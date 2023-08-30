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Среда CI/CD

30, авг. 2023

Среда CI/CD, что означает среду непрерывной интеграции и непрерывного развертывания, является важной практикой в ​​современной разработке программного обеспечения, направленной на интеграцию автоматизации и совместной работы с тестированием и проверкой. Основная цель CI/CD — итеративно улучшать качество программного обеспечения, минимизировать ошибки и оптимизировать управление программными проектами. В среде CI/CD разработчики часто объединяют свои изменения кода в центральный репозиторий, который затем автоматически создается, тестируется и развертывается в рабочей среде, что сокращает время, необходимое для выпуска новых версий программного обеспечения, и минимизирует риск возникновения критических проблем в рабочей среде.

Платформа no-code AppMaster, передовое решение для визуального создания серверных, веб- и мобильных приложений, использует принципы среды CI/CD, чтобы предоставить своим клиентам беспрецедентный опыт. Предлагая визуальные модели данных, бизнес-процессы, endpoints API и широкий спектр инструментов, помогающих разработчикам в проектировании и развертывании, AppMaster делает разработку программного обеспечения до 10 раз быстрее и в 3 раза экономичнее по сравнению с традиционными подходами. Более того, созданные приложения полностью совместимы с базами данных Postgresql, обеспечивая плавную интеграцию с существующей инфраструктурой.

Непрерывная интеграция (CI) — это первая часть среды CI/CD, которая фокусируется на автоматизации процесса интеграции изменений кода от нескольких разработчиков в единый центральный репозиторий. Это не только помогает свести к минимуму проблемы интеграции, но также гарантирует, что код всегда находится в готовом к выпуску состоянии. В среде CI разработчикам приходится вносить изменения в код несколько раз в день, часто используя распределенные системы контроля версий, такие как Git. Как только код отправляется, запускаются процессы автоматической сборки и выполняются тесты для проверки кода. Это помогает выявлять проблемы и ошибки интеграции на ранних стадиях цикла разработки, тем самым позволяя быстрее решать проблемы и улучшать общее качество кода.

Непрерывное развертывание (CD), вторая часть среды CI/CD, автоматизирует процесс перевода приложения с этапа интеграции в производственную среду. После того как код создан и протестирован на этапе непрерывной интеграции, конвейер CD берет на себя управление и автоматически развертывает приложение в соответствующих средах. Это может включать промежуточную, тестовую и производственную среду, где выполняются дополнительные тесты и проверки. Основная цель CD — сократить необходимость ручного вмешательства, необходимого для развертывания изменений программного обеспечения, тем самым ускоряя процесс разработки и увеличивая частоту выпусков.

Платформа AppMaster no-code интегрирует принципы среды CI/CD в процессы разработки, тестирования и развертывания. Когда клиенты, использующие AppMaster вносят изменения в чертежи своих приложений и нажимают кнопку «Опубликовать», платформа автоматически генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты и упаковывает приложения в контейнеры Docker перед их развертыванием в облаке. Кроме того, платформа поддерживает бесшовную интеграцию с бессерверными архитектурами, обеспечивая максимальную масштабируемость и гибкость для корпоративных сценариев использования с высокой нагрузкой.

Основополагающим фактором успеха среды CI/CD являются автоматизированные тесты, которые служат системой безопасности, гарантируя, что новые изменения не приведут к ошибкам или не нарушат существующую функциональность. В AppMaster каждое созданное приложение проходит тщательное тестирование, начиная от модульных тестов и заканчивая интеграционными тестами и даже сквозными тестами, где это применимо. Приверженность обеспечению качества гарантирует надежность и стабильность приложений, разработанных с использованием платформы AppMaster.

Поскольку среда CI/CD поощряет частые и быстрые изменения, крайне важно иметь надлежащие механизмы контроля версий и отката. AppMaster реализует надежные системы контроля версий, позволяющие отслеживать каждое изменение, внесенное в приложение, и при необходимости облегчать откат изменений. Более того, поскольку AppMaster всегда восстанавливает приложения с нуля, не происходит накопления технического долга, что обеспечивает плавный переход между версиями приложений.

Подводя итог, можно сказать, что среда CI/CD играет решающую роль в современной разработке программного обеспечения, позволяя организациям ускорить выход на рынок, улучшить качество программного обеспечения и снизить эксплуатационные расходы. Используя принципы среды CI/CD, AppMaster предлагает инновационную платформу no-code, которая позволяет разработчикам быстро и экономично создавать масштабируемые высокопроизводительные приложения без ущерба для качества, надежности и безопасности. Использование этого подхода позволяет организациям любого размера, от малого бизнеса до крупных предприятий, оптимизировать процессы разработки программного обеспечения и сохранять конкурентное преимущество в постоянно развивающейся цифровой среде.

Изучите больше терминов:
CI/CD-сервер CI/CD-тестирование Артефакты CI/CD Архитектура микросервисов CI/CD Время простоя CI/CD Интеграция CI/CD Интеграция CI/CD DevOps Интеграция CI/CD DevSecOps Контейнеризация CI/CD Контроль версий CI/CD Постоянное совершенствование CI/CD Рабочий процесс CI/CD Развертывание CI/CD Blue-Green Совместная работа CI/CD Среда CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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