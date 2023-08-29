Az kodlu kariyer yolu

Low-code kariyer yolu, yazılım geliştirme sektöründe, yazılım uygulamaları oluşturmak, dağıtmak ve sürdürmek için low-code platformlar ve metodolojiler kullanmaya özellikle odaklanan profesyonel bir yörüngeyi ifade eder. AppMaster gibi Low-code platformlar, geliştiricilerin ve teknik olmayan kullanıcıların sezgisel görsel arayüzler ve minimum düzeyde elle kodlama ihtiyacı aracılığıyla tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyarak geleneksel programlama yöntemlerine göre daha ulaşılabilir, verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunar. .

low-code yaklaşımını geleneksel yazılım geliştirmeden ayıran önemli bir bileşen, kodu manuel olarak hazırlamak yerine uygulamaların görsel olarak tasarlanmasına vurgu yapmasıdır. Sonuç olarak, bu kariyer yolundaki profesyoneller genellikle yazılım programlama, UX/UI tasarımı ve yazılım mimarisinin çeşitli yönlerini birleştiren çeşitli becerilere sahiptir. Bu kariyer yolundaki bireyler, uzmanlık alanlarına ve bir ekip veya proje içindeki rollerine bağlı olarak low-code geliştiriciler, low-code mimarlar ve low-code tasarımcılar olarak da adlandırılabilir.

İstatistikler low-code uzmanlarına olan talebin artmasıyla birlikte yazılım geliştirme ortamında gözle görülür bir değişim olduğunu gösteriyor. Gartner'a göre, dünya çapında low-code geliştirme teknolojileri pazarının 2020'ye göre %22,6 artışla 2021'de 13,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ayrıca Gartner ayrıca 2025 yılına kadar kuruluşların %70'inden fazlasının low-code platformlar kullanacağını öngörüyor. hem BT uygulama geliştirme hem de vatandaş geliştirme girişimleri.

Bu istatistikler, özellikle finans, sağlık hizmetleri, perakende ve imalat gibi sektörlerde low-code uzmanlığına sahip profesyonellere yönelik artan ihtiyacın altını çiziyor. Low-code low-code bireylere neredeyse her yerden uygulama geliştirme ve dağıtma olanağı sağladığından, Düşük Kodlu kariyer yolu aynı zamanda uzaktan çalışmanın ve esnek ekonominin artan popülaritesi ile de uyumludur.

low-code ortamda AppMaster platformu, kapsamlı no-code çözümün güçlü bir örneği olarak hizmet ediyor. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma yeteneğiyle AppMaster, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar geniş bir müşteri yelpazesine hitap eden çok yönlü bir geliştirme ortamı sunar. Platformun veri modellerini, iş süreçlerini ve kullanıcı arayüzü bileşenlerini tasarlamaya yönelik görsel yaklaşımı, AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan oluşturması nedeniyle geliştirme sürecini kolaylaştırır ve teknik borcu azaltır.

Tipik bir Low-code kariyer yolu, birkaç farklı rol ve sorumluluk içerir:

1. Low-code geliştirici : low-code platformlar kullanan uygulamaların tasarlanması, oluşturulması ve sürdürülmesinden sorumludur. Bu rol, kullanılan belirli low-code platformun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla birlikte yazılım programlama ve UX/UI tasarım becerilerinin bir kombinasyonunu gerektirir.

2. Low-code mimar : low-code platformlar üzerinde oluşturulan uygulamaların planlanmasını ve tasarımını denetler, ortaya çıkan yazılımın mevcut sistemlerle uyumlu olmasını, en iyi uygulamaları takip etmesini ve ölçeklenebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılamasını sağlar. Bu rol, hem low-code geliştirme tekniklerinin hem de yazılım mimarisi ilkelerinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir.

3. Low-code tasarımcı : Kullanıcı ihtiyaçlarıyla uyumlu ve olumlu bir kullanıcı deneyimi sağlayan kullanıcı arayüzleri, düzenler ve etkileşimler oluşturma dahil olmak üzere uygulama geliştirmenin görsel yönlerine odaklanır. Bu rol genellikle daha büyük bir geliştirme ekibinin parçası olarak low-code geliştiriciler ve UX/UI tasarımcılarıyla yakın işbirliği içinde çalışır.

4. Low-code proje yöneticisi : low-code metodolojiler kullanarak uygulamaların geliştirilmesini denetler ve koordine eder, projelerin yolunda kalmasını, gereksinimleri karşılamasını ve son teslim tarihlerine uymasını sağlar. Bu rol genellikle proje yönetimi becerileri, low-code platform bilgisi ve yazılım geliştirme uzmanlığının bir karışımını gerektirir.

low-code profesyonellere olan ihtiyaç arttıkça, gelişen bu alanda uzmanlık ve sertifika kazanma fırsatları da artıyor. AppMaster gibi sektör lideri platformların yanı sıra Low-Code Institute gibi kuruluşlar, Low-code kariyer yoluna başlamak veya bu yolda ilerlemek isteyen kişilere eğitim, sertifikasyon ve kaynaklar sunar.

Son olarak, Low-code bir kariyer yoluna geçiş, deneyimli yazılım geliştiricilere becerilerini geliştirerek, işbirliğini teşvik ederek, üretkenliği artırarak ve yazılım geliştirme sektöründe daha uzmanlaşmış rollere doğru büyüme fırsatları sunarak fayda sağlayabilir. Ek olarak, geliştirici olmayanlar için Low-code kariyer yolu, yazılım geliştirme dünyasına açılan bir kapı görevi görerek profesyonel büyüme ve ilerleme için yeni fırsatlar yaratabilir.