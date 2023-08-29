Az kodlu demolar

Low-code demolar, AppMaster no-code platform gibi low-code platformlar kullanılarak geliştirilen örnek uygulamaların, prototiplerin veya kavram kanıtlarının sergilenmesini ifade eder. Bu demolar, gelişmiş web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma ve dağıtmada low-code geliştirme metodolojilerinin yeteneklerini, verimliliğini ve etkinliğini anlamak ve değerlendirmek isteyen işletmeler, geliştiriciler ve BT uzmanları için son derece değerlidir.

Low-code geliştirme platformları, sürekli gelişen iş ortamı ve artan dijital dönüşüm talepleri nedeniyle hızlı uygulama geliştirme ihtiyacının artmasıyla son yıllarda önemli bir ilgi gördü. Gartner, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetlerinin %65'inden fazlasının low-code platformlar aracılığıyla yapılacağını öngörüyor. Bu, bu tür platformların mevcut ve gelecekteki yazılım geliştirme ihtiyaçlarını karşılamadaki potansiyelini göstermede low-code demoların önemini vurgulamaktadır.

low-code demoların temel amacı, bu teknolojiler kullanılarak oluşturulan gerçek dünya uygulamalarının canlı örneklerini sağlayarak, low-code platformların özelliklerini ve yeteneklerini sergilemektir. Bu, işletmelerin ve BT profesyonellerinin, hızlandırılmış uygulama geliştirme, kolaylaştırılmış iş akışları, pazara sunma süresinin kısaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve teknik borcun ortadan kaldırılması gibi low-code geliştirmenin avantajlarını doğrudan deneyimlemelerine olanak tanır.

Low-code demolar, hedef kitleye ve sergilenen belirli platforma bağlı olarak çeşitli türlerde olabilir. Örneğin, low-code platformların üretkenliklerini ve verimliliklerini nasıl artırabileceğini anlamak isteyen geliştiricileri veya kuruluşlarında low-code geliştirme metodolojilerini benimsemenin maliyet faydalarını ve fizibilitesini değerlendirmeyi amaçlayan karar vericileri hedef alabilirler.

Tipik olarak low-code demolar, low-code bir platformun aşağıdaki gibi önemli yönlerini gösterir:

Görsel geliştirme araçları: Geliştiricilerin ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyan sürükle drag-and-drop arayüzü, kullanıcı dostu düzen ve sezgisel tasarım öğeleri.

Geliştiricilerin ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulamaları kolaylıkla oluşturmasına ve özelleştirmesine olanak tanıyan sürükle arayüzü, kullanıcı dostu düzen ve sezgisel tasarım öğeleri. Veri modelleme ve entegrasyon: Veri modellerini (veritabanı şemaları) görsel olarak oluşturma ve yönetme, harici veri kaynakları ve API'lerle entegrasyon ve veri dönüşümleri gerçekleştirme yeteneği.

Veri modellerini (veritabanı şemaları) görsel olarak oluşturma ve yönetme, harici veri kaynakları ve API'lerle entegrasyon ve veri dönüşümleri gerçekleştirme yeteneği. İş süreci modelleme: Diğer sistemlerle etkileşim de dahil olmak üzere karmaşık iş akışlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran grafiksel araçlar.

Diğer sistemlerle etkileşim de dahil olmak üzere karmaşık iş akışlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini kolaylaştıran grafiksel araçlar. Uygulama dağıtımı: Uygulama paketlerinin oluşturulması, derlenmesi ve dağıtılmasının sorunsuz ve kesintisiz süreci, çözümlerin hızlı ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar.

Uygulama paketlerinin oluşturulması, derlenmesi ve dağıtılmasının sorunsuz ve kesintisiz süreci, çözümlerin hızlı ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar. Ölçeklenebilirlik ve performans: low-code uygulamaların büyük miktarlarda veri ve trafiği nasıl işleyebileceğinin gösterilmesi, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına hitap ediyor.

uygulamaların büyük miktarlarda veri ve trafiği nasıl işleyebileceğinin gösterilmesi, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumlarına hitap ediyor. Güvenlik ve uyumluluk: Yerleşik güvenlik özellikleri, güçlü erişim kontrolleri ve endüstri standartları ve düzenlemeleriyle uyumluluk sergileniyor.

Yerleşik güvenlik özellikleri, güçlü erişim kontrolleri ve endüstri standartları ve düzenlemeleriyle uyumluluk sergileniyor. Bakım ve genişletilebilirlik: Teknik borç ödemeden uygulama sürümlerini güncellemenin, yeni özellikler eklemenin ve işlevleri özelleştirmenin kolaylığı ve esnekliği.

Sağlam bir no-code platform olan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmadaki çeşitli yeteneklerini gösteren kapsamlı low-code demolar sunar. AppMaster, görsel veri modelleme, iş süreci tasarımı, API entegrasyonu ve drag-and-drop kullanıcı arayüzü geliştirmeyi kullanarak hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma olanağı sağlar. Platform, planların her güncellenmesinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. AppMaster kullanılarak oluşturulan uygulamalar, birincil depolama olarak Postgresql uyumlu herhangi bir veritabanıyla çalışabilir ve platformun derlenmiş durum bilgisi olmayan arka ucu, kurumsal ve yüksek yük senaryolarına uygun mükemmel ölçeklenebilirlik sağlar.

Sonuç olarak, low-code demolar, AppMaster gibi low-code geliştirme platformlarının yazılım geliştirme ortamını dönüştürme potansiyelini sergilemede kritik bir rol oynamaktadır. İşletmelerin ve BT profesyonellerinin hızlı uygulama geliştirmenin, kolaylaştırılmış iş akışlarının, maliyet düşüşlerinin ve teknik borçların ortadan kaldırılmasının faydalarını ilk elden deneyimlemelerine olanak tanır ve sonuçta dijital dönüşümün sunduğu muazzam fırsatlardan yararlanmalarını sağlar.