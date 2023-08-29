طلبات تحسين التعليمات البرمجية المنخفضة

تشير طلبات التحسين Low-code إلى طلبات التحسينات أو الامتدادات أو التخصيصات في بيئة تطوير البرامج low-code ، مثل النظام الأساسي AppMaster no-code. قد تأتي هذه التحسينات من المستخدمين أو العملاء الذين يحتاجون إلى ميزات جديدة أو تحسينات في الأداء أو عمليات تكامل إضافية مع أنظمة أخرى. الهدف الأساسي من تقديم طلبات تحسين low-code هو مواءمة النظام الأساسي مع المتطلبات المتطورة، وتحسين التعليمات البرمجية أو المكونات التي تم إنشاؤها، وفي النهاية، إثراء قدرات البرنامج المبني على النظام الأساسي.

وفقًا لشركة Forrester Research ، من المتوقع أن ينمو سوق low-code بمعدل سنوي قدره 40% وتصل قيمته إلى 21.2 مليار دولار بحلول عام 2022. ويأتي النمو السريع لسوق تطوير low-code وتبنيها السائد بشكل متزايد من الجهود الهائلة الفوائد التي جلبها هذا النهج. يمكن للمنصات Low-code تسريع عملية تطوير البرامج بشكل كبير، وتقليل وقت الوصول إلى السوق، وخفض تكاليف المشروع، وتقليل الحاجة إلى خبرة برمجية واسعة النطاق (مثالية للمطورين المواطنين).

في سياق low-code ، تنقسم طلبات التحسين عادةً إلى أربع فئات رئيسية:

1. التحسينات الوظيفية: تركز هذه الطلبات على إضافة ميزات أو إمكانيات جديدة إلى النظام الأساسي low-code نفسه أو التطبيقات المبنية عليه. على سبيل المثال، قد يطلب العميل نوعًا جديدًا من المكونات المرئية، أو قالبًا جديدًا لمخطط قاعدة البيانات، أو تكوينًا إضافيًا لسير العمل تم إنشاؤه مسبقًا لحالة استخدام محددة.

2. تحسينات الأداء: في هذه الفئة، تهدف الطلبات إلى تحسين أداء النظام الأساسي أو تحسين أداء الكود الذي تم إنشاؤه. على سبيل المثال، يمكن أن يتضمن الطلب تقليل الوقت اللازم لإنشاء تحديثات التطبيق، أو تحسين الاستجابة الشاملة وأوقات التحميل لتطبيقات الويب والهاتف المحمول، أو تقليل أثر الذاكرة واستخدام وحدة المعالجة المركزية لخدمات الواجهة الخلفية.

3. ملحقات التكامل: تتضمن طلبات التحسين هذه توسيع نطاق توافق النظام الأساسي مع التقنيات أو الأنظمة أو الخدمات الأخرى. على سبيل المثال، قد يطلب المستخدمون موصلات إضافية للتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات التابعة لجهات خارجية، أو دعمًا موسعًا لقواعد بيانات مختلفة تتجاوز توافق Postgresql الأساسي، أو التوافق مع موفري المصادقة المشهورين مثل OAuth أو SAML.

4. تحسينات سهولة الاستخدام: تركز الطلبات في هذه الفئة على تبسيط تجربة المستخدم على النظام الأساسي، مما يجعلها أكثر سهولة في الاستخدام ويمكن الوصول إليها. يمكن أن تتضمن أمثلة هذه الطلبات تحسين واجهة المستخدم (UI)، أو تقديم وثائق مساعدة جديدة، أو إضافة تلميحات أدوات وجولات إرشادية، أو تنفيذ وظيفة بحث محسنة عبر مصمم BP.

عند النظر في طلبات التحسين low-code ، من الضروري تتبع تعليقات المستخدمين، وتحليل احتياجات العملاء بشكل مستمر، وتحديد أولويات طلبات التحسين بناءً على تأثيرها المحتمل ومواءمتها مع الأهداف الإستراتيجية للنظام الأساسي. من خلال تبني نهج يركز على المستخدم والتحسين المستمر لبيئة low-code ، يمكن لموفري الأنظمة الأساسية مثل AppMaster التكيف مع متطلبات العملاء والسوق المتغيرة باستمرار والبقاء قادرين على المنافسة في سوق low-code سريع النمو.

إن التزام AppMaster بتحسين نظامها الأساسي ذي low-code يجلب فوائد عديدة للعميل. ومع كل تحديث، تعمل المنصة على تعزيز كفاءة وفعالية عملية تطوير التطبيقات لمختلف العملاء، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات الكبيرة، من خلال تمكين تسريع هائل في وقت التطوير وخفض كبير في التكلفة. علاوة على ذلك، فإن المرونة المتأصلة في المنصة وقدرتها على التكيف تلبي باستمرار احتياجات العملاء المحددة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية المتطلبات المعقدة والمتنوعة ودفع الابتكار المستمر.

من خلال التفاعل النشط مع العملاء والنظر في طلبات تحسين low-code الخاصة بهم، يمكن لـ AppMaster وغيره من موفري الأنظمة الأساسية low-code دفع حدود تطوير البرامج بشكل مستمر وتوسيع نطاق الإمكانيات في هذه الصناعة سريعة الخطى. الفائزون النهائيون في هذا المسعى هم العملاء الذين يمكنهم إنشاء الحلول البرمجية التي يحتاجونها بسرعة وبتكلفة مناسبة لدعم احتياجات أعمالهم، والاستجابة لمتطلبات السوق، ودفع النمو والنجاح على المدى الطويل.