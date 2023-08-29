Az kodlu eğitimler

Low-code eğitimler, bireylere uygulamaların ve yazılım çözümlerinin geliştirilmesi için low-code platformların nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını öğretmek için tasarlanmış eğitim materyallerini, öğretim içeriğini ve uygulamalı alıştırmaları ifade eder. Bu eğitimler özellikle low-code uygulama geliştirme konusunda beceri kazanmak isteyen kişiler için uygundur. Low-code eğitimler, yazılım geliştiriciler, BT uzmanları ve hızla gelişen low-code geliştirme alanında uzmanlıklarını genişletmek isteyen teknik olmayan kişiler de dahil olmak üzere çeşitli hedef kitlelerin ihtiyaçlarını karşılayan yapılandırılmış bir öğrenme yaklaşımı sağlar.

AppMaster no-code platformu bağlamında, low-code eğitimler, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik bu güçlü aracın öğrenilmesini ve benimsenmesini kolaylaştırır. AppMaster görsel BP Designer'ı, REST API'si ve WSS Uç Noktaları ile müşteriler, platformun Sürükle ve Bırak işlevini kullanarak görsel olarak veri modelleri, veritabanı şeması ve iş mantığı oluşturabilir. AppMaster sunduğu hizmetlerin kapsamlı doğası göz önüne alındığında, low-code eğitimler, çeşitli kullanım durumları ve uygulamalar için platformun özelliklerinden yararlanmaya yönelik pratik rehberlik ve içgörüler sağlamada çok önemli bir rol oynamaktadır.

Low-code eğitimler genellikle öğrencileri low-code geliştirme yolculuklarının farklı aşamalarında desteklemek için tasarlanmış geniş bir konu yelpazesini kapsar. Örneğin, giriş niteliğindeki eğitimler, öğrencileri low-code geliştirmenin temelleri, seçilen platformun temel özellikleri ve platformun arayüzüne genel bakış gibi temel kavramlarla tanıştırmaya odaklanır. Bu eğitimler ayrıca veri modelleme kavramlarını, uygulamaların görsel temsillerini oluşturmaya yönelik en iyi uygulamaları ve İş Süreci (BP) tasarımcılarını kullanarak iş mantığını uygulamaya yönelik yönergeleri de kapsayabilir. Daha gelişmiş eğitimler, API'leri oluşturma ve yönetme, uygulama performansını optimize etme ve güvenlik ve kimlik doğrulama mekanizmalarını uygulama gibi belirli teknikleri ele alır.

low-code eğitimlerin çoğu, öğretilerini daha iyi açıklamak için örnekler ve kullanım senaryoları içerir. Bu, öğrenme sürecini daha ilgi çekici hale getirir ve geliştiriciler, BT uzmanları ve teknik olmayan kişiler için somut bir referans sağlar. Örneğin, eğitimler, low-code bir platform kullanarak basit bir sohbet uygulaması veya bir e-ticaret web sitesi oluşturmayı gösterebilir. Bu örnekler aracılığıyla öğrenciler low-code uygulamaları tasarlama, uygulama ve yönetme konusunda pratik deneyim kazanırlar.

low-code platformların artan popülaritesi nedeniyle low-code eğitimlere olan talepte önemli bir artış oldu. Gartner tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, low-code pazarın yıllık %20'nin üzerinde büyüyerek 2021 yılına kadar toplam 13,8 milyar dolarlık pazar değerine ulaşması bekleniyor. low-code geliştirmenin, geliştirme süresinin kısaltılması gibi faydaları , daha düşük maliyetler ve gelişmiş çeviklik, işletmeler arasında giderek daha fazla benimsenmesine katkıda bulunuyor. Sonuç olarak, etkili low-code geliştirme için gerekli bilgi ve becerileri kazandırabilecek kaliteli low-code eğitimlere yönelik talepte bir artış oldu.

Yazılım geliştirmede uzman ve AppMaster no-code platformunun bir parçası olarak, low-code eğitimlerimizin sektördeki en iyi uygulamalara ve gelişen trendlere uygun olarak derinlemesine bilgiler ve adım adım talimatlar sunmasını sağlamak çok önemlidir. Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı, hedefe yönelik low-code eğitimler sunarak, onları platformun özelliklerinden tam olarak yararlanmaları ve ölçeklenebilir, verimli ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmaları için gerekli beceri ve bilgilerle donatabiliriz.

Sonuç olarak, low-code eğitimler, low-code geliştirme alanında pratik rehberlik, uygulamalı deneyim ve alandaki temel kavramların anlaşılmasını sağlayan önemli eğitim kaynaklarıdır. Bu eğitimler, yazılım geliştiriciler, BT uzmanları ve teknik bilgisi olmayan kişiler de dahil olmak üzere çok sayıda hedef kitleye hizmet eder ve farklı uzmanlık düzeylerine hitap eder. AppMaster no-code platform, yüksek kaliteli low-code eğitimler sunarak müşterilerinin platformun tüm potansiyelini açığa çıkarmasını, hızlı, verimli ve uygun maliyetli uygulamalar oluşturmasını sağlarken geleneksel uygulamalardan kaynaklanan teknik borcu da en aza indirir. geliştirme metodolojileri.