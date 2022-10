Uma linguagem de marcação denominada Extensible Markup Language (XML) estabelece um conjunto de instruções para a formatação de textos de uma forma legível por máquina e humana. A XML é um formato popular de armazenamento de dados e é amplamente utilizada para o intercâmbio de informação na Internet.

Os documentos XML são constituídos por elementos, que podem conter texto, outros elementos, ou ambos. Os elementos são delineados por etiquetas de início e fim, entre parênteses rectos.

XML (Extensible Markup Language) é uma forma flexível de formar formatos de informação padrão e partilhar o formato e a informação na Internet, intranets, e noutros locais. Por exemplo, os fabricantes de computadores etiquetam frequentemente peças de computador com XML para que os seus produtos possam ser mais facilmente identificados e inventariados. Depois, quando um representante de serviço ao cliente precisa de encontrar uma peça, pode pesquisar uma base de dados de peças baseada em XML.

Para que é utilizado o XML?

Criar dados

O código XML é utilizado para criar dados. Estes dados podem ter a forma de um documento, tal como uma página web, ou uma aplicação, tal como uma folha de cálculo ou um documento processador de texto encontrado em navegadores web. Pode utilizar XML para criar dados que não estejam na forma de um documento, tal como uma base de dados.

Armazenar dados

O XML é um excelente formato para armazenar dados, porque é legível tanto por humanos como por máquinas. Isto significa que pode abrir um ficheiro XML num editor de texto e ver facilmente o que está no seu interior, e também pode escrever programas que podem ler e escrever automaticamente ficheiros XML.

Uma das vantagens de utilizar XML para armazenar dados é que é fácil adicionar novos dados a um ficheiro XML. Por exemplo, se tiver um ficheiro que armazena informação sobre os seus clientes, pode adicionar um novo cliente, adicionando um novo elemento XML ao ficheiro. XML é também fácil de modificar; se precisar de alterar os dados num ficheiro XML, pode simplesmente editar o ficheiro num editor de texto.

Publicação Web

Quando publica conteúdos na web, deve assegurar-se de que estes são bem estruturados e de fácil acesso. A XML pode ajudá-lo a fazer isto. Pode ser utilizado para criar uma variedade de diferentes tipos de documentos. XML pode criar páginas web que sejam fáceis de ler e compreender. Os programadores também o utilizam para criar páginas web que são fáceis de actualizar e manter. Assim, pode ter páginas web de fácil utilização e com motor de busca.

Automatização

O XML é uma ferramenta poderosa para automatizar tarefas. Ao utilizar XML, pode facilmente trocar dados entre diferentes aplicações, automatizar tarefas, e até criar fluxos de trabalho inteiros.

Transportar dados

O XML pode ser utilizado para transportar dados entre diferentes aplicações. É uma linguagem que designa um conjunto de regras para a codificação de documentos num formato que os seres humanos e as máquinas podem ler convenientemente. O XML é um formato popular para o intercâmbio de dados na web. Quando os dados são armazenados em formato XML, podem ser facilmente transportados entre diferentes aplicações.

Como é que o XML funciona?

XML é uma linguagem de marcação que define um conjunto de regras para a codificação de documentos num formato legível por seres humanos e legível por máquinas. XML é frequentemente utilizado para armazenar e transportar dados, especialmente quando se trata de serviços web.

Quando um documento é criado em XML, o autor deve definir um conjunto de regras, ou gramática, para a estrutura do documento. Esta gramática é então utilizada para codificar o documento de uma forma legível por máquina e legível por humanos. Os documentos XML podem ser lidos por qualquer analisador XML, que processará o documento de acordo com as regras definidas na gramática.

O XML é um formato muito versátil e pode ser utilizado para várias aplicações. Contudo, por ser um formato baseado em texto, não é bem adequado para armazenar dados binários, tais como imagens ou vídeo. Por este motivo, o XML é frequentemente utilizado em conjunto com outros formatos, tais como JSON ou HTML.

