Стек с низким кодом

Стек low-code — это интегрированный набор технологических инструментов, инфраструктур, методологий и сервисов, которые обеспечивают быструю и эффективную разработку, развертывание и управление программными приложениями, сводя при этом к минимуму необходимость ручного кодирования. Эти решения позволяют разработчикам, корпоративным пользователям и гражданским разработчикам оптимизировать процесс разработки программного обеспечения и повысить производительность, часто в многопрофильной среде. Стек low-code обычно включает в себя инструменты визуального проектирования, готовые шаблоны, компоненты, автоматизированные рабочие процессы и надежную архитектуру, обеспечивающую плавную интеграцию с существующими системами и сервисами. В последние годы внедрение стека low-code ускорилось, и теперь его принимает все большее число организаций в разных отраслях.

Стеки Low-code становятся все более популярными из-за растущего давления на предприятия, требующего более быстрой трансформации и внедрения инноваций в ответ на требования рынка, технологические достижения и меняющиеся ожидания клиентов. По данным Forrester Research, рынок low-code, по прогнозам, вырастет с 6,2 млрд долларов в 2021 году до 21,2 млрд долларов к 2024 году, демонстрируя впечатляющий совокупный годовой темп роста (CAGR) более 28%. Этот рост можно объяснить такими факторами, как потребность бизнеса в модернизации устаревших систем, создании нового цифрового опыта, решении растущего дефицита навыков и ускорении цикла разработки продуктов.

Отличным примером решения low-code является AppMaster, мощная платформа no-code, предназначенная для облегчения создания серверных, веб- и мобильных приложений без необходимости ручного кодирования. AppMaster позволяет клиентам визуально создавать модели данных (схему базы данных), бизнес-логику (с помощью Business Process Designer), REST API и endpoints WSS для серверных приложений. Что касается веб-приложений, клиенты могут создавать пользовательские интерфейсы с функцией drag-and-drop, разрабатывать бизнес-логику для отдельных компонентов с помощью конструктора веб-бизнес-процессов (BP) и создавать полностью интерактивные приложения. Мобильные приложения используют серверную структуру AppMaster, построенную на Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS, что также позволяет обновлять ключи пользовательского интерфейса, логики и API без повторной отправки новых версий приложений в различные магазины приложений.

Когда клиенты публикуют свои приложения, AppMaster генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры Docker (для серверной части) и развертывает в облаке. Серверные приложения создаются с использованием Go (golang), веб-приложения используют платформу Vue3 и JavaScript/TypeScript, а мобильные приложения используют серверную структуру AppMaster. Приложения AppMaster могут работать с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, а благодаря использованию скомпилированных серверных приложений без сохранения состояния, созданных с помощью Go, они могут демонстрировать впечатляющую масштабируемость для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой.

AppMaster — это комплексная интегрированная среда разработки (IDE), предназначенная для улучшения процесса создания веб-, мобильных и серверных приложений, делая его в 10 раз быстрее и в три раза экономичнее для широкого круга клиентов, от малого бизнеса до предприятий. Подход AppMaster устраняет техническую задолженность за счет восстановления приложений с нуля при каждом изменении требований, обеспечивая чистый и удобный в сопровождении код.

Хорошо спроектированный стек low-code построен на наборе основных принципов, которые обеспечивают масштабируемость, удобство обслуживания, безопасность и расширяемость. Эти принципы включают в себя:

Абстракция. Стеки Low-code обеспечивают уровни абстракции, которые упрощают сложные задачи и помогают разработчикам сосредоточиться на бизнес-задачах, которые им необходимо решить, а не на основных технических деталях. Эта абстракция достигается с помощью визуальных инструментов, готовых компонентов и шаблонов, которые упрощают пользователям разработку приложений и рабочих процессов.

обеспечивают уровни абстракции, которые упрощают сложные задачи и помогают разработчикам сосредоточиться на бизнес-задачах, которые им необходимо решить, а не на основных технических деталях. Эта абстракция достигается с помощью визуальных инструментов, готовых компонентов и шаблонов, которые упрощают пользователям разработку приложений и рабочих процессов. Автоматизация. Стек low-code автоматизирует различные повторяющиеся и трудоемкие аспекты процесса разработки программного обеспечения, такие как генерация кода, тестирование, развертывание и интеграция, что может помочь организациям сэкономить время и уменьшить количество человеческих ошибок.

автоматизирует различные повторяющиеся и трудоемкие аспекты процесса разработки программного обеспечения, такие как генерация кода, тестирование, развертывание и интеграция, что может помочь организациям сэкономить время и уменьшить количество человеческих ошибок. Модульность. Хорошо структурированный стек low-code позволяет пользователям разбивать большие приложения на более мелкие, управляемые и повторно используемые компоненты, которые можно легко собирать и повторно использовать в других проектах.

позволяет пользователям разбивать большие приложения на более мелкие, управляемые и повторно используемые компоненты, которые можно легко собирать и повторно использовать в других проектах. Адаптивность и расширяемость. Масштабируемый, удобный в обслуживании стек low-code должен быть спроектирован с учетом гибкости, позволяющей приспосабливаться к изменениям бизнес-требований, а также способности интегрироваться с существующими системами и сервисами. Это достигается с помощью API, микросервисов и других механизмов подключения, которые обеспечивают плавную интеграцию и расширяют возможности стека.

должен быть спроектирован с учетом гибкости, позволяющей приспосабливаться к изменениям бизнес-требований, а также способности интегрироваться с существующими системами и сервисами. Это достигается с помощью API, микросервисов и других механизмов подключения, которые обеспечивают плавную интеграцию и расширяют возможности стека. Стандартизация. Стеки Low-code требуют использования лучших практик, стандартов кодирования и архитектурных рекомендаций, которые способствуют качеству, согласованности и удобству сопровождения во всей организации.

В заключение отметим, что стек low-code — это мощный, гибкий и эффективный набор инструментов, который позволяет организациям быстро разрабатывать, развертывать программные приложения и управлять ими с минимальным написанием ручного кода. Приняв стек low-code такой как AppMaster, организации могут значительно сократить время разработки, сократить расходы и оптимизировать усилия по цифровой трансформации, что в конечном итоге приведет к повышению ценности бизнеса и повышению конкурентоспособности в постоянно развивающейся рыночной среде.