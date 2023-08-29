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Hizmet olarak düşük kodlu altyapı (IaaS)

Ağu 29, 2023

Hizmet Olarak Low-code Altyapı (IaaS), görsel, drag-and-drop arayüzlerinin kullanımı yoluyla kuruluşların yazılım uygulamalarını daha hızlı, daha verimli ve uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan modern bir çözümdür ve önceden oluşturulmuş bileşenler. Kapsamlı kodlama ve programlama uzmanlığı gerektiren geleneksel yazılım geliştirme paradigmalarının aksine, low-code IaaS platformları, geliştiricilere ve geliştirici olmayanlara, karmaşık kod yazmaya gerek kalmadan hızlı bir şekilde uygulamalar oluşturma olanağı sağlar.

Son pazar araştırmasına göre, küresel low-code geliştirme platformu pazar büyüklüğünün, %28,1 Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (CAGR) ile 2020'de 13,2 milyar dolardan 2025'e kadar 45,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Yazılım çözümlerine yönelik artan talep ve dijital dönüşümün yaygınlığı low-code IaaS pazarının büyümesine yön veren temel faktörlerdir.

low-code IaaS'nin en önemli avantajlarından biri, tüm uygulama yaşam döngüsü yönetimi sürecini basitleştiren geliştirme ve dağıtım altyapılarının entegrasyonudur. low-code platformlar, tasarım ve testten dağıtım ve bakıma kadar işlemleri kolaylaştırır ve gecikmeleri en aza indirir. Bu, yazılım uygulamalarının pazara çıkış süresinin kısaltılmasına katkıda bulunarak kuruluşların gelişen iş gereksinimlerine ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır.

AppMaster, verimli uygulama geliştirmeyi mümkün kılan low-code IaaS platformunun önemli bir örneğidir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için hepsi bir arada, no-code bir çözüm sağlayarak yalnızca görsel uygulama modelleme sürecini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kod oluşturma, derleme, test etme ve buluta dağıtma gibi görevleri de otomatikleştirir. .

AppMaster ile kullanıcılar görsel olarak veri modelleri oluşturabilir, İş Süreçleri aracılığıyla iş mantığını tanımlayabilir ve arka uç uygulamaları için REST API ve WebSocket endpoints ayarlayabilir. Web ve mobil kullanıcı arayüzlerini tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzleri mevcutken, Web ve Mobil BP tasarımcıları kullanılarak bireysel bileşenler için iş mantığı tanımlanabilir. Ayrıca AppMaster, arka uç için Go, web için Vue3 ve Android için Kotlin/ Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI gibi popüler programlama dillerini ve çerçevelerini kullanarak uygulamalar üretir ve ortaya çıkan uygulamaların modern, ölçeklenebilir ve performanslı olmasını sağlar.

low-code IaaS platformlarının dikkat çeken bir diğer özelliği de sağladıkları esneklik ve genişletilebilirliktir. Çeşitli üçüncü taraf hizmetleri, API'ler ve veritabanlarıyla entegre olabilen açık bir mimariye sahip low-code IaaS çözümleri, mevcut teknolojilerle uyumluluk ve kusursuz birlikte çalışabilirlik sağlar. Örneğin, AppMaster uygulamaları birincil veri depolama alanı olarak herhangi bir PostgreSQL uyumlu veritabanıyla çalışabilir, bu da low-code platformların çok yönlülüğünü daha da ortaya koyar.

Üstelik low-code IaaS, uygulama geliştirme sürecinde farklı paydaşlar arasındaki işbirliğini artırır. Bu platformlar, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların tasarım ve geliştirme aşamalarına katılmasını sağlayarak iş uzmanları ve yazılım geliştiriciler arasında daha iyi iletişim ve anlayışı teşvik eder. Bu sonuçta iş hedeflerine ve gereksinimlerine daha iyi uyum sağlayan uygulamalarla sonuçlanır.

Ek olarak, low-code IaaS platformları, yazılım geliştirmeyle ilgili maliyetleri önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Kuruluşlar low-code çözümleri benimsedikçe, pahalı programlama yeteneklerini işe alma ihtiyacını en aza indirebilir ve bakım maliyetlerini azaltabilirler. Ayrıca, AppMaster uygulamaları sürekli olarak sıfırdan yenileyerek teknik borcu ortadan kaldırma yaklaşımı, yazılımın güncel, zengin özelliklere sahip ve eski kodlardan kaynaklanan potansiyel sorunlardan arınmış kalmasını sağlar.

AppMaster gibi Low-code IaaS platformları ayrıca otomatik olarak belge oluşturma, veritabanı geçiş komut dosyaları ve API spesifikasyonları gibi uygulama yönetimi için değerli özellikler sunar. Bu, uygulamanın yaşam döngüsü boyunca geliştiriciler ve diğer ekip üyeleri için gerekli kaynakların kullanılabilir olmasını sağlayarak verimliliği artırır ve projenin başarısını garantiler.

Sonuç olarak, Hizmet Olarak low-code Altyapı, geleneksel geliştirme modelleriyle ilişkili zaman, maliyet ve uzmanlık zorluklarını ele alarak kuruluşların yazılım geliştirmeye yaklaşım biçiminde bir paradigma değişikliğini temsil ediyor. İşletmeler, AppMaster gibi low-code IaaS platformlarının gücünden ve rahatlığından yararlanarak dijital dönüşüm yolculuklarını hızlandırabilir ve özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yenilikçi, yüksek kaliteli yazılım çözümlerini hızla sunabilir.

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