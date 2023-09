Prośby o ulepszenie niewielkiej ilości kodu

Żądania ulepszeń wymagających Low-code odnoszą się do próśb o ulepszenia, rozszerzenia lub dostosowania w środowisku programistycznym low-code, takim jak platforma no-code AppMaster. Ulepszenia te mogą pochodzić od użytkowników lub klientów, którzy wymagają nowych funkcji, ulepszeń wydajności lub dodatkowej integracji z innymi systemami. Podstawowym celem przesyłania próśb o ulepszenie low-code jest dostosowanie platformy do zmieniających się wymagań, optymalizacja wygenerowanego kodu lub komponentów i ostatecznie wzbogacenie możliwości oprogramowania zbudowanego na platformie.

Według Forrester Research oczekuje się, że rynek low-code będzie rósł w tempie 40% rocznie i do 2022 r. osiągnie wartość 21,2 miliarda dolarów. Szybki rozwój rynku low-code i coraz większe jego przyjęcie w głównym nurcie wynikają z ogromnego korzyści, jakie niesie ze sobą to podejście. Platformy Low-code mogą znacznie przyspieszyć tworzenie oprogramowania, skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek, obniżyć koszty projektu i zminimalizować potrzebę posiadania rozległej wiedzy programistycznej (idealne rozwiązanie dla programistów obywatelskich).

W kontekście low-code żądania ulepszeń zazwyczaj dzielą się na cztery główne kategorie:

1. Ulepszenia funkcjonalne: Żądania te koncentrują się na dodaniu nowych funkcji lub możliwości do samej platformy low-code lub zbudowanych na niej aplikacji. Na przykład klient może zażądać nowego typu komponentu wizualnego, nowego szablonu schematu bazy danych lub dodatkowej, wstępnie utworzonej konfiguracji przepływu pracy dla konkretnego przypadku użycia.

2. Ulepszenia wydajności: W tej kategorii żądania mają na celu optymalizację wydajności platformy lub poprawę wydajności wygenerowanego kodu. Na przykład żądanie może obejmować skrócenie czasu wymaganego do generowania aktualizacji aplikacji, poprawę ogólnego czasu reakcji i ładowania aplikacji internetowych i mobilnych lub zminimalizowanie zużycia pamięci i wykorzystania procesora przez usługi zaplecza.

3. Rozszerzenia integracji: Te prośby o ulepszenia obejmują rozszerzenie kompatybilności platformy z innymi technologiami, systemami lub usługami. Na przykład użytkownicy mogą poprosić o dodatkowe łączniki w celu integracji z interfejsami API innych firm, rozszerzoną obsługę różnych baz danych wykraczającą poza podstawową kompatybilność z Postgresql lub kompatybilność z popularnymi dostawcami uwierzytelniania, takimi jak OAuth lub SAML.

4. Ulepszenia użyteczności: Żądania w tej kategorii koncentrują się na uproszczeniu doświadczenia użytkownika na platformie, uczynieniu jej bardziej przyjazną dla użytkownika i dostępną. Przykłady takich żądań mogą obejmować udoskonalenie interfejsu użytkownika (UI), wprowadzenie nowej dokumentacji pomocy, dodanie podpowiedzi i wycieczek z przewodnikiem lub wdrożenie ulepszonej funkcjonalności wyszukiwania w całym programie BP Designer.

Rozważając prośby o ulepszenia wymagające low-code, ważne jest, aby śledzić opinie użytkowników, stale analizować ich potrzeby i ustalać priorytety żądań ulepszeń w oparciu o ich potencjalny wpływ i zgodność ze strategicznymi celami platformy. Przyjmując podejście skoncentrowane na użytkowniku i ciągłe ulepszanie środowiska low-code, dostawcy platform, tacy jak AppMaster, mogą dostosowywać się do stale zmieniających się wymagań klientów i rynku oraz zachować konkurencyjność na szybko rozwijającym się rynku low-code.

