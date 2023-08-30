CI/CD 容器化是现代软件开发中的基本实践，围绕在称为容器的隔离和可移植单元中构建、测试和部署应用程序的自动化过程。这种方法不仅加快了软件的开发和发布，还增强了其可扩展性和可维护性，使其成为决心最大限度提高效率的组织的理想选择。

CI/CD 是持续集成和持续部署的缩写，通过自动化代码集成、测试和部署等任务来简化软件交付流程，大大减少人工工作和人为错误。通过每天将多个开发人员的工作集成到共享存储库中并自动运行测试，CI 有助于防止集成问题并提高最终产品的质量。另一方面，CD 使部署过程自动化，确保在代码发生更改时无缝、及时地发布新版本。

容器化通过将代码及其依赖项封装在称为容器的轻量级独立单元中来补充 CI/CD 管道。这些容器可以在任何平台上运行，消除兼容性问题，同时简化开发和部署流程。因此，开发人员可以专注于编写代码，而无需担心特定于系统的配置。当集成到 CI/CD 管道中时，容器化极大地增强了整个软件开发生命周期 (SDLC)。

随着现代技术的不断发展，像 Docker 这样的容器化平台已经成为行业标准，支持了 CI/CD 流程。 Docker 容器平台将应用程序及其依赖项隔离为可轻松传输的独立实例，开发人员可以轻松管理和部署这些实例。 Kubernetes 等工具有助于容器编排，为大型应用程序提供高效的容器管理。 Docker 和 Kubernetes 共同为 CI/CD 管道建立了一个强大的工具链。

在AppMaster ，我们认识到采用 CI/CD 容器化等最佳实践来实现最佳软件交付的重要性。我们强大的no-code平台使开发人员能够通过可视化设计数据模型、业务流程、REST API 和 WSS endpoints来无缝创建后端、Web 和移动应用程序。此外，使用我们用户友好的拖放界面，客户可以设计精美的用户界面（UI），为每个组件创建业务逻辑，并轻松构建完全交互式的应用程序。

按下“发布”按钮后， AppMaster会快速生成应用程序的源代码，对其进行编译、运行测试并将其打包到 Docker 容器（仅后端）中，然后再部署到云端。 AppMaster生成的应用程序兼容后端应用程序的 Go（golang）、Web 应用程序的 Vue3 框架和 JS/TS、移动应用程序中 Android 的 Kotlin 和Jetpack Compose以及 iOS 的SwiftUI 。同时，服务器驱动的框架确保移动应用程序UI、逻辑和API密钥可以更新，而无需向应用程序商店提交新版本。

借助AppMaster的自动源代码生成、可执行二进制文件和容器化，企业可以在本地或云中部署应用程序，而无需牺牲性能或质量。我们的平台自动生成基本文档，例如用于服务器endpoints的 Swagger（开放 API）和数据库架构迁移脚本，以确保一致的应用程序配置。

AppMaster应用程序与任何兼容 PostgreSQL 的数据库作为其主数据库兼容，这增强了企业和高负载用例的可扩展性。我们全面的集成开发环境 (IDE) 旨在显着改进构建 Web、移动和后端应用程序的流程，使应用程序开发速度比传统方法快 10 倍，成本效益高 3 倍。通过避免技术债务和促进快速软件开发， AppMaster使开发人员能够自信轻松地创建和维护可扩展的软件解决方案。

随着行业不断快速发展，CI/CD 容器化已成为重要的软件开发最佳实践，使组织能够快速高效地交付创新应用程序。通过利用AppMaster强大的no-code平台（采用容器化技术和 CI/CD 流程），企业可以轻松开发可扩展、可维护且功能丰富的应用程序，从而在当今竞争激烈的数字环境中走上持续成功的道路。