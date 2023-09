L'environnement CI/CD, qui signifie environnement d'intégration et de déploiement continus, est une pratique essentielle dans le développement de logiciels modernes visant à intégrer l'automatisation et la collaboration aux tests et à la validation. L'objectif principal du CI/CD est d'améliorer de manière itérative la qualité des logiciels, de minimiser les erreurs et de rationaliser la gestion des projets logiciels. Dans un environnement CI/CD, les développeurs fusionnent fréquemment leurs modifications de code dans un référentiel central, qui est ensuite automatiquement construit, testé et déployé en production, réduisant ainsi le temps nécessaire à la publication de nouvelles versions logicielles et minimisant le risque de problèmes critiques en production.

La plateforme no-code AppMaster, une solution de pointe pour la création visuelle d'applications backend, Web et mobiles, exploite les principes de l'environnement CI/CD pour offrir une expérience inégalée à ses clients. En proposant des modèles de données visuels, des processus métier, endpoints d'API et une large gamme d'outils pour aider les développeurs dans la conception et le déploiement, AppMaster rend le développement de logiciels jusqu'à 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable par rapport aux approches traditionnelles. De plus, les applications générées sont entièrement compatibles avec les bases de données Postgresql, garantissant une intégration transparente avec l'infrastructure existante.

L'intégration continue (CI) est la première partie de l'environnement CI/CD, qui se concentre sur l'automatisation du processus d'intégration des modifications de code de plusieurs développeurs dans un référentiel unique et central. Cela permet non seulement de minimiser les problèmes d'intégration, mais garantit également que le code est toujours dans un état publiable. Dans un environnement CI, les développeurs doivent appliquer leurs modifications de code plusieurs fois par jour, souvent en utilisant des systèmes de contrôle de version distribués comme Git. Dès que le code est poussé, des processus de construction automatisés sont déclenchés et des tests sont exécutés pour valider le code. Cela aide à identifier les problèmes d'intégration et les erreurs dès le début du cycle de développement, permettant ainsi une résolution plus rapide des problèmes et une meilleure qualité globale du code.

Le déploiement continu (CD), la deuxième partie de l'environnement CI/CD, automatise le processus de passage de l'application de la phase d'intégration à l'environnement de production. Une fois le code construit et testé lors de la phase d'intégration continue, le pipeline CD prend le relais et déploie automatiquement l'application dans les environnements appropriés. Cela peut inclure des environnements de préparation, de test et de production, dans lesquels des tests et des validations supplémentaires sont effectués. L'objectif principal du CD est de réduire les interventions manuelles nécessaires au déploiement des modifications logicielles, accélérant ainsi le processus de développement et augmentant la fréquence des versions.

La plateforme no-code d' AppMaster intègre les principes de l'environnement CI/CD dans ses processus de développement, de test et de déploiement. Lorsque les clients utilisant AppMaster modifient leurs plans d'application et cliquent sur le bouton « Publier », la plateforme génère automatiquement le code source, compile les applications, exécute des tests et regroupe les applications dans des conteneurs Docker, avant de les déployer dans le cloud. De plus, la plate-forme prend en charge une intégration transparente avec des architectures sans serveur, garantissant une évolutivité et une flexibilité maximales pour les cas d'utilisation en entreprise à forte charge.

Les tests automatisés qui servent de filet de sécurité, garantissant que les nouvelles modifications n'introduisent pas d'erreurs ou n'interrompent pas les fonctionnalités existantes, sont essentiels au succès d'un environnement CI/CD. Dans AppMaster, chaque application générée est soumise à des tests rigoureux, allant des tests unitaires aux tests d'intégration, et même des tests de bout en bout le cas échéant. Cet engagement en matière d'assurance qualité garantit la fiabilité et la stabilité des applications développées à l'aide de la plateforme AppMaster.

Étant donné que l’environnement CI/CD encourage des changements fréquents et rapides, il est crucial de mettre en place des mécanismes appropriés de contrôle des versions et de restauration. AppMaster met en œuvre des systèmes de contrôle de version robustes pour suivre chaque modification apportée à une application et faciliter l'annulation des modifications si nécessaire. De plus, comme AppMaster régénère toujours les applications à partir de zéro, il n'y a pas d'accumulation de dette technique, garantissant une transition fluide entre les versions de l'application.

En résumé, l'environnement CI/CD joue un rôle crucial dans le développement de logiciels modernes, permettant aux organisations d'accélérer leur mise sur le marché, d'améliorer la qualité des logiciels et de réduire les coûts opérationnels. En tirant parti des principes de l'environnement CI/CD, AppMaster propose une plateforme innovante no-code qui permet aux développeurs de créer des applications évolutives et hautes performances rapidement et de manière rentable, sans compromettre la qualité, la fiabilité ou la sécurité. L'adoption de cette approche permet aux organisations de toutes tailles, des petites entreprises aux grandes entreprises, de rationaliser leurs processus de développement de logiciels et de conserver un avantage concurrentiel dans un paysage numérique en constante évolution.