Exemplo XML

A etiqueta XML inicial do elemento pode conter atributos, que são pares nome-valor que fornecem informação adicional sobre o elemento. Por exemplo, o elemento <book> no seguinte documento XML tem um atributo denominado "categoria" com um valor de "ficção":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<livraria>

<categoria do livro="ficção">

<title>O Apanhador no Centeio</title>

<autor>J.D. Salinger</autor>

<ano>1951</ano>

<preço>7,99</preço>

</ livro>

<categoria do livro="crianças">

<title>O Hobbit</title>

<autor>J.R.R.R. Tolkien</autor>

<ano>1937</ano>

<preço>5,99</preço>

</ livro>

<book category="web">

<título>XML para chupetas</título>

<autor>Eddie Traversa</autor>

<ano>1999</ano>

<preço>19,99</preço>

</ livro>

</ livraria>

Quais são as vantagens da documentação XML?

A documentação XML é um sistema de adição de informação sobre uma base de códigos directamente no código fonte, num formato XML bem definido. Os programadores podem utilizar esta documentação enquanto trabalham com o código. As ferramentas de geração de documentação podem também processá-las para produzir documentação mais fácil de utilizar em HTML ou outros formatos.

Há várias vantagens em utilizar a documentação em XML:

A documentação é fácil de escrever e manter, uma vez que é armazenada juntamente com o código.

O formato XML é bem definido e fácil de processar, pelo que muitas ferramentas estão disponíveis para gerar automaticamente documentação a partir de ficheiros XML se as etiquetas XML forem precisas.

Os documentos XML podem conter estrutura e informação muito mais detalhada do que os tradicionais blocos de comentários, tais como exemplos de código, notas de utilização, e descrições de valores e parâmetros de retorno.

A documentação em XML pode ser traduzida para outras línguas mais facilmente do que os comentários, tornando-a mais acessível ao público internacional.

A estrutura do documento XML pode ser processada por outras ferramentas, tais como IDEs, para fornecer características tais como o preenchimento de código e ajuda em linha.

Será XML uma linguagem de programação?

Esta pergunta surge frequentemente em discussões sobre o desenvolvimento da web, e não tem uma resposta simples. A linguagem XML é uma linguagem de marcação, o que significa que é utilizada para definir a estrutura de dados. É semelhante ao HTML, mas não é utilizada para exibir dados. Então, se o XML não é utilizado para exibir dados, para que é utilizado? O XML é muitas vezes utilizado para armazenar dados num formato que os seres humanos e os computadores podem ler. É também utilizado para o intercâmbio de dados entre diferentes sistemas.

Embora o XML não seja uma linguagem de programação, é frequentemente utilizado em conjunto com linguagens de programação para armazenar e transportar dados. O XML pode armazenar dados num formato auto-descritivo, tornando-o fácil de transportar e ler. Além disso, o XML pode ser utilizado para criar novas linguagens de programação ou para ampliar as já existentes. Se estiver a trabalhar com dados, o código XML pode ser uma ferramenta útil.

O que é um ficheiro XML?

Os ficheiros XML são estruturados usando tags. As etiquetas são utilizadas para marcar o início e o fim de um elemento XML. Os elementos XML podem conter dados, ou podem estar vazios. Os elementos XML podem conter outros elementos XML, ou podem ser de fecho automático.

Os ficheiros XML podem ser abertos em qualquer editor de texto, e os humanos podem lê-los. Contudo, os ficheiros XML não se destinam a ser lidos por humanos. Os ficheiros XML destinam-se a ser lidos por computadores. Para ler um ficheiro XML, um computador precisa de um analisador XML.

Como abrir e ler ficheiros XML?

Os ficheiros XML são um dos formatos de ficheiro mais comuns na Internet, e podem ser abertos e lidos por vários programas. Para abrir e ler um ficheiro XML, é necessário um editor de texto ou um processador de texto que possa ler ficheiros XML. Quando tiver um programa que possa ler ficheiros XML e abrir o ficheiro que deseja ler, verá muito código, e pode parecer assustador, mas não se preocupe. Não precisa de compreender todo o código para ler o ficheiro XML.

Procure a tag de início e a tag de fim. Estes serão os mesmos para cada ficheiro XML e serão fáceis de detectar. A etiqueta de início terá o seguinte aspecto: <?xml version="1.0"?>. A etiqueta final terá o seguinte aspecto: </xml>. Verá uma série de outras etiquetas entre a etiqueta de início e a etiqueta de fim. Estas etiquetas contêm os dados reais no ficheiro XML. Os dados são geralmente organizados numa hierarquia, com o elemento raiz no topo e os elementos filhos abaixo. Para ler os dados no ficheiro XML, veja o texto entre as etiquetas. Este texto são os dados que está à procura.

