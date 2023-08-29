Az kodlu roller ve sorumluluklar

low-code geliştirme bağlamında, " Low-code roller ve sorumluluklar" low-code platformların, araçların ve metodolojilerin uygulanması ve yönetilmesinin yanı sıra, oluşturma, sürdürme, geliştirme ve geliştirme için ekiplerle işbirliği yapmayla ilgili çeşitli rolleri ve görevleri ifade eder. ve bu çerçevede uygulamaları optimize ediyoruz. Kuruluşlar, AppMaster gibi low-code araçları uygulama geliştirme süreçlerine dahil ettikçe, bu platformlarda çalışanların rollerini ve sorumluluklarını netleştirmek, verimli operasyonlar sağlamak ve dolayısıyla daha iyi sonuçlar elde etmek için hayati önem taşıyor.

Low-code roller, teknik olmayan iş kullanıcılarından (genellikle "vatandaş geliştiriciler" olarak adlandırılır) yüksek vasıflı teknik profesyonellere kadar çeşitli beceri düzeylerini ve uzmanlık alanlarını kapsar. Bu roller aşağıdakileri içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir:

Low-code Uygulama Geliştiricileri: Bu profesyoneller low-code platformlar kullanarak uygulamaların oluşturulmasından ve sürdürülmesinden sorumludur. Veri modelleri, API'ler ve kullanıcı arayüzleri geliştirmek için AppMaster İş Süreci (BP) Tasarımcısı gibi görsel tabanlı araçları kullanarak iş mantığının ve gereksinimlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlarlar. Genel olarak, low-code uygulama geliştiricileri, programlama kavramları konusunda en azından temel bir anlayışa sahiptir ve projeleri daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamak için bağımsız olarak veya diğer geliştiricilerle işbirliği içinde çalışabilirler.

Bu profesyoneller platformlar kullanarak uygulamaların oluşturulmasından ve sürdürülmesinden sorumludur. Veri modelleri, API'ler ve kullanıcı arayüzleri geliştirmek için İş Süreci (BP) Tasarımcısı gibi görsel tabanlı araçları kullanarak iş mantığının ve gereksinimlerinin doğru şekilde uygulanmasını sağlarlar. Genel olarak, uygulama geliştiricileri, programlama kavramları konusunda en azından temel bir anlayışa sahiptir ve projeleri daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlamak için bağımsız olarak veya diğer geliştiricilerle işbirliği içinde çalışabilirler. Çözüm Mimarları: Çözüm mimarları, veri yapıları, entegrasyonlar ve güvenlik gereksinimleri de dahil olmak üzere uygulamanın genel mimarisini tasarlamak için low-code platform hakkındaki derin bilgilerini kullanır. Uygulamanın kuruluşun teknik standartları ve iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayarak uygulamayı denetlerler. Mimarlar ayrıca kuruluş içindeki çeşitli projelere uygulanabilecek hızlandırıcılar, yeniden kullanılabilir bileşenler ve en iyi uygulamaları da yaratır.

Çözüm mimarları, veri yapıları, entegrasyonlar ve güvenlik gereksinimleri de dahil olmak üzere uygulamanın genel mimarisini tasarlamak için platform hakkındaki derin bilgilerini kullanır. Uygulamanın kuruluşun teknik standartları ve iş hedefleriyle uyumlu olmasını sağlayarak uygulamayı denetlerler. Mimarlar ayrıca kuruluş içindeki çeşitli projelere uygulanabilecek hızlandırıcılar, yeniden kullanılabilir bileşenler ve en iyi uygulamaları da yaratır. İş Analistleri: İş analistleri, iş gereksinimlerinin ve süreçlerinin belirlenmesinde, analiz edilmesinde ve belgelenmesinde çok önemli bir rol oynar. İş kullanıcıları ile low-code geliştiriciler arasındaki boşluğu doldurarak, geliştirilen uygulamanın kuruluşun özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmasını sağlarlar. İş analistleri ayrıca geri bildirim toplamak ve uygulamayı buna göre optimize etmek için ürün sahipleri ve son kullanıcılar gibi çeşitli paydaşlarla da işbirliği yapar.

