Pilha de baixo código

Uma pilha low-code é um conjunto integrado de ferramentas tecnológicas, estruturas, metodologias e serviços que permitem desenvolvimento, implantação e gerenciamento rápidos e eficientes de aplicativos de software, ao mesmo tempo que minimizam a necessidade de codificação manual. Essas soluções capacitam desenvolvedores, usuários corporativos e desenvolvedores cidadãos a simplificar o processo de desenvolvimento de software e melhorar a produtividade, muitas vezes em um ambiente multidisciplinar. Uma pilha low-code normalmente inclui ferramentas de design visual, modelos pré-construídos, componentes, fluxos de trabalho automatizados e uma arquitetura robusta que permite integração perfeita com sistemas e serviços existentes. Nos últimos anos, a adoção da pilha low-code acelerou e agora é adotada por um número crescente de organizações em todos os setores.

As pilhas Low-code tornaram-se cada vez mais populares devido à crescente pressão sobre as empresas para se transformarem e inovarem mais rapidamente em resposta às demandas do mercado, aos avanços tecnológicos e às mudanças nas expectativas dos clientes. De acordo com a Forrester Research, o mercado low-code deverá crescer de US$ 6,2 bilhões em 2021 para US$ 21,2 bilhões em 2024, apresentando uma impressionante Taxa Composta de Crescimento Anual (CAGR) de mais de 28%. Este crescimento pode ser atribuído a factores como a necessidade das empresas de modernizarem sistemas legados, criarem novas experiências digitais, colmatarem a crescente lacuna de competências e acelerarem o ciclo de desenvolvimento de produtos.

Um excelente exemplo de solução de low-code é AppMaster, uma poderosa plataforma no-code projetada para facilitar a criação de aplicativos back-end, web e móveis sem a necessidade de codificação manual. AppMaster capacita os clientes a criar visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios (por meio do Business Process Designer), API REST e endpoints WSS para aplicativos de back-end. Para aplicações web, os clientes podem criar interfaces de usuário com funcionalidade drag-and-drop, projetar lógica de negócios para componentes individuais usando o designer Web Business Process (BP) e construir aplicações totalmente interativas. Os aplicativos móveis aproveitam a estrutura orientada a servidor do AppMaster, construída em Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS, que também permite atualizar UI, lógica e chaves de API sem reenviar novas versões de aplicativos para várias lojas de aplicativos.

Quando os clientes publicam seus aplicativos, AppMaster gera código-fonte, compila aplicativos, executa testes, empacota-os em contêineres Docker (para back-end) e os implanta na nuvem. Os aplicativos de back-end são gerados usando Go (golang), os aplicativos da web utilizam a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript, e os aplicativos móveis empregam a estrutura orientada a servidor do AppMaster. Os aplicativos AppMaster podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como um banco de dados primário e, devido ao uso de aplicativos de backend sem estado compilados gerados com Go, eles podem demonstrar escalabilidade impressionante para casos de uso corporativos e de alta carga.

AppMaster é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente projetado para melhorar o processo de construção de aplicativos web, móveis e back-end, tornando-o 10 vezes mais rápido e três vezes mais econômico para uma ampla gama de clientes, de pequenas empresas a empresas. A abordagem do AppMaster elimina dívidas técnicas ao regenerar aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, garantindo um código limpo e de fácil manutenção.

Uma pilha low-code bem arquitetada é construída sobre um conjunto de princípios básicos que garantem escalabilidade, capacidade de manutenção, segurança e extensibilidade. Esses princípios incluem:

Abstração: as pilhas Low-code fornecem camadas de abstração que simplificam tarefas complexas e ajudam os desenvolvedores a se concentrarem nos problemas de negócios que precisam resolver, em vez dos detalhes técnicos subjacentes. Essa abstração é obtida por meio de ferramentas visuais, componentes pré-construídos e modelos que facilitam aos usuários o design de aplicativos e fluxos de trabalho.

fornecem camadas de abstração que simplificam tarefas complexas e ajudam os desenvolvedores a se concentrarem nos problemas de negócios que precisam resolver, em vez dos detalhes técnicos subjacentes. Essa abstração é obtida por meio de ferramentas visuais, componentes pré-construídos e modelos que facilitam aos usuários o design de aplicativos e fluxos de trabalho. Automação: A pilha low-code automatiza vários aspectos repetitivos e demorados do processo de desenvolvimento de software, como geração de código, testes, implantação e integração, o que pode ajudar as organizações a economizar tempo e reduzir erros humanos.

automatiza vários aspectos repetitivos e demorados do processo de desenvolvimento de software, como geração de código, testes, implantação e integração, o que pode ajudar as organizações a economizar tempo e reduzir erros humanos. Modularidade: uma pilha low-code bem estruturada permite aos usuários dividir grandes aplicações em componentes menores, gerenciáveis ​​e reutilizáveis ​​que podem ser facilmente montados e reutilizados em outros projetos.

bem estruturada permite aos usuários dividir grandes aplicações em componentes menores, gerenciáveis ​​e reutilizáveis ​​que podem ser facilmente montados e reutilizados em outros projetos. Adaptabilidade e extensibilidade: uma pilha de low-code escalável e de fácil manutenção deve ser projetada com flexibilidade para acomodar mudanças nos requisitos de negócios e capacidade de integração com sistemas e serviços existentes. Isto é conseguido através de APIs, microsserviços e outros mecanismos de conectores que permitem uma integração perfeita e ampliam os recursos da pilha.

escalável e de fácil manutenção deve ser projetada com flexibilidade para acomodar mudanças nos requisitos de negócios e capacidade de integração com sistemas e serviços existentes. Isto é conseguido através de APIs, microsserviços e outros mecanismos de conectores que permitem uma integração perfeita e ampliam os recursos da pilha. Padronização: as pilhas Low-code impõem o uso de práticas recomendadas, padrões de codificação e diretrizes arquitetônicas que promovem qualidade, consistência e capacidade de manutenção em toda a organização.

Concluindo, uma pilha low-code é um conjunto de ferramentas poderoso, flexível e eficiente que capacita as organizações a desenvolver, implantar e gerenciar rapidamente aplicativos de software com o mínimo de codificação manual. Ao adotar uma pilha low-code como AppMaster, as organizações podem reduzir significativamente o tempo de desenvolvimento, cortar custos e agilizar seus esforços de transformação digital, levando, em última análise, a um maior valor comercial e a uma maior competitividade em um cenário de mercado em constante evolução.