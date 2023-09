Le richieste di miglioramento Low-code si riferiscono a richieste di miglioramenti, estensioni o personalizzazioni in un ambiente di sviluppo software low-code, come la piattaforma no-code AppMaster. Questi miglioramenti possono provenire da utenti o clienti che richiedono nuove funzionalità, miglioramenti delle prestazioni o integrazioni aggiuntive con altri sistemi. L'obiettivo principale dell'invio di richieste di miglioramento low-code è allineare la piattaforma con i requisiti in evoluzione, ottimizzare il codice o i componenti generati e, infine, arricchire le funzionalità del software costruito sulla piattaforma.

Secondo Forrester Research , si prevede che il mercato dello sviluppo low-code crescerà a un tasso annuo del 40% e raggiungerà un valore di 21,2 miliardi di dollari entro il 2022. La rapida crescita del mercato dello sviluppo low-code e la sua crescente adozione mainstream emergono dall’immenso benefici portati da questo approccio. Le piattaforme Low-code possono accelerare significativamente lo sviluppo del software, ridurre il time-to-market, abbassare i costi del progetto e ridurre al minimo la necessità di competenze di programmazione approfondite (ideale per gli sviluppatori cittadini).

Nel contesto low-code, le richieste di miglioramento rientrano tipicamente in quattro categorie principali:

1. Miglioramenti funzionali: queste richieste si concentrano sull'aggiunta di nuove funzionalità o capacità alla piattaforma low-code stessa o alle applicazioni basate su di essa. Ad esempio, un cliente potrebbe richiedere un nuovo tipo di componente visivo, un nuovo modello per lo schema del database o un'ulteriore configurazione del flusso di lavoro predefinita per un caso d'uso specifico.

2. Miglioramenti delle prestazioni: in questa categoria le richieste mirano a ottimizzare le prestazioni della piattaforma o migliorare le prestazioni del codice generato. Ad esempio, una richiesta potrebbe comportare la riduzione del tempo necessario per generare aggiornamenti dell'applicazione, il miglioramento della reattività complessiva e dei tempi di caricamento per le app web e mobili o la riduzione al minimo dell'ingombro della memoria e dell'utilizzo della CPU dei servizi backend.

3. Estensioni di integrazione: queste richieste di miglioramento implicano l'estensione della compatibilità della piattaforma con altre tecnologie, sistemi o servizi. Ad esempio, gli utenti potrebbero richiedere connettori aggiuntivi da integrare con API di terze parti, supporto esteso per diversi database oltre la compatibilità Postgresql primaria o compatibilità con provider di autenticazione popolari come OAuth o SAML.

4. Miglioramenti dell'usabilità: le richieste in questa categoria si concentrano sulla semplificazione dell'esperienza dell'utente sulla piattaforma, rendendola più user-friendly e accessibile. Esempi di tali richieste possono includere il perfezionamento dell'interfaccia utente (UI), l'introduzione di nuova documentazione di aiuto, l'aggiunta di suggerimenti e visite guidate o l'implementazione di una funzionalità di ricerca migliorata in BP Designer.

Quando si considerano le richieste di miglioramento low-code, è fondamentale tenere traccia del feedback degli utenti, analizzare continuamente le esigenze dei clienti e dare priorità alle richieste di miglioramento in base al loro potenziale impatto e all'allineamento con gli obiettivi strategici della piattaforma. Adottando un approccio incentrato sull'utente e migliorando continuamente l'ambiente low-code, i fornitori di piattaforme come AppMaster possono adattarsi alle mutevoli richieste dei clienti e del mercato e rimanere competitivi nel mercato low-code in rapida crescita.

L'impegno di AppMaster nel perfezionare la propria piattaforma low-code offre numerosi vantaggi al cliente. Con ogni aggiornamento, la piattaforma migliora l'efficienza e l'efficacia del processo di sviluppo delle applicazioni per diversi clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese, consentendo una massiccia accelerazione dei tempi di sviluppo e una significativa riduzione dei costi. Inoltre, la flessibilità e l'adattabilità intrinseche della piattaforma rispondono continuamente alle esigenze specifiche dei clienti, rendendola la scelta perfetta per soddisfare requisiti complessi e diversificati e promuovere l'innovazione continua.

Interagendo attivamente con i clienti e considerando le loro richieste di miglioramento low-code, AppMaster e altri fornitori di piattaforme low-code possono continuamente ampliare i confini dello sviluppo software ed espandere il regno delle possibilità in questo settore in rapida evoluzione. I vincitori finali di questo impegno sono i clienti che possono creare in modo rapido ed economico le soluzioni software di cui hanno bisogno per supportare le loro esigenze aziendali, rispondere alle richieste del mercato e promuovere la crescita e il successo a lungo termine.