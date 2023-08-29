Düşük kodlu alana özel

Low-code alana özgü, geliştiricilerin ve teknik bilgisi olmayan kullanıcıların minimum kodlama çabasıyla özel yazılım çözümleri tasarlamasına, oluşturmasına, değiştirmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan son derece uzmanlaşmış geliştirme metodolojisini ve araçlarını ifade eder. Bu, belirli bir bağlamda veya alanda önceden oluşturulmuş bileşenler, şablonlar ve görsel programlama dili kullanılarak elde edilir. low-code geliştirme yaklaşımı, kullanım kolaylığını, erişilebilirliği, hızlı uygulama geliştirmeyi ve uyarlanabilirliği ön planda tutarak onu çeşitli endüstriler ve kuruluşlar için ideal hale getirir.

Son on yılda yazılım geliştirmeye olan talep katlanarak arttı. Forrester Research'e göre, low-code pazarının 2022 ile 2026 arasında %28,4 bileşik yıllık büyüme oranında (CAGR) büyüyeceği tahmin ediliyor. Sonuç olarak işletmeler ve kuruluşlar, süreçlerini optimize etmenin ve verimliliği artırmanın yollarını arıyor. verimli yazılım çözümleri. low-code alana özgü araç ve platformların ortaya çıkmasıyla birlikte kuruluşlar artık geliştirme yaşam döngüsünü hızlandırabilir, yetenekli geliştiricilere olan ihtiyacı azaltabilir ve yazılım geliştirmeyle ilgili maliyetleri en aza indirebilir.

Tipik bir low-code etki alanına özgü çözümde, kullanıcılar önceden oluşturulmuş bileşenleri sürükleyip bırakarak, iş akışlarını tanımlayarak ve belirli bir etki alanı kapsamında kullanıcı arabirimi (UI) öğeleri oluşturarak uygulamalar oluşturabilir. Bu bileşenler ve kullanıcı arayüzü öğeleri, hedef sektörün veya iş nişinin benzersiz gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak uyarlanır ve böylece genel low-code tekliflerle karşılaştırıldığında daha özelleştirilmiş bir çözüm elde edilir.

Örneğin AppMaster, görsel programlama ve kapsamlı bir entegre geliştirme ortamından (IDE) yararlanarak kullanıcılara arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma yetkisi veren no-code bir platformdur. AppMaster kullanıcıları özel olarak tasarlanmış görsel geliştirme araçları ile görsel BP Designer, REST API ve WSS Endpoints aracılığıyla veri modelleri (veritabanı şeması), iş mantığı (İş Süreçleri diyoruz) oluşturabilirler. Bu çok yönlü yaklaşım, AppMaster çeşitli endüstrilerin ve kuruluşların taleplerini karşılamak üzere katlanarak ölçeklenebilen uygulamalar sunmasına olanak tanır.

Low-code alana özel araçlar ve platformlar tek bir sektör veya alanla sınırlı değildir. Sağlık, finans, telekom, perakende, eğitim ve daha fazlası gibi çeşitli sektörlerde istihdam edilebilirler. Bu tür platformlar, bu sektörlere özel çok çeşitli önceden oluşturulmuş bileşenler ve şablonlar sunarak, alan uzmanlarının özel yazılım geliştirme ekiplerine ihtiyaç duymadan özelleştirilmiş, özel yazılım çözümleri oluşturmasına olanak sağlar.

low-code, alana özel çözümlerin bazı önemli avantajları şunlardır:

Hız: drag-and-drop bileşenlerinin, görsel programlamanın ve zaman alıcı manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldıran otomatik olarak oluşturulan kaynak kodunun kullanımıyla hızlı uygulama geliştirme mümkün hale gelir.

bileşenlerinin, görsel programlamanın ve zaman alıcı manuel kodlama ihtiyacını ortadan kaldıran otomatik olarak oluşturulan kaynak kodunun kullanımıyla hızlı uygulama geliştirme mümkün hale gelir. Esneklik: Özelleştirilebilir bileşenler ve şablonlar, belirli bir alanın veya sektörün özel gereksinimlerine göre uyarlanmış yazılım çözümleri oluşturmayı kolaylaştırarak nihai ürünün kalitesini ve uygunluğunu artırır.

Özelleştirilebilir bileşenler ve şablonlar, belirli bir alanın veya sektörün özel gereksinimlerine göre uyarlanmış yazılım çözümleri oluşturmayı kolaylaştırarak nihai ürünün kalitesini ve uygunluğunu artırır. Ölçeklenebilirlik: Verimli kod tabanlarına sahip oluşturulan uygulamalar, büyüyen kullanıcı tabanlarına uyum sağlayacak ve yüksek trafik yüklerini kaldırabilecek şekilde kolayca ölçeklenebilir, böylece çok çeşitli kullanım durumlarında duyarlı performans sağlanır.

Verimli kod tabanlarına sahip oluşturulan uygulamalar, büyüyen kullanıcı tabanlarına uyum sağlayacak ve yüksek trafik yüklerini kaldırabilecek şekilde kolayca ölçeklenebilir, böylece çok çeşitli kullanım durumlarında duyarlı performans sağlanır. Kaynak optimizasyonu: Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan, alana özel low-code araçlar, pahalı ve kıt geliştirme kaynaklarına olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltabilir ve özel uygulamaların geliştirilmesini ve dağıtılmasını daha uygun maliyetli hale getirebilir.

Teknik bilgisi olmayan kullanıcıların yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanıyan, alana özel araçlar, pahalı ve kıt geliştirme kaynaklarına olan bağımlılığı önemli ölçüde azaltabilir ve özel uygulamaların geliştirilmesini ve dağıtılmasını daha uygun maliyetli hale getirebilir. Teknik borcun azalması: Gereksinim değişiklikleri üzerine uygulamaların sıfırdan yenilenmesi, eski kodları ve eski veya uyumsuz kod yapılarıyla ilişkili olası teknik sorunları ortadan kaldırarak daha sağlıklı bir kod tabanı ve daha kolay bakım sağlar.

Sonuç olarak, low-code alana özgü, minimum kodlama çabasıyla özel yazılım çözümlerinin oluşturulmasını ve dağıtımını hızlandırmak için kullanılan özel geliştirme metodolojisini ve araçlarını ifade eder. Etki alanına özgü işlevsellik sunan bu araçlar, kuruluşların kendilerine özgü ihtiyaç ve gereksinimleri karşılayan özel yazılım çözümleri oluşturmalarına olanak tanır. AppMaster gibi platformlar sayesinde, teknik bilgisi olmayan kullanıcılar bile kapsamlı yazılım çözümleri geliştirebilir, bu da low-code, alana özgü geliştirmeyi, yazılım geliştirme dünyasında oyunun kurallarını değiştiren bir hale getirir.