Die Extensible Markup Language (XML) ist eine Auszeichnungssprache, die eine Reihe von Anweisungen zur Formatierung von Texten in maschinen- und menschenlesbarer Form enthält. XML ist ein beliebtes Format für die Speicherung von Daten und wird häufig für den Austausch von Informationen im Internet verwendet.

XML-Dokumente setzen sich aus Elementen zusammen, die Text, andere Elemente oder beides enthalten können. Elemente werden durch Start- und End-Tags abgegrenzt, die in spitzen Klammern eingeschlossen sind.

XML (Extensible Markup Language) ist eine flexible Methode zur Erstellung von Standard-Informationsformaten und zur gemeinsamen Nutzung des Formats und der Informationen im Internet, in Intranets und anderswo. Computerhersteller beispielsweise kennzeichnen Computerteile häufig mit XML, damit ihre Produkte leichter identifiziert und inventarisiert werden können. Wenn dann ein Kundendienstmitarbeiter ein Teil suchen muss, kann er eine XML-basierte Ersatzteildatenbank durchsuchen.

Wofür wird XML verwendet?

XML-Code wird verwendet, um Daten zu erstellen. Diese Daten können in Form eines Dokuments, z. B. einer Webseite, oder einer Anwendung, z. B. einer Tabellenkalkulation oder eines Textverarbeitungsdokuments in einem Webbrowser, vorliegen. Sie können XML verwenden, um Daten zu erstellen, die nicht in Form eines Dokuments vorliegen, z. B. in einer Datenbank.

XML ist ein hervorragendes Format zum Speichern von Daten, da es sowohl menschenlesbar als auch maschinenlesbar ist. Das bedeutet, dass Sie eine XML-Datei in einem Texteditor öffnen und den Inhalt leicht erkennen können, und Sie können auch Programme schreiben, die XML-Dateien automatisch lesen und schreiben können.

Einer der Vorteile der Verwendung von XML zum Speichern von Daten ist, dass es einfach ist, neue Daten zu einer XML-Datei hinzuzufügen. Wenn Sie z. B. eine Datei haben, in der Informationen über Ihre Kunden gespeichert sind, können Sie einen neuen Kunden hinzufügen, indem Sie ein neues XML-Element in die Datei einfügen. Wenn Sie die Daten in einer XML-Datei ändern müssen, können Sie die Datei einfach mit einem Texteditor bearbeiten.

Veröffentlichung im Web

Wenn Sie Inhalte im Internet veröffentlichen, müssen Sie sicherstellen, dass diese gut strukturiert und leicht zugänglich sind. XML kann Ihnen dabei helfen. Es kann zur Erstellung einer Vielzahl verschiedener Arten von Dokumenten verwendet werden. Mit XML können Sie Webseiten erstellen, die leicht zu lesen und zu verstehen sind. Entwickler verwenden es auch, um Webseiten zu erstellen, die leicht zu aktualisieren und zu pflegen sind. So können Sie benutzerfreundliche und suchmaschinenfreundliche Webseiten erstellen.

Automatisierung

XML ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Automatisierung von Aufgaben. Durch die Verwendung von XML können Sie problemlos Daten zwischen verschiedenen Anwendungen austauschen, Aufgaben automatisieren und sogar ganze Arbeitsabläufe erstellen.

XML kann für den Datentransport zwischen verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Es handelt sich um eine Sprache, die eine Reihe von Regeln für die Kodierung von Dokumenten in einem Format festlegt, das Menschen und Maschinen problemlos lesen können. XML ist ein beliebtes Format für den Austausch von Daten im Internet. Wenn Daten im XML-Format gespeichert sind, können sie problemlos zwischen verschiedenen Anwendungen ausgetauscht werden.

Wie funktioniert XML?

XML ist eine Auszeichnungssprache, die eine Reihe von Regeln für die Kodierung von Dokumenten in einem für Menschen und Maschinen lesbaren Format definiert. XML wird häufig für die Speicherung und den Transport von Daten verwendet, insbesondere im Zusammenhang mit Webdiensten.

Wenn ein Dokument in XML erstellt wird, muss der Autor eine Reihe von Regeln oder eine Grammatik für die Struktur des Dokuments festlegen. Diese Grammatik wird dann verwendet, um das Dokument maschinen- und menschenlesbar zu kodieren. XML-Dokumente können von jedem XML-Parser gelesen werden, der das Dokument gemäß den in der Grammatik definierten Regeln verarbeitet.

XML ist ein sehr vielseitiges Format und kann für verschiedene Anwendungen genutzt werden. Da es sich jedoch um ein textbasiertes Format handelt, ist es für die Speicherung von binären Daten wie Bildern oder Videos nicht gut geeignet. Aus diesem Grund wird XML oft in Verbindung mit anderen Formaten wie JSON oder HTML verwendet.

