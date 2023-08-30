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Контейнеризация CI/CD

30, авг. 2023

Контейнеризация CI/CD — это важная практика в современной разработке программного обеспечения, которая вращается вокруг автоматизированного процесса создания, тестирования и развертывания приложений в изолированных и переносимых единицах, называемых контейнерами. Такой подход не только ускоряет разработку и выпуск программного обеспечения, но также повышает его масштабируемость и удобство сопровождения, что делает его идеальным для организаций, стремящихся максимизировать эффективность.

CI/CD, сокращение от «Непрерывная интеграция» и «Непрерывное развертывание», оптимизирует процесс доставки программного обеспечения за счет автоматизации таких задач, как интеграция кода, тестирование и развертывание, что значительно сокращает ручные усилия и человеческие ошибки. Ежедневно интегрируя работу нескольких разработчиков в общий репозиторий и автоматически запуская тесты, CI помогает предотвратить проблемы интеграции и повышает качество конечного продукта. CD, с другой стороны, автоматизирует процесс развертывания, обеспечивая беспрепятственный и своевременный выпуск новых версий по мере изменения кода.

Контейнеризация дополняет конвейер CI/CD, инкапсулируя код и его зависимости в легкие автономные блоки, называемые контейнерами. Эти контейнеры работают на любой платформе, устраняя проблемы совместимости и одновременно упрощая процессы разработки и развертывания. В результате разработчики могут сосредоточиться на написании кода, не беспокоясь о конфигурациях, специфичных для системы. При интеграции в конвейер CI/CD контейнеризация значительно расширяет весь жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC).

В условиях постоянного развития современных технологий платформы контейнеризации, такие как Docker, стали отраслевым стандартом, поддерживая процесс CI/CD. Контейнерная платформа Docker изолирует приложения и их зависимости в легко переносимые автономные экземпляры, которыми разработчики могут легко управлять и развертывать. Такие инструменты, как Kubernetes, облегчают оркестровку контейнеров, обеспечивая эффективное управление контейнерами для крупномасштабных приложений. Вместе Docker и Kubernetes создают мощную цепочку инструментов для конвейера CI/CD.

В AppMaster мы осознаем важность использования лучших практик, таких как контейнеризация CI/CD, для оптимальной доставки программного обеспечения. Наша мощная платформа no-code позволяет разработчикам легко создавать серверные, веб- и мобильные приложения путем визуального проектирования моделей данных, бизнес-процессов, REST API и endpoints WSS. Более того, используя наш удобный интерфейс перетаскивания, клиенты могут разрабатывать усовершенствованный пользовательский интерфейс (UI), создавать бизнес-логику для каждого компонента и без особых усилий создавать полностью интерактивные приложения.

После нажатия кнопки «Опубликовать» AppMaster быстро генерирует исходный код приложений, компилирует их, запускает тесты и упаковывает в контейнеры Docker (только серверная часть) перед развертыванием в облаке. Приложения, созданные AppMaster, совместимы с Go (golang) для серверных приложений, платформой Vue3 и JS/TS для веб-приложений, а также с Kotlin и Jetpack Compose для Android и SwiftUI для iOS в мобильных приложениях. Между тем, управляемая сервером платформа гарантирует, что пользовательский интерфейс, логика и ключи API мобильных приложений могут обновляться без отправки новых версий в магазины приложений.

Благодаря автоматизированной генерации исходного кода AppMaster, исполняемым двоичным файлам и контейнеризации компании могут развертывать приложения локально или в облаке без ущерба для производительности и качества. Наша платформа автоматически генерирует необходимую документацию, такую ​​как Swagger (открытый API) для endpoints сервера и сценарии миграции схемы базы данных, обеспечивая согласованность конфигураций приложений.

Приложения AppMaster совместимы с любой базой данных, совместимой с PostgreSQL, в качестве основной базы данных, что обеспечивает масштабируемость для корпоративных сценариев и случаев использования с высокой нагрузкой. Наша комплексная интегрированная среда разработки (IDE) предназначена для значительного улучшения процесса создания веб-приложений, мобильных и серверных приложений, делая разработку приложений до 10 раз быстрее и в три раза экономичнее, чем традиционные методы. Избегая технического долга и способствуя быстрой разработке программного обеспечения, AppMaster дает разработчикам возможность легко и уверенно создавать и поддерживать масштабируемые программные решения.

Поскольку отрасль продолжает быстро развиваться, контейнеризация CI/CD стала важнейшей передовой практикой разработки программного обеспечения, позволяющей организациям быстро и эффективно предоставлять инновационные приложения. Используя мощную платформу AppMaster no-code, включающую технологию контейнеризации и процессы CI/CD, компании могут без особых усилий разрабатывать масштабируемые, удобные в обслуживании и многофункциональные приложения, что ставит их на путь устойчивого успеха в современной высококонкурентной цифровой среде.

Изучите больше терминов:
Canary Releases Автоматизация CI/CD Инструменты CI/CD Интеграция CI/CD Масштабируемость CI/CD Миграция базы данных CI/CD Мониторинг CI/CD Оркестрация контейнеров CI/CD Покрытие кода CI/CD Постоянное совершенствование CI/CD Принцип отказоустойчивости CI/CD Процесс CI/CD Развертывание CI/CD Развертывание CI/CD без простоев Управление релизами CI/CD Цикл обратной связи CI/CD

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