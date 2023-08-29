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低代码堆栈

Aug 29, 2023

low-code堆栈是一组集成的技术工具、框架、方法和服务，可实现软件应用程序的快速高效开发、部署和管理，同时最大限度地减少手动编码的需求。这些解决方案使开发人员、企业用户和公民开发人员能够通常在多学科环境中简化软件开发流程并提高生产力。 low-code堆栈通常包括可视化设计工具、预构建模板、组件、自动化工作流程以及能够与现有系统和服务无缝集成的强大架构。近年来， low-code堆栈的采用速度加快，现已被越来越多的各行业组织所接受。

由于企业面临越来越大的压力，需要更快地转型和创新以响应市场需求、技术进步和不断变化的客户期望， Low-code堆栈变得越来越受欢迎。据 Forrester Research 称， low-code市场预计将从 2021 年的 62 亿美元增长到 2024 年的 212 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 超过 28%，令人印象深刻。这种增长可归因于企业需要对遗留系统进行现代化改造、创造新的数字体验、解决日益扩大的技能差距以及加快产品开发周期等因素。

AppMasterlow-code解决方案的一个很好的例子，它是一个功能强大的no-code平台，旨在促进后端、Web 和移动应用程序的创建，而无需手动编码。 AppMaster使客户能够直观地为后端应用程序创建数据模型（数据库模式）、业务逻辑（通过 Business Process Designer）、REST API 和 WSS endpoints 。对于 Web 应用程序，客户可以创建具有drag-and-drop功能的用户界面，使用 Web 业务流程 (BP) 设计器为各个组件设计业务逻辑，并构建完全交互式的应用程序。移动应用程序利用AppMaster的服务器驱动框架，该框架基于适用于 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及适用于 iOS 的SwiftUI ，该框架还允许更新 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向各个应用程序商店重新提交新的应用程序版本。

当客户发布应用程序时， AppMaster生成源代码，编译应用程序，运行测试，将其打包到Docker容器（用于后端）中，并将其部署到云端。后端应用程序使用 Go (golang) 生成，Web 应用程序使用 Vue3 框架和 JavaScript/TypeScript，移动应用程序使用AppMaster的服务器驱动框架。 AppMaster应用程序可以使用任何与 PostgreSQL 兼容的数据库作为主数据库，并且由于使用由 Go 生成的已编译无状态后端应用程序，它们可以为企业和高负载用例展示令人印象深刻的可扩展性。

AppMaster是一款全面的集成开发环境 (IDE)，旨在改进构建 Web、移动和后端应用程序的流程，使其速度提高 10 倍，成本效益提高 3 倍，适用于从小企业到大型企业的广泛客户。 AppMaster的方法通过在需求修改时从头开始重新生成应用程序来消除技术债务，从而确保干净且可维护的代码。

架构良好的low-code堆栈建立在一组确保可扩展性、可维护性、安全性和可扩展性的核心原则之上。这些原则包括：

  • 抽象： Low-code堆栈提供了抽象层，可以简化复杂的任务，并帮助开发人员专注于他们需要解决的业务问题，而不是底层的技术细节。这种抽象是通过可视化工具、预构建组件和模板实现的，使用户可以轻松设计应用程序和工作流程。
  • 自动化： low-code堆栈自动执行软件开发过程中各种重复且耗时的环节，例如代码生成、测试、部署和集成，这可以帮助组织节省时间并减少人为错误。
  • 模块化：结构良好的low-code堆栈使用户能够将大型应用程序分解为更小的、可管理的和可重用的组件，这些组件可以在其他项目中轻松组装和重用。
  • 适应性和可扩展性：可扩展、可维护的low-code堆栈的设计应具有适应业务需求变化的灵活性以及与现有系统和服务集成的能力。这是通过 API、微服务和其他连接器机制实现的，这些连接器机制可实现无缝集成并扩展堆栈的功能。
  • 标准化： Low-code堆栈强制使用最佳实践、编码标准和架构指南，以提高整个组织的质量、一致性和可维护性。

总之， low-code堆栈是一个强大、灵活且高效的工具集，使组织能够以最少的手动编码快速开发、部署和管理软件应用程序。通过采用AppMaster这样的low-code堆栈，组织可以显着缩短开发时间、降低成本并简化数字化转型工作，最终在不断变化的市场环境中实现更高的业务价值和更高的竞争力。

探索更多术语:
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