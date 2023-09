Solicitações de melhorias com pouco código

Solicitações de aprimoramento Low-code referem-se a solicitações de melhorias, extensões ou personalizações em um ambiente de desenvolvimento de software low-code, como a plataforma no-code AppMaster. Essas melhorias podem vir de usuários ou clientes que necessitam de novos recursos, melhorias de desempenho ou integrações adicionais com outros sistemas. O objetivo principal de enviar solicitações de aprimoramento low-code é alinhar a plataforma com os requisitos em evolução, otimizar o código ou os componentes gerados e, em última análise, enriquecer os recursos do software construído na plataforma.

De acordo com a Forrester Research , espera-se que o mercado low-code cresça a uma taxa anual de 40% e atinja um valor de 21,2 mil milhões de dólares até 2022. O rápido crescimento do mercado de desenvolvimento low-code e a sua crescente adoção mainstream emergem da imensa benefícios trazidos por esta abordagem. As plataformas Low-code podem acelerar significativamente o desenvolvimento de software, reduzir o tempo de lançamento no mercado, diminuir os custos do projeto e minimizar a necessidade de amplo conhecimento em programação (ideal para desenvolvedores cidadãos).

No contexto low-code, as solicitações de melhoria normalmente se enquadram em quatro categorias principais:

1. Aprimoramentos funcionais: essas solicitações se concentram na adição de novos recursos ou capacidades à própria plataforma low-code ou aos aplicativos desenvolvidos nela. Por exemplo, um cliente pode solicitar um novo tipo de componente visual, um novo modelo para o esquema de banco de dados ou uma configuração adicional de fluxo de trabalho pré-construída para um caso de uso específico.

2. Melhorias de desempenho: Nesta categoria as solicitações visam otimizar o desempenho da plataforma ou melhorar o desempenho do código gerado. Por exemplo, uma solicitação pode envolver a redução do tempo necessário para gerar atualizações de aplicativos, melhorar a capacidade de resposta geral e os tempos de carregamento de aplicativos móveis e da Web ou minimizar o consumo de memória e o uso da CPU dos serviços de back-end.

3. Extensões de Integração: Essas solicitações de aprimoramento envolvem a extensão da compatibilidade da plataforma com outras tecnologias, sistemas ou serviços. Por exemplo, os usuários podem solicitar conectores adicionais para integração com APIs de terceiros, suporte estendido para diferentes bancos de dados além da compatibilidade primária do Postgresql ou compatibilidade com provedores de autenticação populares como OAuth ou SAML.

4. Melhorias de usabilidade: As solicitações nesta categoria visam simplificar a experiência do usuário na plataforma, tornando-a mais amigável e acessível. Exemplos de tais solicitações podem incluir o refinamento da interface do usuário (IU), a introdução de nova documentação de ajuda, a adição de dicas de ferramentas e tours guiados ou a implementação de uma funcionalidade de pesquisa aprimorada em todo o BP Designer.

Ao considerar solicitações de melhoria low-code, é crucial acompanhar o feedback do usuário, analisar continuamente as necessidades do cliente e priorizar as solicitações de melhoria com base no seu impacto potencial e no alinhamento com os objetivos estratégicos da plataforma. Ao adotar uma abordagem centrada no usuário e melhorar continuamente o ambiente low-code, provedores de plataformas como AppMaster podem se adaptar às demandas em constante mudança dos clientes e do mercado e permanecer competitivos no mercado low-code em rápido crescimento.

O compromisso da AppMaster em refinar sua plataforma low-code traz inúmeros benefícios ao cliente. A cada atualização, a plataforma aumenta a eficiência e a eficácia do processo de desenvolvimento de aplicações para diversos clientes, desde pequenas empresas até grandes empresas, permitindo uma enorme aceleração no tempo de desenvolvimento e uma redução significativa de custos. Além disso, a flexibilidade e adaptabilidade inerentes à plataforma atendem continuamente às necessidades específicas dos clientes, tornando-a uma escolha perfeita para atender a requisitos complexos e diversos e impulsionar a inovação contínua.

Ao se envolver ativamente com os clientes e considerar suas solicitações de aprimoramento low-code, AppMaster e outros fornecedores de plataformas low-code podem ampliar continuamente os limites do desenvolvimento de software e expandir o reino de possibilidades nesta indústria em ritmo acelerado. Os vencedores finais deste esforço são os clientes que conseguem criar de forma rápida e económica as soluções de software de que necessitam para apoiar as suas necessidades empresariais, responder às exigências do mercado e impulsionar o crescimento e o sucesso a longo prazo.