مجموعة low-code عبارة عن مجموعة متكاملة من أدوات التكنولوجيا وأطر العمل والمنهجيات والخدمات التي تتيح التطوير السريع والفعال ونشر وإدارة تطبيقات البرامج مع تقليل الحاجة إلى الترميز اليدوي. تعمل هذه الحلول على تمكين المطورين ومستخدمي المؤسسات والمطورين المواطنين من تبسيط عملية تطوير البرامج وتحسين الإنتاجية، غالبًا في بيئة متعددة التخصصات. تشتمل حزمة low-code عادةً على أدوات تصميم مرئية، وقوالب معدة مسبقًا، ومكونات، وسير عمل آلي، وبنية قوية تتيح التكامل السلس مع الأنظمة والخدمات الحالية. في السنوات الأخيرة، تسارع اعتماد مكدس low-code ، وهو الآن يتبناه عدد متزايد من المؤسسات في مختلف الصناعات.

أصبحت مجموعات Low-code شائعة بشكل متزايد بسبب الضغط المتزايد على الشركات للتحول والابتكار بشكل أسرع استجابة لمتطلبات السوق والتقدم التكنولوجي وتغير توقعات العملاء. وفقًا لشركة Forrester Research، من المتوقع أن ينمو سوق low-code من 6.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 21.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب مثير للإعجاب (CAGR) يزيد عن 28%. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى عوامل مثل حاجة الشركات إلى تحديث الأنظمة القديمة، وإنشاء تجارب رقمية جديدة، ومعالجة فجوة المهارات المتزايدة، وتسريع دورة تطوير المنتج.

أحد الأمثلة الممتازة للحلول low-code هو AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code مصمم لتسهيل إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى الترميز اليدوي. يعمل AppMaster على تمكين العملاء من إنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، ومنطق الأعمال (من خلال Business Process Designer)، وREST API، endpoints WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية. بالنسبة لتطبيقات الويب، يمكن للعملاء إنشاء واجهات مستخدم مع وظيفة drag-and-drop ، وتصميم منطق الأعمال للمكونات الفردية باستخدام مصمم عمليات الأعمال على الويب (BP)، وإنشاء تطبيقات تفاعلية بالكامل. تستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم، والمبني على Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS، والذي يسمح أيضًا بتحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات دون إعادة إرسال إصدارات التطبيقات الجديدة إلى متاجر التطبيقات المختلفة.

عندما ينشر العملاء تطبيقاتهم، يقوم AppMaster بإنشاء كود المصدر، وتجميع التطبيقات، وتشغيل الاختبارات، وتجميعها في حاويات Docker (للواجهة الخلفية)، ونشرها على السحابة. يتم إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang)، وتستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، وتستخدم تطبيقات الهاتف المحمول إطار عمل AppMaster الذي يحركه الخادم. يمكن لتطبيقات AppMaster العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية، وبسبب استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، يمكنها إثبات قابلية التوسع المذهلة لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

AppMaster عبارة عن بيئة تطوير متكاملة وشاملة (IDE) مصممة لتحسين عملية إنشاء تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية، مما يجعلها أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات لمجموعة واسعة من العملاء، بدءًا من الشركات الصغيرة ووصولاً إلى المؤسسات. يعمل نهج AppMaster على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن كودًا نظيفًا وقابلاً للصيانة.

تم بناء مجموعة low-code المصممة جيدًا على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تضمن قابلية التوسع وقابلية الصيانة والأمان وقابلية التوسع. وتشمل هذه المبادئ:

التجريد: توفر مجموعات Low-code طبقات من التجريد تعمل على تبسيط المهام المعقدة وتساعد المطورين على التركيز على مشكلات العمل التي يحتاجون إلى حلها، بدلاً من التفاصيل الفنية الأساسية. يتم تحقيق هذا التجريد من خلال الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا والقوالب التي تسهل على المستخدمين تصميم التطبيقات وسير العمل.

طبقات من التجريد تعمل على تبسيط المهام المعقدة وتساعد المطورين على التركيز على مشكلات العمل التي يحتاجون إلى حلها، بدلاً من التفاصيل الفنية الأساسية. يتم تحقيق هذا التجريد من خلال الأدوات المرئية والمكونات المعدة مسبقًا والقوالب التي تسهل على المستخدمين تصميم التطبيقات وسير العمل. الأتمتة: تعمل مجموعة low-code على أتمتة الجوانب المتكررة والمستهلكة للوقت في عملية تطوير البرامج، مثل إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها وتكاملها، مما يمكن أن يساعد المؤسسات على توفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية.

على أتمتة الجوانب المتكررة والمستهلكة للوقت في عملية تطوير البرامج، مثل إنشاء التعليمات البرمجية واختبارها ونشرها وتكاملها، مما يمكن أن يساعد المؤسسات على توفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية. النمطية: تتيح مجموعة low-code جيدة التنظيم للمستخدمين تقسيم التطبيقات الكبيرة إلى مكونات أصغر يمكن إدارتها وإعادة استخدامها والتي يمكن تجميعها بسهولة وإعادة استخدامها في مشاريع أخرى.

جيدة التنظيم للمستخدمين تقسيم التطبيقات الكبيرة إلى مكونات أصغر يمكن إدارتها وإعادة استخدامها والتي يمكن تجميعها بسهولة وإعادة استخدامها في مشاريع أخرى. القدرة على التكيف والتوسعة: يجب تصميم حزمة low-code قابلة للتطوير والصيانة مع المرونة اللازمة لاستيعاب التغييرات في متطلبات العمل والقدرة على التكامل مع الأنظمة والخدمات الحالية. يتم تحقيق ذلك من خلال واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الصغيرة وآليات الموصل الأخرى التي تتيح التكامل السلس وتوسيع قدرات المكدس.

قابلة للتطوير والصيانة مع المرونة اللازمة لاستيعاب التغييرات في متطلبات العمل والقدرة على التكامل مع الأنظمة والخدمات الحالية. يتم تحقيق ذلك من خلال واجهات برمجة التطبيقات والخدمات الصغيرة وآليات الموصل الأخرى التي تتيح التكامل السلس وتوسيع قدرات المكدس. التقييس: تفرض مجموعات Low-code استخدام أفضل الممارسات ومعايير الترميز والإرشادات المعمارية التي تعزز الجودة والاتساق وقابلية الصيانة عبر المؤسسة.

في الختام، تعد مجموعة low-code مجموعة أدوات قوية ومرنة وفعالة تمكن المؤسسات من تطوير تطبيقات البرامج ونشرها وإدارتها بسرعة مع الحد الأدنى من الترميز اليدوي. من خلال اعتماد حزمة low-code مثل AppMaster ، يمكن للمؤسسات تقليل وقت التطوير بشكل كبير، وخفض التكاليف، وتبسيط جهود التحول الرقمي، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة قيمة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية في مشهد السوق دائم التطور.