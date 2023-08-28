Düşük kodlu sunucusuz

Low-code sunucusuz, low-code platformlarla ilişkili verimlilik ve kullanım kolaylığını sunucusuz mimarilerin esnekliği ve ölçeklenebilirliğiyle birleştiren bir yazılım geliştirme paradigmasıdır. Bu yaklaşım, hızlı uygulama geliştirme ve devreye alma olanağı sağlarken altyapı kaynaklarının yönetimi ve sağlanmasıyla ilişkili zaman, çaba ve maliyeti azaltır. low-code sunucusuz metodolojilerden yararlanan geliştiriciler ve BT uzmanları, kapsamlı kodlama veya altyapı yönetimi uzmanlığına ihtiyaç duymadan verimli bir şekilde sağlam, özelleştirilebilir ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturabilir.

Son yıllarda, low-code platformlar, vatandaş geliştiricilere, iş analistlerine ve BT profesyonellerine, görsel araçları ve önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturma, değiştirme ve dağıtma olanağı vererek karmaşık ve zaman alıcı kodlama ihtiyacını ortadan kaldırdığı için önemli bir ilgi kazandı. . Gartner tarafından hazırlanan bir rapora göre, dünya çapında low-code geliştirme pazarının 2021'de %23 oranında büyümesi bekleniyor; bu da çeşitli endüstrilerde ve kullanım durumlarında low-code çözümlerin giderek daha fazla benimsendiğini vurguluyor.

Öte yandan sunucusuz bilgi işlem, temeldeki altyapı yönetimi karmaşıklıklarını soyutlayarak geliştiricilerin sunucuları sağlamaya, yönetmeye ve bakımını yapmaya gerek kalmadan uygulama kodu yazmaya ve dağıtmaya odaklanmasına olanak tanır. Amazon, Microsoft ve Google gibi endüstri devlerinin AWS Lambda, Azure Functions ve Google Cloud Functions gibi sunucusuz bilgi işlem hizmetleri sunmasıyla sunucusuz mimarilerin benimsenmesinde de önemli bir büyüme görüldü.

low-code ve sunucusuz bilgi işlemin avantajlarını birleştiren low-code sunucusuz platformlar, kullanıcıların kapsamlı uygulamalar oluşturmasına olanak tanırken, sunucu yönetimi ve altyapı tedarikiyle ilişkili karmaşıklıkları ortadan kaldırır. Bu yaklaşım, sunucu tarafı kaynaklarının yönetiminde önemli ölçüde maliyet tasarrufuna, gelişmiş performansa, kusursuz ölçeklenebilirliğe ve gelişmiş esnekliğe yol açar.

low-code sunucusuz platformun en önemli örneklerinden biri AppMaster. AppMaster, kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları sorunsuz ve verimli bir şekilde oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış no-code güçlü bir araçtır. AppMaster ile müşteriler görsel olarak veri modelleri (veritabanı şeması) oluşturabilir, görsel İş Süreci Tasarımcıları aracılığıyla iş mantığını tasarlayabilir ve REST API ve WSS endpoints oluşturabilir. Ek olarak AppMaster, Web ve Mobil BP tasarımcılarına drag-and-drop yetenekleri ve iş mantığı bileşenleri ile kullanıcı arayüzü oluşturma olanağı sunarak web ve mobil uygulama geliştirmeyi destekler.

AppMaster low-code sunucusuz yaklaşımı, kullanıcıların uygulamaları geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerine göre 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli oluşturmasına olanak tanır. AppMaster, gereksinimler değiştiğinde sıfırdan uygulamalar oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır, uygulamaların akıcı ve güncel kalmasını sağlar. Kullanıcı uygulamasını yayınladıktan sonra AppMaster, derleme, testleri çalıştırma ve buluta dağıtma dahil olmak üzere uygulama oluşturma sürecini yönetir.

Otomatik olarak oluşturulan uygulamalar, sektör lideri çerçeveler ve diller kullanılarak oluşturulur ve yüksek performans, kararlılık ve uyumluluk sağlanır. Arka uç uygulamaları Go (golang), Vue3 çerçevesi ve JS/TS içeren web uygulamaları ve Kotlin, Jetpack Compose ve SwiftUI tarafından desteklenen mobil uygulamalar kullanılarak oluşturulur. AppMaster mobil uygulamalara yönelik sunucu odaklı yaklaşımı, geliştiricilerin App Store ve Google Play Market'e yeni sürümler göndermeden kullanıcı arayüzünü, mantığı ve API anahtarlarını güncellemesine olanak tanır.

Ticari ve Kurumsal abonelikler, yürütülebilir ikili dosyalara ve hatta kaynak koduna erişim gibi ek avantajlar sunarak kullanıcıların uygulamaları şirket içinde barındırmasına olanak tanır. Ayrıca AppMaster, sunucu endpoints ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları için otomatik olarak Swagger (OpenAPI) belgelerini oluşturur. Platform aynı zamanda birincil veri depolama çözümü olarak Postgresql uyumlu veritabanlarıyla kusursuz entegrasyonu da destekliyor.

Sonuç olarak, low-code sunucusuz geliştirme, günümüzün hızlı iş ortamında sağlam, ölçeklenebilir ve bakımı yapılabilir uygulamalar oluşturmak için oldukça verimli ve uygun maliyetli bir çözüm sunar. AppMaster gibi platformlar, low-code sunucusuz harekete öncülük ederek işletmelere ve geliştiricilere, sunucu yönetimi, altyapı tedariği ve zaman alan kodlama görevleri konusunda endişelenmeden uygulamaları hızla geliştirme, yineleme ve dağıtma olanağı sağlıyor. low-code ve sunucusuz teknolojilerin birleşimi, kuruluşların yazılım geliştirme süreçlerini kolaylaştırmasına ve her iki dünyanın en iyilerinden yararlanmasına olanak tanır.