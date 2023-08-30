Yazılım geliştirme ve dağıtım alanında, Sürekli Entegrasyon (CI) ve Sürekli Dağıtım (CD), verimli ve hızlı uygulama teslimatını mümkün kılmak için temel ilkeler olarak kabul edilir. CI/CD Kod Kapsamı, bir yazılım uygulamasının etkililiğinin ölçülmesine ve güvenilirliğinin, performansının ve kararlılığının sağlanmasına yardımcı olan önemli bir husustur. AppMaster no-code platformunda uygulandığında CI/CD Kod Kapsamı, arka uç, web ve mobil uygulamaların başarıyla oluşturulmasında ve dağıtılmasında çok önemli bir rol oynar.

CI/CD Kod Kapsamı, özünde, geliştirme yaşam döngüsünün otomatik test aşaması sırasında yürütülen kaynak kodu yüzdesinin değerlendirilmesi ve ölçülmesi uygulamasını ifade eder. Kodun test edilmemiş veya yeterince test edilmemiş bölümlerini belirlemek ve ardından uygulamanın işlevsel olarak sağlam olmasını sağlamak için önemli bir bileşendir. Etkili CI/CD Kod Kapsamının önemi, kod kalitesinin korunmasını ve olası kusurların geliştirme sürecinin erken aşamalarında azaltılmasını sağlama yeteneğinde yatmaktadır; bu da ekiplerin teknik borcu en aza indirirken yinelemelerine devam etmelerine olanak tanır.

Başarılı CI/CD Kod Kapsamı için temel unsurlardan biri kapsamlı bir test paketidir. Geliştiricilerin kod tabanlarının beklendiği gibi çalıştığını doğrulamak için bir dizi otomatik teste güvenebilmesini sağlar, manuel test ihtiyacını azaltır ve teslimat sürecini hızlandırır. GitLab tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir ankete göre geliştiricilerin %35'i, sürekli dağıtıma ulaşmada karşılaşılan en büyük zorluklardan birinin daha iyi kod kapsamı olduğunu vurguladı. Üstelik Standish Group tarafından yapılan bir araştırma, yetersiz kod kapsamına sahip projelerin sonuçta başarısız olma ihtimalinin on kat daha fazla olduğunu gösteriyor ve bu da başarılı sonuçların sağlanmasında bu faktörün önemini ortaya koyuyor.

CI/CD Kodu Kapsamı, bildirim kapsamı, şube kapsamı, durum kapsamı ve işlev kapsamı dahil olmak üzere birden fazla türe ayrılabilir. İfade kapsamı, test sırasında yürütülen kod satırı sayısını ölçerken, şube kapsamı, if ifadeleri ve döngüler gibi kontrol yapılarında alınan çeşitli dallara odaklanır. Koşul kapsamı, karar verme yapılarındaki tüm olası koşul kombinasyonlarını değerlendirir ve işlev kapsamı, test süreci sırasında her işlevin çağrılıp çağrılmadığını belirlemeye çalışır. Çeşitli kapsam metriklerinin kullanılması kapsamlı bir analiz sağlar ve kritik kusurların tespit edilememesi olasılığını azaltır.

AppMaster platformu bağlamında CI/CD Kod Kapsamı, sağlam ve iyi belgelenmiş bir test sistemi kullanılarak geliştirme sürecine dahil edilir. AppMaster planlardaki her değişiklik sırasında uygulamaları sıfırdan oluşturduğundan, CI/CD Kod Kapsamı yöntemleri ve ölçümlerinin kusursuz entegrasyonuna olanak tanıyarak platformun güvenilir, ölçeklenebilir ve verimli bir yazılım geliştirme çözümü olarak güvenilirliğini daha da artırır.

Örneğin, AppMaster, arka uç uygulamaları için Golang, web uygulamaları için Vue3 çerçevesi ve JS/TS ve Android ve iOS mobil uygulamaları için sırasıyla Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI ile uygulamalar üretir. Bu çeşitli teknolojiler, Go'nun arka uç uygulamaları için yerleşik test paketi, web uygulamaları için Jest ve Vue Test Utils ve iOS uygulamaları için XCTest gibi çeşitli kod kapsamı araçları ve çerçeveleriyle uyumludur.

AppMaster tarafından desteklenen CI/CD hattıyla entegre edildiğinde bu kod kapsamı araçları, geliştiricilere kod yürütmeyle ilgili ayrıntılı raporlar ve görselleştirmeler sunarak potansiyel zayıf noktalara ve yapılacak iyileştirmelere ilişkin değerli bilgiler sunabilir. Kodun sürekli izlenmesi, test edilmesi ve gözden geçirilmesi, geliştirme yaşam döngüsünün önemli bir parçası haline gelir ve bu da, konuşlandırılan uygulamalarda daha yüksek düzeyde güvenilirlik ve performans sağlar.

Sonuç olarak, CI/CD Kod Kapsamı, günümüzün hızlı yazılım geliştirme dünyasında, hızlı teslimat, ölçeklenebilirlik ve genel kaliteye yapılan vurguyla yönlendirilen vazgeçilmez bir faktördür. AppMaster no-code platform bağlamında kullanıldığında, geliştirme, test etme ve devreye alma süreçlerini önemli ölçüde geliştirerek yazılım geliştirmeye veri odaklı ve bilinçli bir yaklaşımı teşvik eder. İşletmeler, AppMaster güçlü özelliklerinden yararlanarak ve CI/CD Kod Kapsamı metodolojilerini entegre ederek, hızlandırılmış uygulama geliştirme, gelişmiş verimlilik ve kolaylaştırılmış iş akışları elde edebilir ve sonuçta üstün bir son kullanıcı deneyimi elde edebilir.