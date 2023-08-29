Low-code增强请求是指在low-code软件开发环境（例如AppMaster no-code平台）中进行改进、扩展或定制的请求。这些增强功能可能来自需要新功能、性能改进或与其他系统进行额外集成的用户或客户。提交low-code增强请求的主要目标是使平台与不断变化的需求保持一致，优化生成的代码或组件，并最终丰富平台上构建的软件的功能。

根据Forrester Research 的数据， low-code市场预计将以每年 40% 的速度增长，到 2022 年价值将达到 212 亿美元low-code开发市场的快速增长及其日益主流的采用源于巨大的市场规模。这种方法带来的好处。 Low-code平台可以显着加快软件开发速度，缩短上市时间，降低项目成本，并最大限度地减少对广泛编程专业知识的需求（对于公民开发人员来说是理想的选择）。

在low-code环境中，增强请求通常分为四个主要类别：

1. 功能增强：这些请求侧重于向low-code平台本身或在其上构建的应用程序添加新特性或功能。例如，客户可能会请求新型可视化组件、数据库模式的新模板或针对特定用例的附加预构建工作流配置。

2. 性能改进：在此类别中，请求旨在优化平台性能或增强生成代码的性能。例如，请求可能涉及减少生成应用程序更新所需的时间、增强 Web 和移动应用程序的整体响应能力和加载时间，或者最大限度地减少后端服务的内存占用和 CPU 使用率。

3. 集成扩展：这些增强请求涉及扩展平台与其他技术、系统或服务的兼容性。例如，用户可能会要求额外的连接器来与第三方 API 集成、对主要 Postgresql 兼容性之外的不同数据库的扩展支持，或者与 OAuth 或 SAML 等流行的身份验证提供程序的兼容性。

4.可用性改进：此类请求侧重于简化平台上的用户体验，使其更加用户友好和易于访问。此类请求的示例包括改进用户界面 (UI)、引入新的帮助文档、添加工具提示和导游，或在整个 BP Designer 中实施改进的搜索功能。

在考虑low-code增强请求时，跟踪用户反馈、持续分析客户需求并根据增强请求的潜在影响以及与平台战略目标的一致性确定增强请求的优先级至关重要。通过采用以用户为中心的方法并不断改进low-code环境，像AppMaster这样的平台提供商可以适应不断变化的客户和市场需求，并在快速增长的low-code市场中保持竞争力。

AppMaster致力于完善其low-code平台，为客户带来了众多好处。每次更新后，该平台都会大幅加快开发时间并显着降低成本，从而提高从小企业到大型企业的各种客户的应用程序开发流程的效率和有效性。此外，该平台固有的灵活性和适应性不断满足特定的客户需求，使其成为满足复杂多样的需求和推动持续创新的完美选择。

通过积极与客户互动并考虑他们的low-code增强请求， AppMaster和其他low-code平台提供商可以不断突破软件开发的界限，并在这个快节奏的行业中拓展可能性领域。这项努力的最终赢家是能够快速且经济高效地创建支持其业务需求、响应市场需求并推动长期增长和成功所需的软件解决方案的客户。