XML-Beispiel

Das XML-Starttag des Elements kann Attribute enthalten, d. h. Name-Wert-Paare, die zusätzliche Informationen über das Element liefern. Das <book>-Element im folgenden XML-Dokument hat zum Beispiel ein Attribut namens "category" mit dem Wert "fiction":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bookstore>

<book category="fiction">

<title>Der Fänger im Roggen</title>

<autor>J.D. Salinger</autor>

<Jahr>1951</Jahr>

<Preis>7.99</Preis>

</book>

<book category="Kinder">

<Titel>Der Hobbit</title>

<autor>J.R.R. Tolkien</autor>

<Jahr>1937</Jahr>

<Preis>5.99</Preis>

</book>

<book category="web">

<title>XML für Dummies</title>

<autor>Eddie Traversa</autor>

<Jahr>1999</Jahr>

<Preis>19.99</Preis>

</book>

</bookstore>

Was sind die Vorteile der XML-Dokumentation?

XML-Dokumentation ist ein System, mit dem Informationen über eine Codebasis direkt in den Quellcode in einem genau definierten XML-Format eingefügt werden. Die Entwickler können diese Dokumentation bei der Arbeit mit dem Code verwenden. Tools zur Dokumentationserstellung können sie auch verarbeiten, um eine benutzerfreundlichere Dokumentation in HTML oder anderen Formaten zu erstellen.

Die Verwendung von XML-Dokumentation hat mehrere Vorteile:

Die Dokumentation ist einfach zu schreiben und zu pflegen, da sie zusammen mit dem Code gespeichert wird.

Das XML-Format ist wohldefiniert und leicht zu verarbeiten, so dass viele Tools zur automatischen Generierung von Dokumentation aus XML-Dateien verfügbar sind, wenn die XML-Tags korrekt sind.

XML-Dokumente können viel detailliertere Dokumentstrukturen und Informationen enthalten als herkömmliche Kommentarblöcke, z. B. Codebeispiele, Verwendungshinweise und Beschreibungen von Rückgabewerten und Parametern.

XML-Dokumente lassen sich leichter in andere Sprachen übersetzen als Kommentare, wodurch sie für ein internationales Publikum leichter zugänglich sind.

Die Struktur von XML-Dokumenten kann von anderen Tools, wie z. B. IDEs, verarbeitet werden, um Funktionen wie Code-Vervollständigung und Inline-Hilfe bereitzustellen.

Ist XML eine Programmiersprache?

Diese Frage taucht häufig in Diskussionen über Webentwicklung auf, und es gibt keine einfache Antwort darauf. XML ist eine Auszeichnungssprache, d. h. sie wird zur Definition der Datenstruktur verwendet. Sie ähnelt HTML, wird aber nicht für die Anzeige von Daten verwendet. Wenn XML also nicht für die Anzeige von Daten verwendet wird, wofür wird es dann verwendet? XML wird häufig verwendet, um Daten in einem Format zu speichern, das Menschen und Computer lesen können. Es wird auch für den Austausch von Daten zwischen verschiedenen Systemen verwendet.

XML ist zwar keine Programmiersprache, wird aber oft in Verbindung mit Programmiersprachen zum Speichern und Übertragen von Daten verwendet. XML kann Daten in einem selbstbeschreibenden Format speichern, wodurch sie leicht zu transportieren und zu lesen sind. Außerdem kann XML verwendet werden, um neue Programmiersprachen zu schaffen oder bestehende Sprachen zu erweitern. Wenn Sie mit Daten arbeiten, kann XML-Code ein hilfreiches Werkzeug sein.

XML-Dateien werden mit Hilfe von Tags strukturiert. Tags werden verwendet, um den Anfang und das Ende eines XML-Elements zu markieren. XML-Elemente können Daten enthalten, aber auch leer sein. XML-Elemente können andere XML-Elemente enthalten, oder sie können sich selbst schließen.

XML-Dateien können in jedem Texteditor geöffnet werden und sind für Menschen lesbar. Allerdings sind XML-Dateien nicht dafür gedacht, von Menschen gelesen zu werden. XML-Dateien sind dafür gedacht, von Computern gelesen zu werden. Um eine XML-Datei zu lesen, braucht ein Computer einen XML-Parser.

XML-Dateien sind eines der gängigsten Dateiformate im Internet und können von verschiedenen Programmen geöffnet und gelesen werden. Um eine XML-Datei zu öffnen und zu lesen, benötigen Sie einen Texteditor oder ein Textverarbeitungsprogramm, das XML-Dateien lesen kann. Sobald Sie ein Programm haben, das XML-Dateien lesen kann, und die Datei öffnen, die Sie lesen möchten, werden Sie eine Menge Code sehen, der vielleicht entmutigend aussieht, aber keine Sorge. Sie müssen nicht den ganzen Code verstehen, um die XML-Datei zu lesen.

