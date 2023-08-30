CI/CD 环境代表持续集成和持续部署环境，是现代软件开发中的基本实践，旨在将自动化、协作与测试和验证集成起来。 CI/CD 的主要目标是迭代地提高软件质量、最大限度地减少错误并简化软件项目管理。在 CI/CD 环境中，开发人员经常将代码更改合并到中央存储库中，然后自动构建、测试并部署到生产中，从而减少发布新软件版本所需的时间并最大限度地降低生产中出现关键问题的风险。

AppMaster no-code平台是一种用于可视化创建后端、Web 和移动应用程序的尖端解决方案，利用 CI/CD 环境的原理为客户提供无与伦比的体验。通过提供可视化数据模型、业务流程、API endpoints和各种工具来帮助开发人员进行设计和部署， AppMaster使软件开发速度比传统方法快10倍，成本效益高3倍。此外，生成的应用程序与 Postgresql 数据库完全兼容，确保与现有基础设施无缝集成。

持续集成 (CI) 是 CI/CD 环境的第一部分，专注于将多个开发人员的代码更改集成到单个中央存储库的过程自动化。这不仅有助于最大限度地减少集成问题，而且还确保代码始终处于可发布状态。在 CI 环境中，开发人员需要每天多次推送代码更改，通常使用 Git 等分布式版本控制系统。一旦代码被推送，就会触发自动构建过程并执行测试来验证代码。这有助于在开发周期的早期识别集成问题和错误，从而更快地解决问题并提高整体代码质量。

持续部署 (CD) 是 CI/CD 环境的第二部分，可自动执行将应用程序从集成阶段转移到生产环境的过程。一旦在持续集成阶段构建并测试了代码，CD 管道就会接管并将应用程序自动部署到适当的环境。这可能包括暂存、测试和生产环境，在这些环境中执行额外的测试和验证。 CD 的主要目标是减少部署软件变更所需的人工干预，从而加快开发过程并提高发布频率。

AppMaster的no-code平台将CI/CD环境的原则集成到其开发、测试和部署流程中。当使用AppMaster的客户更改其应用程序蓝图并点击“发布”按钮时，该平台会自动生成源代码、编译应用程序、运行测试并将应用程序打包到 Docker 容器中，然后将其部署到云中。此外，该平台支持与无服务器架构无缝集成，确保高负载企业用例的最大可扩展性和灵活性。

CI/CD 环境成功的基础是充当安全网的自动化测试，确保新的更改不会引入错误或破坏现有功能。在AppMaster中，每个生成的应用程序都经过严格的测试，从单元测试到集成测试，甚至在适用的情况下进行端到端测试。这种对质量保证的承诺保证了使用AppMaster平台开发的应用程序的可靠性和稳定性。

由于 CI/CD 环境鼓励频繁和快速的更改，因此拥有适当的版本控制和回滚机制至关重要。 AppMaster实施强大的版本控制系统来跟踪对应用程序所做的每个更改，并在需要时方便回滚更改。此外，由于AppMaster总是从头开始重新生成应用程序，因此不会积累技术债务，确保应用程序版本之间的平滑过渡。

总之，CI/CD 环境在现代软件开发中发挥着至关重要的作用，使组织能够加快产品上市时间、提高软件质量并降低运营成本。通过利用 CI/CD 环境的原理， AppMaster提供了一个创新的no-code平台，使开发人员能够快速且经济高效地创建可扩展的高性能应用程序，而不会影响质量、可靠性或安全性。采用这种方法使各种规模的组织（从小型企业到大型企业）能够简化其软件开发流程，并在不断发展的数字环境中保持竞争优势。