Les demandes d'amélioration Low-code font référence aux demandes d'améliorations, d'extensions ou de personnalisations dans un environnement de développement logiciel low-code, tel que la plateforme no-code AppMaster. Ces améliorations peuvent provenir d'utilisateurs ou de clients qui ont besoin de nouvelles fonctionnalités, d'améliorations de performances ou d'intégrations supplémentaires avec d'autres systèmes. L'objectif principal de la soumission de demandes d'amélioration low-code est d'aligner la plateforme sur l'évolution des exigences, d'optimiser le code ou les composants générés et, finalement, d'enrichir les capacités du logiciel construit sur la plateforme.

Selon Forrester Research , le marché low-code devrait connaître une croissance annuelle de 40 % et atteindre une valeur de 21,2 milliards de dollars d'ici 2022. La croissance rapide du marché du développement low-code et son adoption croissante par le grand public émergent de l'immense avantages apportés par cette approche. Les plates-formes Low-code peuvent accélérer considérablement le développement de logiciels, réduire les délais de commercialisation, réduire les coûts des projets et minimiser le besoin d'une expertise approfondie en programmation (idéal pour les développeurs citoyens).

Dans le contexte low-code, les demandes d'amélioration se répartissent généralement en quatre catégories principales :

1. Améliorations fonctionnelles : ces demandes se concentrent sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités ou capacités à la plate-forme low-code elle-même ou aux applications qui y sont construites. Par exemple, un client peut demander un nouveau type de composant visuel, un nouveau modèle pour le schéma de base de données ou une configuration de flux de travail prédéfinie supplémentaire pour un cas d'utilisation spécifique.

2. Améliorations des performances : Dans cette catégorie, les requêtes visent à optimiser les performances de la plateforme ou à améliorer les performances du code généré. Par exemple, une demande peut impliquer de réduire le temps nécessaire pour générer des mises à jour d'applications, d'améliorer la réactivité globale et les temps de chargement des applications Web et mobiles, ou de minimiser l'empreinte mémoire et l'utilisation du processeur des services backend.

3. Extensions d'intégration : ces demandes d'amélioration impliquent d'étendre la compatibilité de la plateforme avec d'autres technologies, systèmes ou services. Par exemple, les utilisateurs peuvent demander des connecteurs supplémentaires à intégrer à des API tierces, une prise en charge étendue de différentes bases de données au-delà de la compatibilité principale de Postgresql ou une compatibilité avec les fournisseurs d'authentification populaires comme OAuth ou SAML.

4. Améliorations de la convivialité : les demandes de cette catégorie visent à simplifier l'expérience utilisateur sur la plateforme, en la rendant plus conviviale et accessible. Des exemples de telles demandes peuvent inclure l'amélioration de l'interface utilisateur (UI), l'introduction d'une nouvelle documentation d'aide, l'ajout d'info-bulles et de visites guidées, ou la mise en œuvre d'une fonctionnalité de recherche améliorée dans l'ensemble de BP Designer.

Lors de l'examen des demandes d'amélioration low-code, il est crucial de suivre les commentaires des utilisateurs, d'analyser en permanence les besoins des clients et de hiérarchiser les demandes d'amélioration en fonction de leur impact potentiel et de leur alignement avec les objectifs stratégiques de la plateforme. En adoptant une approche centrée sur l'utilisateur et en améliorant continuellement l'environnement low-code, les fournisseurs de plateformes comme AppMaster peuvent s'adapter aux demandes en constante évolution des clients et du marché et rester compétitifs sur le marché low-code en croissance rapide.

L'engagement d' AppMaster à affiner sa plateforme low-code apporte de nombreux avantages au client. À chaque mise à jour, la plateforme améliore l'efficience et l'efficacité du processus de développement d'applications pour divers clients, des petites entreprises aux grandes entreprises, en permettant une accélération massive du temps de développement et une réduction significative des coûts. De plus, la flexibilité et l'adaptabilité inhérentes à la plateforme répondent en permanence aux besoins spécifiques des clients, ce qui en fait le choix idéal pour répondre à des exigences complexes et diverses et stimuler l'innovation continue.

En s'engageant activement auprès des clients et en prenant en compte leurs demandes d'amélioration low-code, AppMaster et d'autres fournisseurs de plateformes low-code peuvent continuellement repousser les limites du développement logiciel et élargir le champ des possibilités dans ce secteur en évolution rapide. Les gagnants ultimes de cette initiative sont les clients qui peuvent créer rapidement et à moindre coût les solutions logicielles dont ils ont besoin pour répondre aux besoins de leur entreprise, répondre aux demandes du marché et favoriser la croissance et le succès à long terme.