Une pile low-code est un ensemble intégré d'outils technologiques, de cadres, de méthodologies et de services qui permettent un développement, un déploiement et une gestion rapides et efficaces d'applications logicielles tout en minimisant le besoin de codage manuel. Ces solutions permettent aux développeurs, aux utilisateurs d'entreprise et aux développeurs citoyens de rationaliser le processus de développement logiciel et d'améliorer la productivité, souvent dans un environnement multidisciplinaire. Une pile low-code comprend généralement des outils de conception visuelle, des modèles prédéfinis, des composants, des flux de travail automatisés et une architecture robuste qui permet une intégration transparente avec les systèmes et services existants. Ces dernières années, l’adoption de la pile low-code s’est accélérée et est désormais adoptée par un nombre croissant d’organisations de tous les secteurs.

Les piles Low-code sont devenues de plus en plus populaires en raison de la pression croissante exercée sur les entreprises pour qu'elles se transforment et innovent plus rapidement en réponse aux demandes du marché, aux progrès technologiques et à l'évolution des attentes des clients. Selon Forrester Research, le marché low-code devrait passer de 6,2 milliards de dollars en 2021 à 21,2 milliards de dollars d'ici 2024, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) impressionnant de plus de 28 %. Cette croissance peut être attribuée à des facteurs tels que le besoin des entreprises de moderniser leurs systèmes existants, de créer de nouvelles expériences numériques, de combler le déficit croissant de compétences et d'accélérer le cycle de développement de produits.

Un excellent exemple de solution low-code est AppMaster, une puissante plateforme no-code conçue pour faciliter la création d'applications backend, Web et mobiles sans avoir besoin de codage manuel. AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier (via Business Process Designer), une API REST et endpoints WSS pour les applications backend. Pour les applications Web, les clients peuvent créer des interfaces utilisateur avec une fonctionnalité drag-and-drop, concevoir une logique métier pour des composants individuels à l'aide du concepteur Web Business Process (BP) et créer des applications entièrement interactives. Les applications mobiles exploitent le framework piloté par serveur d' AppMaster, construit sur Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, qui permet également de mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API sans soumettre à nouveau de nouvelles versions d'applications à divers magasins d'applications.

Lorsque les clients publient leurs applications, AppMaster génère le code source, compile les applications, exécute des tests, les regroupe dans des conteneurs Docker (pour le backend) et les déploie dans le cloud. Les applications backend sont générées à l'aide de Go (golang), les applications Web utilisent le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript, et les applications mobiles utilisent le framework piloté par serveur d' AppMaster. Les applications AppMaster peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, et grâce à l'utilisation d'applications back-end sans état compilées générées avec Go, elles peuvent démontrer une évolutivité impressionnante pour les cas d'utilisation en entreprise et à forte charge.

AppMaster est un environnement de développement intégré (IDE) complet conçu pour améliorer le processus de création d'applications Web, mobiles et backend, le rendant 10 fois plus rapide et trois fois plus rentable pour un large éventail de clients, des petites entreprises aux grandes entreprises. L'approche d' AppMaster élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, garantissant ainsi un code propre et maintenable.

Une pile low-code bien architecturée repose sur un ensemble de principes fondamentaux qui garantissent l'évolutivité, la maintenabilité, la sécurité et l'extensibilité. Ces principes comprennent :

Abstraction : les piles Low-code fournissent des couches d'abstraction qui simplifient les tâches complexes et aident les développeurs à se concentrer sur les problèmes métier qu'ils doivent résoudre, plutôt que sur les détails techniques sous-jacents. Cette abstraction est réalisée grâce à des outils visuels, des composants prédéfinis et des modèles qui permettent aux utilisateurs de concevoir facilement des applications et des flux de travail.

fournissent des couches d'abstraction qui simplifient les tâches complexes et aident les développeurs à se concentrer sur les problèmes métier qu'ils doivent résoudre, plutôt que sur les détails techniques sous-jacents. Cette abstraction est réalisée grâce à des outils visuels, des composants prédéfinis et des modèles qui permettent aux utilisateurs de concevoir facilement des applications et des flux de travail. Automatisation : la pile low-code automatise divers aspects répétitifs et chronophages du processus de développement logiciel, tels que la génération de code, les tests, le déploiement et l'intégration, ce qui peut aider les organisations à gagner du temps et à réduire les erreurs humaines.

automatise divers aspects répétitifs et chronophages du processus de développement logiciel, tels que la génération de code, les tests, le déploiement et l'intégration, ce qui peut aider les organisations à gagner du temps et à réduire les erreurs humaines. Modularité : une pile low-code bien structurée permet aux utilisateurs de décomposer de grandes applications en composants plus petits, gérables et réutilisables qui peuvent être facilement assemblés et réutilisés dans d'autres projets.

bien structurée permet aux utilisateurs de décomposer de grandes applications en composants plus petits, gérables et réutilisables qui peuvent être facilement assemblés et réutilisés dans d'autres projets. Adaptabilité et extensibilité : une pile low-code évolutive et maintenable doit être conçue avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements dans les exigences de l'entreprise et la capacité de s'intégrer aux systèmes et services existants. Ceci est réalisé grâce à des API, des microservices et d’autres mécanismes de connecteurs qui permettent une intégration transparente et étendent les capacités de la pile.

évolutive et maintenable doit être conçue avec la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux changements dans les exigences de l'entreprise et la capacité de s'intégrer aux systèmes et services existants. Ceci est réalisé grâce à des API, des microservices et d’autres mécanismes de connecteurs qui permettent une intégration transparente et étendent les capacités de la pile. Standardisation : les piles Low-code imposent l'utilisation des meilleures pratiques, des normes de codage et des directives architecturales qui favorisent la qualité, la cohérence et la maintenabilité dans l'ensemble de l'organisation.

En conclusion, une pile low-code est un ensemble d’outils puissants, flexibles et efficaces qui permet aux organisations de développer, déployer et gérer rapidement des applications logicielles avec un minimum de codage manuel. En adoptant une pile low-code comme AppMaster, les organisations peuvent réduire considérablement le temps de développement, réduire les coûts et rationaliser leurs efforts de transformation numérique, conduisant finalement à une valeur commerciale plus élevée et à une compétitivité améliorée dans un paysage de marché en constante évolution.