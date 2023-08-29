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Az kodlu öğeler

Ağu 29, 2023

Low-code low-code, minimum manuel kodlamayla uygulamaların geliştirilmesini, devreye alınmasını ve yönetimini etkinleştirmek ve hızlandırmak için low-code platformlarda bulunan önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve araçlardır. Low-code varlıklar, geliştirme sürecini kolaylaştırmak ve artırmak, verimlilik oluşturmak, teknik borcu azaltmak ve hem vatandaş geliştiricilerin hem de profesyonel geliştiricilerin çeşitli alanlarda güçlü, ölçeklenebilir ve zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanımak için tasarlanmıştır.

Low-code varlıklar, geliştiricilere yeniden kullanılabilir bileşenler ve kullanıcı gereksinimlerine ve iş hedeflerine göre uygulamalar oluşturmak ve özelleştirmek için görsel odaklı bir drag-and-drop arayüzü sağlayarak geleneksel kodlamaya olan bağımlılığı azaltır. Bu varlıklar, kullanıcı arayüzü şablonlarını ve bileşenlerini, veri modellerini, iş akışlarını, entegrasyon bağlayıcılarını, API endpoints, önceden oluşturulmuş iş mantığını ve çeşitli işlevsel modülleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Çeşitli çalışmalar ve araştırmalar low-code geliştirme pazarındaki etkileyici bir büyüme oranını ve bunun modern uygulama geliştirmedeki önemini ortaya koymuştur. Forrester'a göre, low-code pazarının 2022 yılına kadar 21,2 milyar dolar gelire ulaşması ve %40 bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor. low-code platformların giderek daha fazla benimsenmesi, hızlı uygulama geliştirmenin sürekli taleplerine, süreç otomasyonuna yönelik artan ihtiyaçlara ve BT ortamının dönüşümüne bağlanıyor.

Güçlü bir no-code platform olan AppMaster, müşterilerin arka uç, web ve mobil uygulamaları son derece kolay ve çevik bir şekilde oluşturmasına olanak sağlamak için low-code varlıkların avantajlarından yararlanır. Kullanıcılar, uygulamaları belirli proje gereksinimlerine göre özelleştirmek için low-code varlıkların kapsamlı bir deposunu sunan İş Süreci (BP) Tasarımcısı aracılığıyla görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturabilir ve iş mantığını tanımlayabilir. Ayrıca platform, birden fazla sistem ve platformda kusursuz entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik için REST API ve WSS endpoints destekler.

AppMaster, arka uç uygulama geliştirmenin yanı sıra, minimum kodlama çabasıyla web ve mobil uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve yönetmek için çeşitli low-code varlıklar sağlar. Müşteriler, önceden oluşturulmuş kullanıcı arayüzü bileşenlerini, şablonlarını ve işlevsel modüllerini kullanarak, drag-and-drop web kullanıcı arayüzü oluşturucusu aracılığıyla görsel olarak etkileyici kullanıcı arayüzleri oluşturabilir. AppMaster Web BP Tasarımcısı, her bir bileşenin iş mantığını tanımlama ve web uygulamalarını tamamen etkileşimli hale getirme yeteneği kazandırır.

Benzer şekilde, AppMaster mobil uygulama geliştirme, hem Android hem de iOS platformları için uygulamaları tasarlamak, geliştirmek ve dağıtmak için hızlı, yinelemeli bir yaklaşıma olanak tanıyan kapsamlı bir dizi low-code varlık tarafından desteklenir. Mobile BP Designer, her bileşen için kullanıcı arayüzü ve iş mantığı oluşturmaya yardımcı olarak pazara sunma süresini ve sorunsuz uygulama dağıtımını kolaylaştırır.

low-code varlıkların uygulama geliştirmedeki kapsamını ve etkisini daha fazla açıklamak için, bu varlıkların sunduğu temel faydaları açıklamak önemlidir:

  1. Hızlandırılmış Geliştirme: Low-code varlıklar, uygulamaları verimli bir şekilde tasarlamak, geliştirmek ve dağıtmak için önceden oluşturulmuş bir dizi bileşen, şablon ve araç sağlayarak uygulama geliştirme sürecini hızlandırır.
  2. Azalan Teknik Borç: low-code geliştirme ortamının, her değişiklikte uygulamanın sıfırdan yenilenmesini kolaylaştırdığı göz önüne alındığında, geleneksel kodlamaya ve manuel güncellemelere olan bağımlılık önemli ölçüde azaltılarak teknik borç birikimi en aza indirilir.
  3. Maliyet Verimliliği: low-code varlıkların avantajlarından yararlanarak kuruluşlar, geliştirme maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf edebilir; çünkü bu varlıklar hızlı uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır, uygulamaları oluşturmak ve sürdürmek için daha az zaman ve kaynak gerektirir.
  4. Ölçeklenebilirlik: AppMaster gibi Low-code platformlar, müşterilerin yüksek yük ve kurumsal kullanım durumlarına hitap edecek etkileyici ölçeklenebilirliğe sahip uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak, geliştirilen çözümlerin zamana karşı dayanıklı olmasını ve gelişen iş gereksinimlerine uyum sağlamasını sağlar.
  5. Vatandaş Geliştirici Etkinliği: low-code varlıkların kullanılabilirliği sayesinde, teknik olmayan kullanıcılar da uygulama geliştirmeye katılarak yeni olasılıklar alanının kilidini açabilir ve kuruluşlar içinde yenilikçiliği teşvik edebilir.

Sonuç olarak, low-code varlıklar, uygulama geliştirme ekosisteminde bir paradigma değişikliği sunarak geliştiricilere ve teknik olmayan kullanıcılara çeşitli alanlarda ölçeklenebilir, zengin özelliklere sahip uygulamalar oluşturma ve dağıtma yetkisi veriyor. AppMaster gibi platformlar, low-code geliştirme ve önceden oluşturulmuş varlık dizisine vurgu yaparak, günümüzün rekabetçi dünyasında çeviklik, işbirliği ve yenilikçilik ilkelerini güçlendirerek uygulamaların oluşturulma biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahiptir.

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