İş analistleri, iş gereksinimlerinin ve süreçlerinin belirlenmesinde, analiz edilmesinde ve belgelenmesinde çok önemli bir rol oynar. İş kullanıcıları ile geliştiriciler arasındaki boşluğu doldurarak, geliştirilen uygulamanın kuruluşun özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmasını sağlarlar. İş analistleri ayrıca geri bildirim toplamak ve uygulamayı buna göre optimize etmek için ürün sahipleri ve son kullanıcılar gibi çeşitli paydaşlarla da işbirliği yapar. Ürün Sahipleri: Ürün sahipleri uygulamanın yol haritasının ve vizyonunun tanımlanmasından sorumludur. Kullanıcıların gereksinimlerini, teknik sınırlamaları ve iş hedeflerini dengeleyerek uygulamanın başarısı için gereken özelliklere ve iyileştirmelere öncelik verirler. Ürün sahipleri, vizyonlarının doğru bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesini sağlamak için low-code geliştirme ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışır.

Ürün sahipleri uygulamanın yol haritasının ve vizyonunun tanımlanmasından sorumludur. Kullanıcıların gereksinimlerini, teknik sınırlamaları ve iş hedeflerini dengeleyerek uygulamanın başarısı için gereken özelliklere ve iyileştirmelere öncelik verirler. Ürün sahipleri, vizyonlarının doğru bir şekilde uygulamaya dönüştürülmesini sağlamak için geliştirme ekipleriyle yakın işbirliği içinde çalışır. Sistem Yöneticileri ve DevOps Mühendisleri: Bu profesyoneller low-code uygulamaları destekleyen altyapının dağıtılmasında, yönetilmesinde ve optimize edilmesinde hayati bir rol oynarlar. Veritabanı bağlantılarını yönetmek, bulut hizmetlerini yapılandırmak, performansı izlemek ve güvenlik standartlarını sürdürmek gibi görevlerden sorumludurlar. AppMaster platformu bağlamında bu profesyoneller, uygulamaların buluta veya şirket içi ortamlara verimli bir şekilde dağıtılmasını ve yüksek yüklü kullanım durumları için gerekli ölçeklenebilirlik özelliklerinin mevcut olmasını sağlar.

Bu profesyoneller uygulamaları destekleyen altyapının dağıtılmasında, yönetilmesinde ve optimize edilmesinde hayati bir rol oynarlar. Veritabanı bağlantılarını yönetmek, bulut hizmetlerini yapılandırmak, performansı izlemek ve güvenlik standartlarını sürdürmek gibi görevlerden sorumludurlar. platformu bağlamında bu profesyoneller, uygulamaların buluta veya şirket içi ortamlara verimli bir şekilde dağıtılmasını ve yüksek yüklü kullanım durumları için gerekli ölçeklenebilirlik özelliklerinin mevcut olmasını sağlar. QA Mühendisleri ve Test Uzmanları: Kalite güvence mühendisleri ve test uzmanları low-code uygulamalardaki kusurların tanımlanmasından, raporlanmasından ve çözülmesinden sorumludur. Uygulamaların kullanıcı gereksinimlerini, performans beklentilerini karşılamasını ve belirlenmiş kalite standartlarına uymasını sağlarlar. Uygulamanın kalitesini sürekli olarak değerlendirmek ve geliştirmek için otomatik test araçlarını, manuel test yöntemlerini ve kullanıcı geri bildirimlerini kullanırlar.

low-code bir bağlamda rolleri ve sorumlulukları açıklığa kavuşturarak kuruluşlar, işlevler arası işbirliğini kolaylaştırabilir ve uygulama geliştirme süreçlerini kolaylaştırabilir. AppMaster gibi Low-code platformlar, geliştiricilerin, iş analistlerinin ve teknik olmayan kullanıcıların birleşik bir ortamda birlikte çalışmasına olanak tanıyarak uygulama geliştirme ortamında yenilikçiliği ve çevikliği teşvik eder. Sonuç olarak, bu işbirlikçi yaklaşım, işletmelerin değişen pazar dinamiklerine, müşteri taleplerine ve rekabet baskılarına daha hızlı yanıt vermelerine yardımcı olurken aynı zamanda maliyet etkinliği ve azaltılmış teknik borç sağlar.

Forrester tarafından yapılan son pazar araştırmasına göre, low-code sektörün 2021'den 2026'ya kadar %28,2'lik bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyüyerek toplam 187,0 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, endüstrilerde çevik ve uygun maliyetli uygulama geliştirme çözümlerine yönelik artan talepten kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak, low-code platformları benimseyen kuruluşların, bu araçların tüm potansiyelinden yararlanmak ve hızla gelişen dijital ortamda başarılı bir şekilde gezinmek için low-code rolleri ve sorumlulukları açıkça tanımlaması ve ataması gerekir.