Az kodlu proje yönetimi

Low-code proje yönetimi, görsel modelleme, drag-and-drop bileşenleri ve minimum düzeyde elle kodlama kombinasyonu kullanarak yazılım geliştirme projelerinin organize edilmesi, planlanması, kontrol edilmesi ve yürütülmesi sürecini ifade eder. Bu yaklaşım, geliştirme yaşam döngüsünü düzene koymayı ve basitleştirmeyi ve hem küçük ölçekli hem de kurumsal düzeyde uygulamalar oluşturmanın süresini, maliyetini ve karmaşıklığını azaltmayı amaçlamaktadır. Geliştiriciler, low-code platformlardan yararlanarak güçlü arka uç, web ve mobil uygulamaları kolayca tasarlayıp dağıtabilirken, proje yöneticileri de işbirliğini optimize edebilir, riski en aza indirebilir ve pazara sunma süresini hızlandırabilir.

low-code proje yönetiminin en önemli güçlü yönlerinden biri, kuruluşlara, yetenekli geliştirici eksikliği, kısıtlı bütçeler ve sürekli gelişen teknoloji ortamlarının neden olduğu artan zorlukların üstesinden gelmede yardımcı olma yeteneğinde yatmaktadır. Gartner'a göre, 2024 yılına kadar uygulama geliştirme faaliyetlerinin yaklaşık %65'i low-code platformlardan yararlanacak; bu oran 2020'de %25'in altındaydı. Forrester Wave aynı zamanda low-code geliştirmenin muazzam büyüme potansiyelini de vurguluyor ve pazarın düşük kodlu platformlardan yararlanacağını tahmin ediyor. 2022 yılına kadar 21,2 milyar dolara ulaşacak ve yıllık bileşik büyüme oranı %40 olacak.

low-code proje yönetimi bağlamında, AppMaster no-code platformu, güçlü ve esnek araçların geliştirme sürecini ne kadar önemli ölçüde kolaylaştırabileceğinin mükemmel bir örneği olarak hizmet ediyor. AppMaster müşterilerin BP Designer aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) ve iş mantığını (İş Süreçleri) oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca diğer sistemlerle sorunsuz entegrasyon için REST API ve WSS Uç Noktaları sağlar. Web ve mobil uygulamalar için AppMaster drag-and-drop arayüzü, müşterilerin web uygulamaları için Vue3 ve Android için Kotlin/ Jetpack Compose ve iOS mobil için SwiftUI gibi popüler çerçeveleri kullanarak kullanıcı arayüzleri tasarlamasına, iş mantığı oluşturmasına ve etkileşimli uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. uygulamalar.

'Yayınla' düğmesine basıldığında, AppMaster tüm planları alır ve uygulamalar için kaynak kodunu oluşturur, bunları derler, testler yapar, Docker kapsayıcılarına paketler (yalnızca arka uç için) ve bunları buluta dağıtır. Sonuç olarak müşteriler, teknik borç ödemeden kolayca güncellenebilen ve bakımı yapılabilen çevik, yüksek düzeyde ölçeklenebilir ve uygun maliyetli bir çözümden yararlanır.

Low-code proje yönetimi ayrıca geliştirme sürecinin üç ana yönüne odaklanmayı gerektirir: ekip çalışması ve işbirliği, kalite güvencesi ve sürekli teslimat. Proje yöneticileri, AppMaster gibi low-code bir platform kullanarak ekip üyeleri arasındaki işbirliği ve iletişim sürecini etkili bir şekilde düzenleyebilir. Bu, geliştiricilerin, tasarımcıların ve paydaşların projenin gereksinimleri, hedefleri ve ilerlemesi hakkında net ve birleşik bir anlayışa sahip olmalarını sağlar. Üstelik AppMaster Git gibi popüler sürüm kontrol sistemleriyle entegrasyonu, değişikliklerin kesintisiz izlenmesine ve yönetilmesine olanak tanıyarak hata riskini azaltır ve kod kalitesini garanti eder.

low-code yaklaşımı aynı zamanda geliştirme yaşam döngüsü boyunca kalite güvencesinin önemini de vurgulamaktadır. AppMaster sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için Swagger (Açık API) belgelerini otomatik olarak oluşturarak ekiplerin geliştirme ortamındaki sorunları hızlı bir şekilde tanımlamasına ve çözmesine olanak tanır. Platform aynı zamanda otomatik testlerin yürütülmesine de olanak tanıyarak yazılımın güvenilirliğini ve verimliliğini daha da artırır ve sürüm döngüsünü hızlandırır.

low-code proje yönetimini benimseyen şirketler, yeni uygulamaların yanı sıra mevcut çözümlere yönelik güncellemeler ve iyileştirmeler için pazara sunma sürelerini katlanarak hızlandırabilir. AppMaster, planlardaki her değişiklikle uygulamaları sıfırdan oluşturduğundan, teknik borç riski önemli ölçüde azaltılarak ekiplerin en iyi kullanıcı deneyimlerini ve yenilikçi özellikleri sunmaya odaklanmasına olanak tanır. Ayrıca mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımıyla AppMaster, müşterilerin uygulama mağazalarına yeni sürümler göndermeden kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanıyarak esnek ve duyarlı geliştirme uygulamalarını teşvik ediyor.

Özetle, low-code proje yönetimi, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamaların teslimini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için görsel, drag-and-drop araçlarını ve minimum düzeyde elle kodlamayı kullanan yazılım geliştirmeye yönelik güçlü bir yaklaşımdır. Şirketler, AppMaster gibi platformlardan yararlanarak geliştirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir, teknik borcu en aza indirebilir ve verimli işbirliği ve ekip çalışmasını teşvik edebilir. low-code platformların pazarda giderek daha fazla benimsenmesiyle birlikte, gelecekte işletmelerin yazılım çözümlerini geliştirme, dağıtma ve yönetme biçimlerinde bir paradigma değişikliği görülmesi muhtemeldir.