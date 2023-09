Stack a basso codice

Uno stack low-code è un insieme integrato di strumenti tecnologici, framework, metodologie e servizi che consentono sviluppo, distribuzione e gestione rapidi ed efficienti di applicazioni software riducendo al minimo la necessità di codifica manuale. Queste soluzioni consentono a sviluppatori, utenti aziendali e sviluppatori cittadini di semplificare il processo di sviluppo software e migliorare la produttività, spesso in un ambiente multidisciplinare. Uno stack low-code include in genere strumenti di progettazione visiva, modelli predefiniti, componenti, flussi di lavoro automatizzati e un'architettura solida che consente un'integrazione perfetta con i sistemi e i servizi esistenti. Negli ultimi anni, l’adozione dello stack low-code ha subito un’accelerazione ed è ora abbracciata da un numero crescente di organizzazioni in tutti i settori.

Gli stack Low-code sono diventati sempre più popolari a causa della crescente pressione sulle aziende affinché si trasformino e innovino più rapidamente in risposta alle richieste del mercato, ai progressi tecnologici e alle mutevoli aspettative dei clienti. Secondo Forrester Research, si prevede che il mercato low-code crescerà da 6,2 miliardi di dollari nel 2021 a 21,2 miliardi di dollari entro il 2024, mostrando un impressionante tasso di crescita annuale composto (CAGR) di oltre il 28%. Questa crescita può essere attribuita a fattori quali la necessità delle aziende di modernizzare i sistemi legacy, creare nuove esperienze digitali, affrontare il crescente divario di competenze e accelerare il ciclo di sviluppo del prodotto.

Un eccellente esempio di soluzione low-code è AppMaster, una potente piattaforma no-code progettata per facilitare la creazione di applicazioni backend, web e mobili senza la necessità di codifica manuale. AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica di business (tramite Business Process Designer), API REST ed endpoints WSS per applicazioni backend. Per le applicazioni web, i clienti possono creare interfacce utente con funzionalità drag-and-drop, progettare la logica aziendale per singoli componenti utilizzando il Web Business Process (BP) designer e costruire applicazioni completamente interattive. Le applicazioni mobili sfruttano il framework basato su server di AppMaster, basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS, che consente anche di aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API senza inviare nuovamente nuove versioni dell'app a vari app store.

Quando i clienti pubblicano le loro applicazioni, AppMaster genera codice sorgente, compila applicazioni, esegue test, le inserisce in contenitori Docker (per il backend) e le distribuisce nel cloud. Le applicazioni backend vengono generate utilizzando Go (golang), le applicazioni web utilizzano il framework Vue3 e JavaScript/TypeScript e le applicazioni mobili utilizzano il framework basato su server di AppMaster. Le applicazioni AppMaster possono funzionare con qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario e, grazie all'uso di applicazioni backend stateless compilate generate con Go, possono dimostrare una scalabilità impressionante per casi d'uso aziendali e ad alto carico.

AppMaster è un ambiente di sviluppo integrato (IDE) completo progettato per migliorare il processo di creazione di applicazioni web, mobili e backend, rendendolo 10 volte più veloce e tre volte più conveniente per un'ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese. L'approccio di AppMaster elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, garantendo un codice pulito e manutenibile.

Uno stack low-code ben architettato si basa su una serie di principi fondamentali che garantiscono scalabilità, manutenibilità, sicurezza ed estensibilità. Questi principi includono:

Astrazione: gli stack Low-code forniscono livelli di astrazione che semplificano attività complesse e aiutano gli sviluppatori a concentrarsi sui problemi aziendali che devono risolvere, piuttosto che sui dettagli tecnici sottostanti. Questa astrazione è ottenuta attraverso strumenti visivi, componenti predefiniti e modelli che semplificano la progettazione di applicazioni e flussi di lavoro da parte degli utenti.

Automazione: lo stack low-code automatizza vari aspetti ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo del processo di sviluppo del software, come la generazione del codice, il test, la distribuzione e l'integrazione, che possono aiutare le organizzazioni a risparmiare tempo e ridurre gli errori umani.

Modularità: uno stack low-code ben strutturato consente agli utenti di suddividere applicazioni di grandi dimensioni in componenti più piccoli, gestibili e riutilizzabili che possono essere facilmente assemblati e riutilizzati in altri progetti.

Adattabilità ed estensibilità: uno stack low-code scalabile e manutenibile dovrebbe essere progettato con la flessibilità necessaria per adattarsi ai cambiamenti dei requisiti aziendali e con la capacità di integrarsi con i sistemi e i servizi esistenti. Ciò si ottiene tramite API, microservizi e altri meccanismi di connessione che consentono un'integrazione perfetta ed estendono le capacità dello stack.

Standardizzazione: gli stack Low-code impongono l'uso di best practice, standard di codifica e linee guida architettoniche che promuovono qualità, coerenza e manutenibilità in tutta l'organizzazione.

In conclusione, uno stack low-code è un set di strumenti potente, flessibile ed efficiente che consente alle organizzazioni di sviluppare, distribuire e gestire rapidamente applicazioni software con una codifica manuale minima. Adottando uno stack low-code come AppMaster, le organizzazioni possono ridurre significativamente i tempi di sviluppo, tagliare i costi e ottimizzare gli sforzi di trasformazione digitale, portando in definitiva a un valore aziendale più elevato e a una migliore competitività in un panorama di mercato in continua evoluzione.