Een low-code stack is een geïntegreerde set technologische hulpmiddelen, raamwerken, methodologieën en diensten die een snelle en efficiënte ontwikkeling, implementatie en beheer van softwareapplicaties mogelijk maken, terwijl de noodzaak voor handmatige codering tot een minimum wordt beperkt. Deze oplossingen stellen ontwikkelaars, zakelijke gebruikers en burgerontwikkelaars in staat het softwareontwikkelingsproces te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren, vaak in een multidisciplinaire omgeving. Een low-code stack omvat doorgaans visuele ontwerptools, vooraf gebouwde sjablonen, componenten, geautomatiseerde workflows en een robuuste architectuur die naadloze integratie met bestaande systemen en services mogelijk maakt. De afgelopen jaren is de adoptie low-code stacks versneld en wordt deze nu omarmd door een groeiend aantal organisaties in verschillende sectoren.

Low-code stacks zijn steeds populairder geworden vanwege de toenemende druk op bedrijven om sneller te transformeren en te innoveren als reactie op de marktvraag, technologische vooruitgang en veranderende klantverwachtingen. Volgens Forrester Research zal de low-code markt naar verwachting groeien van 6,2 miljard dollar in 2021 naar 21,2 miljard dollar in 2024, wat een indrukwekkend samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van ruim 28% zal laten zien. Deze groei kan worden toegeschreven aan factoren zoals de behoefte van bedrijven om bestaande systemen te moderniseren, nieuwe digitale ervaringen te creëren, de groeiende kloof in vaardigheden aan te pakken en de productontwikkelingscyclus te versnellen.

Een uitstekend voorbeeld van een low-code oplossing is AppMaster, een krachtig no-code -platform dat is ontworpen om de creatie van backend-, web- en mobiele applicaties te vergemakkelijken zonder de noodzaak van handmatige codering. AppMaster stelt klanten in staat om visueel datamodellen (databaseschema), bedrijfslogica (via Business Process Designer), REST API en WSS- endpoints voor backend-applicaties te creëren. Voor webapplicaties kunnen klanten gebruikersinterfaces creëren met drag-and-drop functionaliteit, bedrijfslogica ontwerpen voor individuele componenten met behulp van de Web Business Process (BP)-ontwerper, en volledig interactieve applicaties bouwen. Mobiele applicaties maken gebruik van het servergestuurde raamwerk van AppMaster, gebouwd op Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS, waarmee ook UI-, logica- en API-sleutels kunnen worden bijgewerkt zonder nieuwe app-versies opnieuw in te dienen bij verschillende app-winkels.

Wanneer klanten hun applicaties publiceren, genereert AppMaster broncode, compileert applicaties, voert tests uit, verpakt ze in Docker-containers (voor de backend) en implementeert ze in de cloud. Backend-applicaties worden gegenereerd met behulp van Go (golang), webapplicaties maken gebruik van het Vue3-framework en JavaScript/TypeScript, en mobiele applicaties maken gebruik van het servergestuurde raamwerk van AppMaster. AppMaster applicaties kunnen met elke PostgreSQL-compatibele database als primaire database werken, en vanwege het gebruik van gecompileerde staatloze backend-applicaties die met Go zijn gegenereerd, kunnen ze indrukwekkende schaalbaarheid demonstreren voor gebruik in ondernemingen en bij hoge belasting.

AppMaster is een uitgebreide geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) die is ontworpen om het proces van het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties te verbeteren, waardoor het 10 keer sneller en drie keer kosteneffectiever wordt voor een breed scala aan klanten, van kleine bedrijven tot ondernemingen. De aanpak van AppMaster elimineert technische schulden door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd, waardoor schone en onderhoudbare code wordt gegarandeerd.

Een goed ontworpen low-code stack is gebouwd op een reeks kernprincipes die schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, beveiliging en uitbreidbaarheid garanderen. Deze principes omvatten:

Abstractie: Low-code stacks bieden abstractielagen die complexe taken vereenvoudigen en ontwikkelaars helpen zich te concentreren op de zakelijke problemen die ze moeten oplossen, in plaats van op de onderliggende technische details. Deze abstractie wordt bereikt door middel van visuele hulpmiddelen, vooraf gebouwde componenten en sjablonen waarmee gebruikers eenvoudig applicaties en workflows kunnen ontwerpen.

stacks bieden abstractielagen die complexe taken vereenvoudigen en ontwikkelaars helpen zich te concentreren op de zakelijke problemen die ze moeten oplossen, in plaats van op de onderliggende technische details. Deze abstractie wordt bereikt door middel van visuele hulpmiddelen, vooraf gebouwde componenten en sjablonen waarmee gebruikers eenvoudig applicaties en workflows kunnen ontwerpen. Automatisering: De low-code stack automatiseert verschillende repetitieve en tijdrovende aspecten van het softwareontwikkelingsproces, zoals het genereren, testen, implementeren en integreren van code, waardoor organisaties tijd kunnen besparen en menselijke fouten kunnen verminderen.

stack automatiseert verschillende repetitieve en tijdrovende aspecten van het softwareontwikkelingsproces, zoals het genereren, testen, implementeren en integreren van code, waardoor organisaties tijd kunnen besparen en menselijke fouten kunnen verminderen. Modulariteit: Een goed gestructureerde low-code stack stelt gebruikers in staat grote applicaties op te splitsen in kleinere, beheersbare en herbruikbare componenten die gemakkelijk kunnen worden geassembleerd en hergebruikt in andere projecten.

stack stelt gebruikers in staat grote applicaties op te splitsen in kleinere, beheersbare en herbruikbare componenten die gemakkelijk kunnen worden geassembleerd en hergebruikt in andere projecten. Aanpasbaarheid en uitbreidbaarheid: Een schaalbare, onderhoudbare low-code stack moet worden ontworpen met de flexibiliteit om veranderingen in de bedrijfsvereisten op te vangen en de mogelijkheid om te integreren met bestaande systemen en diensten. Dit wordt bereikt via API's, microservices en andere connectormechanismen die naadloze integratie mogelijk maken en de mogelijkheden van de stack uitbreiden.

stack moet worden ontworpen met de flexibiliteit om veranderingen in de bedrijfsvereisten op te vangen en de mogelijkheid om te integreren met bestaande systemen en diensten. Dit wordt bereikt via API's, microservices en andere connectormechanismen die naadloze integratie mogelijk maken en de mogelijkheden van de stack uitbreiden. Standaardisatie: Low-code stacks dwingen het gebruik af van best practices, codeerstandaarden en architectuurrichtlijnen die de kwaliteit, consistentie en onderhoudbaarheid in de hele organisatie bevorderen.

Kortom, een low-code stack is een krachtige, flexibele en efficiënte toolset waarmee organisaties snel softwareapplicaties kunnen ontwikkelen, implementeren en beheren met minimale handmatige codering. Door een low-code stack zoals AppMaster te adopteren, kunnen organisaties de ontwikkeltijd aanzienlijk verkorten, de kosten verlagen en hun digitale transformatie-inspanningen stroomlijnen, wat uiteindelijk leidt tot hogere bedrijfswaarde en een verbeterd concurrentievermogen in een steeds evoluerend marktlandschap.