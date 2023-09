Środowisko CI/CD, czyli środowisko Continuous Integration i Continuous Deployment, to niezbędna praktyka w nowoczesnym tworzeniu oprogramowania, mająca na celu integrację automatyzacji i współpracy z testowaniem i walidacją. Podstawowym celem CI/CD jest iteracyjna poprawa jakości oprogramowania, minimalizacja błędów i usprawnienie zarządzania projektami oprogramowania. W środowisku CI/CD programiści często łączą zmiany w kodzie w centralnym repozytorium, które jest następnie automatycznie budowane, testowane i wdrażane w środowisku produkcyjnym, co skraca czas potrzebny na wydanie nowych wersji oprogramowania i minimalizuje ryzyko wystąpienia krytycznych problemów w środowisku produkcyjnym.

Platforma no-code AppMaster, najnowocześniejsze rozwiązanie do wizualnego tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, wykorzystuje zasady środowiska CI/CD, aby zapewnić swoim klientom niezrównane doświadczenia. Oferując wizualne modele danych, procesy biznesowe, endpoints API i szeroką gamę narzędzi pomagających programistom w projektowaniu i wdrażaniu, AppMaster sprawia, że ​​tworzenie oprogramowania jest do 10 razy szybsze i 3 razy bardziej opłacalne w porównaniu z tradycyjnymi podejściami. Ponadto wygenerowane aplikacje są w pełni kompatybilne z bazami danych Postgresql, zapewniając bezproblemową integrację z istniejącą infrastrukturą.

Continuous Integration (CI) to pierwsza część środowiska CI/CD, która koncentruje się na automatyzacji procesu integrowania zmian w kodzie od wielu programistów w jedno, centralne repozytorium. Pomaga to nie tylko minimalizować problemy z integracją, ale także zapewnia, że ​​kod jest zawsze w stanie umożliwiającym wydanie. W środowisku CI programiści muszą przesyłać zmiany w kodzie wiele razy dziennie, często korzystając z rozproszonych systemów kontroli wersji, takich jak Git. Gdy tylko kod zostanie wypchnięty, uruchamiane są automatyczne procesy kompilacji i wykonywane są testy w celu sprawdzenia poprawności kodu. Pomaga to w identyfikowaniu problemów i błędów związanych z integracją na wczesnym etapie cyklu rozwojowego, umożliwiając w ten sposób szybsze rozwiązywanie problemów i poprawę ogólnej jakości kodu.

Continuous Deployment (CD), druga część Środowiska CI/CD, automatyzuje proces przeniesienia aplikacji z fazy integracji do środowiska produkcyjnego. Gdy kod zostanie zbudowany i przetestowany w fazie ciągłej integracji, potok CD przejmuje kontrolę i automatycznie wdraża aplikację w odpowiednich środowiskach. Może to obejmować środowiska tymczasowe, testowe i produkcyjne, w których przeprowadzane są dodatkowe testy i weryfikacje. Podstawowym celem CD jest ograniczenie ręcznej interwencji wymaganej do wdrażania zmian w oprogramowaniu, przyspieszając w ten sposób proces rozwoju i zwiększając częstotliwość wydań.

Platforma AppMaster no-code integruje zasady środowiska CI/CD w procesach rozwoju, testowania i wdrażania. Gdy klienci korzystający z AppMaster wprowadzą zmiany w projektach swoich aplikacji i nacisną przycisk „Publikuj”, platforma automatycznie generuje kod źródłowy, kompiluje aplikacje, uruchamia testy i pakuje aplikacje do kontenerów Docker przed wdrożeniem ich w chmurze. Ponadto platforma obsługuje bezproblemową integrację z architekturami bezserwerowymi, zapewniając maksymalną skalowalność i elastyczność w przypadku zastosowań korporacyjnych o dużym obciążeniu.

Podstawą sukcesu środowiska CI/CD są automatyczne testy, które służą jako sieć bezpieczeństwa, zapewniając, że nowe zmiany nie wprowadzą błędów ani nie zepsują istniejącej funkcjonalności. W AppMaster każda wygenerowana aplikacja przechodzi rygorystyczne testy, począwszy od testów jednostkowych po testy integracyjne, a nawet testy typu end-to-end, jeśli ma to zastosowanie. To zaangażowanie w zapewnienie jakości gwarantuje niezawodność i stabilność aplikacji tworzonych przy użyciu platformy AppMaster.

Ponieważ środowisko CI/CD zachęca do częstych i szybkich zmian, niezwykle istotne jest posiadanie odpowiednich mechanizmów kontroli wersji i wycofywania zmian. AppMaster wdraża niezawodne systemy kontroli wersji, które śledzą każdą zmianę dokonaną w aplikacji i ułatwiają wycofywanie zmian, jeśli jest to wymagane. Co więcej, ponieważ AppMaster zawsze regeneruje aplikacje od zera, nie ma kumulacji długu technicznego, zapewniając płynne przejście między wersjami aplikacji.

Podsumowując, środowisko CI/CD odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowoczesnego oprogramowania, umożliwiając organizacjom skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek, poprawę jakości oprogramowania i zmniejszenie kosztów operacyjnych. Wykorzystując zasady środowiska CI/CD, AppMaster oferuje innowacyjną platformę no-code, która umożliwia programistom szybkie i ekonomiczne tworzenie skalowalnych aplikacji o wysokiej wydajności, bez uszczerbku dla jakości, niezawodności i bezpieczeństwa. Zastosowanie tego podejścia umożliwia organizacjom każdej wielkości, od małych firm po przedsiębiorstwa, usprawnienie procesów tworzenia oprogramowania i utrzymanie przewagi konkurencyjnej w stale zmieniającym się krajobrazie cyfrowym.