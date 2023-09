Contêinerização de CI/CD

A conteinerização de CI/CD é uma prática essencial no desenvolvimento de software moderno que gira em torno do processo automatizado de construção, teste e implantação de aplicativos em unidades isoladas e portáteis chamadas contêineres. Esta abordagem não só acelera o desenvolvimento e lançamento de software, mas também melhora a sua escalabilidade e capacidade de manutenção, tornando-a ideal para organizações determinadas a maximizar a eficiência.

CI/CD, abreviação de Continuous Integration and Continuous Deployment, agiliza o processo de entrega de software automatizando tarefas como integração de código, teste e implantação, reduzindo significativamente os esforços manuais e erros humanos. Ao integrar o trabalho de vários desenvolvedores em um repositório compartilhado diariamente e executar testes automaticamente, a CI ajuda a evitar problemas de integração e melhora a qualidade do produto final. O CD, por outro lado, automatiza o processo de implantação, garantindo o lançamento contínuo e oportuno de novas versões à medida que ocorrem alterações no código.

A conteinerização complementa o pipeline de CI/CD encapsulando o código e suas dependências em unidades leves e independentes, chamadas de contêineres. Esses contêineres são executados em qualquer plataforma, eliminando problemas de compatibilidade e simplificando os processos de desenvolvimento e implantação. Como resultado, os desenvolvedores podem se concentrar em escrever código sem a necessidade de se preocupar com configurações específicas do sistema. Quando integrada ao pipeline de CI/CD, a conteinerização melhora muito todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

Com a tecnologia moderna em constante evolução, plataformas de conteinerização como o Docker surgiram como padrão do setor, reforçando o processo de CI/CD. A plataforma de contêiner Docker isola aplicativos e suas dependências em instâncias independentes e facilmente transferíveis que os desenvolvedores podem gerenciar e implantar sem esforço. Ferramentas como o Kubernetes facilitam a orquestração de contêineres, fornecendo gerenciamento eficiente de contêineres para aplicações de grande escala. Juntos, Docker e Kubernetes estabelecem uma poderosa cadeia de ferramentas para o pipeline de CI/CD.

Na AppMaster, reconhecemos a importância de empregar práticas recomendadas, como conteinerização de CI/CD, para entrega ideal de software. Nossa poderosa plataforma no-code permite que os desenvolvedores criem perfeitamente aplicativos back-end, web e móveis, projetando visualmente modelos de dados, processos de negócios, API REST e endpoints WSS. Além disso, usando nossa interface de arrastar e soltar amigável, os clientes podem projetar uma interface de usuário (IU) refinada, criar lógica de negócios para cada componente e construir facilmente aplicativos totalmente interativos.

Depois de pressionar o botão 'Publicar', AppMaster gera rapidamente o código-fonte dos aplicativos, compila-os, executa testes e os empacota em Docker Containers (apenas back-end), antes de implantá-los na nuvem. Os aplicativos gerados pelo AppMaster são compatíveis com Go (golang) para aplicativos backend, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos web, e Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS em aplicativos móveis. Enquanto isso, a estrutura orientada ao servidor garante que a interface do usuário, a lógica e as chaves de API do aplicativo móvel possam ser atualizadas sem o envio de novas versões às lojas de aplicativos.

Graças à geração automatizada de código-fonte, aos arquivos binários executáveis ​​e à conteinerização do AppMaster, as empresas podem implantar aplicativos no local ou na nuvem sem sacrificar o desempenho ou a qualidade. Nossa plataforma gera automaticamente documentação essencial como Swagger (Open API) para endpoints de servidores e scripts de migração de esquema de banco de dados, garantindo configurações consistentes de aplicações.

Os aplicativos AppMaster são compatíveis com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL como banco de dados primário, o que reforça a escalabilidade para casos de uso corporativos e de alta carga. Nosso ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) abrangente foi projetado para melhorar significativamente o processo de construção de aplicativos web, móveis e back-end, tornando o desenvolvimento de aplicativos até 10 vezes mais rápido e três vezes mais econômico do que os métodos tradicionais. Ao evitar dívidas técnicas e promover o rápido desenvolvimento de software, AppMaster capacita os desenvolvedores a criar e manter soluções de software escaláveis ​​com confiança e facilidade.

À medida que a indústria continua a avançar rapidamente, a contentorização de CI/CD tornou-se uma prática recomendada crucial de desenvolvimento de software, permitindo que as organizações forneçam aplicações inovadoras de forma rápida e eficiente. Ao aproveitar a poderosa plataforma no-code da AppMaster, que abrange a tecnologia de conteinerização e processos de CI/CD, as empresas podem desenvolver sem esforço aplicativos escalonáveis, de fácil manutenção e ricos em recursos, colocando-as no caminho do sucesso sustentado no cenário digital altamente competitivo de hoje.