Quais são as diferenças entre XML e HTML?

Existem várias diferenças críticas entre HTML (Hyper Text Markup Language) e XML (eXtensible Markup Language):

O HTML foi concebido para exibir dados como websites, enquanto que o XML foi concebido para descrever dados.

As etiquetas HTML são predefinidas, enquanto que as etiquetas XML não o são.

As etiquetas XML fechadas são necessárias para XML, enquanto que não são obrigatórias em HTML.

Os documentos HTML devem ser bem formados, enquanto que os documentos XML devem ser válidos.

O HTML suporta apenas um conjunto limitado de tipos de dados, enquanto o XML suporta uma gama muito mais abrangente de tipos de dados.

Os elementos HTML devem ser aninhados adequadamente, enquanto que os elementos XML podem sobrepor-se.

Os documentos HTML são tipicamente pequenos e simples, enquanto que os documentos XML podem ser vastos e complexos.

O HTML limita-se a exibir conteúdo estático, enquanto que o XML pode ser usado para exibir conteúdo dinâmico.

Em HTML, é possível usar casos inferiores e superiores como se desejar. Em contraste, o XML é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Se houver erros menores durante a codificação, ainda é possível obter resultados HTML. Este não é o caso em XML. Se cometer um erro, não pode alcançar o resultado.

O HTML é fácil de aprender e utilizar, enquanto o XML pode ser complicado de aprender e utilizar.

Geralmente, é melhor garantir que tanto os documentos HTML como os XML estejam bem formados. Isto assegurará que os analisadores relevantes possam analisar correctamente os documentos e que as aplicações possam processar correctamente os dados.

XML e Java

XML e Java são duas linguagens de programação prevalecentes utilizadas para diferentes fins. XML é uma linguagem de marcação, enquanto que Java é uma linguagem de programação. Apesar da sua popularidade, ainda há muita confusão em torno destas duas linguagens. XML foi criada para estruturar, armazenar, e transportar dados. O XML é semelhante ao HTML, mas o XML é muito mais flexível. pode usar o XML para criar qualquer tipo de documento, incluindo aqueles que não têm uma representação visual.

Java é uma linguagem de programação que foi concebida para ser independente de plataforma. Isto significa que um programa escrito em Java pode ser executado em qualquer sistema operativo. Java é também uma linguagem de grande dimensão e complexidade, utilizada para criar aplicações grandes e complexas. XML e Java não são a mesma coisa, mas podem ser utilizados em conjunto. XML pode ser utilizado para armazenar dados que uma aplicação Java pode ler. Uma aplicação Java também pode ser utilizada para gerar dados XML.

Como o DOM (Document Object Models) e o XML funcionam em conjunto

XML e o DOM são duas tecnologias que trabalham em conjunto para tornar possível o acesso e a manipulação de dados XML.

Programas e scripts podem aceder e editar o conteúdo, estrutura e estilo de um documento utilizando a funcionalidade DOM (Document Object Model) neutra em termos de plataforma e linguagem. XML (Extensible Markup Language) é um formato de texto simples e flexível derivado da SGML (Standard Generalized Markup Language).

Quando se trata de trabalhar em conjunto, DOM e XML são uma combinação perfeita. O XML fornece os dados, e o DOM fornece a estrutura para aceder aos mesmos. DOM e XML são tecnologias padrão suportadas pelo W3C (World Wide Web Consortium).

O DOM é concebido para ser utilizado com qualquer linguagem de programação, enquanto o XML é concebido para armazenar e transportar dados. Os dados DOM e XML podem ser utilizados em conjunto para criar páginas web mais interactivas e dinâmicas. O DOM pode ser usado para criar um documento XML ou para analisar um documento XML. Também pode ser utilizado para navegar através de um documento XML. O DOM pode adicionar, apagar, ou modificar elementos num documento XML.

Não se preocupe se não souber XML; AppMaster tem-no protegido!

