branż.

Stosy Low-code stają się coraz bardziej popularne ze względu na rosnącą presję na firmy, aby szybciej przekształcały się i wprowadzały innowacje w odpowiedzi na wymagania rynku, postęp technologiczny i zmieniające się oczekiwania klientów. Według Forrester Research przewiduje się, że rynek low-code wzrośnie z 6,2 miliarda dolarów w 2021 r. do 21,2 miliarda dolarów do 2024 r., co oznacza imponującą złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) wynoszącą ponad 28%. Wzrost ten można przypisać czynnikom takim jak potrzeba modernizacji starszych systemów przez przedsiębiorstwa, tworzenia nowych doświadczeń cyfrowych, eliminowania rosnącej luki w umiejętnościach i przyspieszania cyklu rozwoju produktu.

Doskonałym przykładem rozwiązania wymagającego low-code jest AppMaster, potężna platforma no-code zaprojektowana w celu ułatwienia tworzenia aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych bez konieczności ręcznego kodowania. AppMaster umożliwia klientom wizualne tworzenie modeli danych (schematu bazy danych), logiki biznesowej (za pośrednictwem narzędzia Business Process Designer), interfejsu API REST i endpoints WSS dla aplikacji backendowych. W przypadku aplikacji internetowych klienci mogą tworzyć interfejsy użytkownika z funkcją drag-and-drop, projektować logikę biznesową dla poszczególnych komponentów za pomocą projektanta Web Business Process (BP) oraz konstruować w pełni interaktywne aplikacje. Aplikacje mobilne korzystają z opartej na serwerze platformy AppMaster, zbudowanej na Kotlin i Jetpack Compose dla Androida oraz SwiftUI dla iOS, która umożliwia także aktualizację interfejsu użytkownika, logiki i kluczy API bez ponownego przesyłania nowych wersji aplikacji do różnych sklepów z aplikacjami.

Kiedy klienci publikują swoje aplikacje, AppMaster generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy, pakuje je do kontenerów Docker (dla backendu) i wdraża je w chmurze. Aplikacje backendowe są generowane przy użyciu Go (golang), aplikacje internetowe wykorzystują framework Vue3 i JavaScript/TypeScript, a aplikacje mobilne wykorzystują framework AppMaster oparty na serwerze. Aplikacje AppMaster mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazę danych, a dzięki wykorzystaniu skompilowanych bezstanowych aplikacji backendowych generowanych za pomocą Go mogą wykazać się imponującą skalowalnością w zastosowaniach korporacyjnych i wymagających dużego obciążenia.

AppMaster to kompleksowe zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) zaprojektowane w celu usprawnienia procesu tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, czyniąc go 10 razy szybszym i trzykrotnie bardziej opłacalnym dla szerokiego grona klientów, od małych firm po przedsiębiorstwa. Podejście AppMaster eliminuje dług techniczny poprzez regenerację aplikacji od zera za każdym razem, gdy wymagania zostaną zmodyfikowane, zapewniając czysty i łatwy w utrzymaniu kod.

Dobrze zaprojektowany stos low-code jest zbudowany w oparciu o zestaw podstawowych zasad, które zapewniają skalowalność, łatwość konserwacji, bezpieczeństwo i rozszerzalność. Zasady te obejmują:

Abstrakcja: stosy Low-code zapewniają warstwy abstrakcji, które upraszczają złożone zadania i pomagają programistom skoncentrować się na problemach biznesowych, które muszą rozwiązać, a nie na podstawowych szczegółach technicznych. Tę abstrakcję osiąga się za pomocą narzędzi wizualnych, gotowych komponentów i szablonów, które ułatwiają użytkownikom projektowanie aplikacji i przepływów pracy.

Automatyzacja: stos low-code automatyzuje różne powtarzalne i czasochłonne aspekty procesu tworzenia oprogramowania, takie jak generowanie kodu, testowanie, wdrażanie i integracja, co może pomóc organizacjom zaoszczędzić czas i ograniczyć błędy ludzkie.

Modułowość: dobrze zorganizowany stos low-code umożliwia użytkownikom dzielenie dużych aplikacji na mniejsze, łatwe w zarządzaniu i nadające się do ponownego użycia komponenty, które można łatwo złożyć i ponownie wykorzystać w innych projektach.

Adaptowalność i rozszerzalność: Skalowalny, łatwy w utrzymaniu stos low-code powinien być zaprojektowany z myślą o elastyczności umożliwiającej dostosowanie się do zmian wymagań biznesowych oraz możliwości integracji z istniejącymi systemami i usługami. Osiąga się to poprzez interfejsy API, mikrousługi i inne mechanizmy łączników, które umożliwiają bezproblemową integrację i rozszerzają możliwości stosu.

Standaryzacja: stosy Low-code wymuszają stosowanie najlepszych praktyk, standardów kodowania i wytycznych architektonicznych, które promują jakość, spójność i łatwość konserwacji w całej organizacji.

Podsumowując, stos low-code to potężny, elastyczny i wydajny zestaw narzędzi, który umożliwia organizacjom szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami przy minimalnej ilości ręcznego kodowania. Przyjmując stos low-code taki jak AppMaster, organizacje mogą znacznie skrócić czas programowania, obniżyć koszty i usprawnić wysiłki związane z transformacją cyfrową, co ostatecznie prowadzi do wyższej wartości biznesowej i lepszej konkurencyjności w stale zmieniającym się krajobrazie rynkowym.