Achten Sie auf den Anfangs- und End-Tag. Diese sind bei jeder XML-Datei gleich und leicht zu erkennen. Der Anfangs-Tag sieht so aus: <?xml version="1.0"?>. Der abschließende Tag sieht wie folgt aus: </xml>. Zwischen dem Anfangs- und dem End-Tag sehen Sie eine Reihe weiterer Tags. Diese Tags enthalten die eigentlichen Daten in der XML-Datei. Die Daten sind in der Regel in einer Hierarchie angeordnet, mit dem Wurzelelement an der Spitze und den untergeordneten Elementen darunter. Um die Daten in der XML-Datei zu lesen, sehen Sie sich den Text zwischen den Tags an. Das sind die Daten, nach denen Sie suchen.

Was sind die Unterschiede zwischen XML und HTML?

Es gibt mehrere entscheidende Unterschiede zwischen HTML (Hyper Text Markup Language) und XML (eXtensible Markup Language):

HTML wurde für die Darstellung von Daten wie Websites entwickelt, während XML für die Beschreibung von Daten konzipiert wurde.

HTML-Tags sind vordefiniert, XML-Tags hingegen nicht.

Abschließende XML-Tags sind für XML notwendig, während sie in HTML nicht zwingend erforderlich sind.

HTML-Dokumente müssen wohlgeformt sein, während XML-Dokumente gültig sein müssen.

HTML unterstützt nur eine begrenzte Anzahl von Datentypen, während XML eine viel umfangreichere Palette von Datentypen unterstützt.

HTML-Elemente müssen in geeigneter Weise verschachtelt werden, während sich XML-Elemente überlappen können.

HTML-Dokumente sind in der Regel klein und überschaubar, während XML-Dokumente sehr umfangreich und komplex sein können.

HTML ist auf die Darstellung statischer Inhalte beschränkt, während XML für die Darstellung dynamischer Inhalte verwendet werden kann.

In HTML können Sie Groß- und Kleinschreibung verwenden, wie Sie wollen. Im Gegensatz dazu wird bei XML die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

Bei kleinen Fehlern während der Codierung können Sie immer noch HTML-Ergebnisse erzielen. Dies ist bei XML nicht der Fall. Wenn Sie einen Fehler machen, können Sie das Ergebnis nicht erreichen.

HTML ist einfach zu erlernen und zu verwenden, während XML kompliziert zu erlernen und zu verwenden sein kann.

Im Allgemeinen ist es am besten, dafür zu sorgen, dass sowohl HTML- als auch XML-Dokumente wohlgeformt sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die entsprechenden Parser die Dokumente korrekt analysieren können und dass Anwendungen die Daten korrekt verarbeiten können.

XML und Java

XML und Java sind zwei weit verbreitete Programmiersprachen, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. XML ist eine Auszeichnungssprache, während Java eine Programmiersprache ist. Trotz ihrer Popularität gibt es immer noch viel Verwirrung um diese beiden Sprachen. XML wurde entwickelt, um Daten zu strukturieren, zu speichern und zu transportieren. XML ähnelt HTML, ist aber viel flexibler. Mit XML können Sie jede Art von Dokument erstellen, auch solche, die keine visuelle Darstellung haben.

Java ist eine Programmiersprache, die als plattformunabhängig konzipiert wurde. Das bedeutet, dass ein in Java geschriebenes Programm auf jedem Betriebssystem laufen kann. Java ist auch eine überzeugende Sprache, mit der große und komplexe Anwendungen erstellt werden können. XML und Java sind nicht dasselbe, können aber gemeinsam verwendet werden. XML kann verwendet werden, um Daten zu speichern, die eine Java-Anwendung lesen kann. Eine Java-Anwendung kann auch dazu verwendet werden, XML-Daten zu erzeugen.

Wie DOM (Document Object Models) und XML zusammenarbeiten

XML und DOM sind zwei Technologien, die zusammenarbeiten, um den Zugriff auf und die Bearbeitung von XML-Daten zu ermöglichen.

Programme und Skripte können mithilfe der plattform- und sprachneutralen DOM-Funktionalität (Document Object Model) auf den Inhalt, die Struktur und den Stil eines Dokuments zugreifen und es bearbeiten. XML (Extensible Markup Language) ist ein einfaches, flexibles Textformat, das von SGML (Standard Generalized Markup Language) abgeleitet ist.

Wenn es um die Zusammenarbeit geht, sind DOM und XML eine perfekte Ergänzung. XML liefert die Daten, und DOM liefert die Struktur für den Zugriff darauf. DOM und XML sind Standardtechnologien, die vom W3C (World Wide Web Consortium) unterstützt werden.

DOM ist so konzipiert, dass es mit jeder Programmiersprache verwendet werden kann, während XML für die Speicherung und den Transport von Daten konzipiert ist. DOM- und XML-Daten können zusammen verwendet werden, um Webseiten zu erstellen, die interaktiver und dynamischer sind. DOM kann zum Erstellen eines XML-Dokuments oder zum Parsen eines XML-Dokuments verwendet werden. Es kann auch verwendet werden, um durch ein XML-Dokument zu navigieren. DOM kann Elemente in einem XML-Dokument hinzufügen, löschen oder ändern.

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie sich nicht mit XML auskennen; AppMaster hat alles für Sie!

Wenn Sie kein Entwickler sind, sind Sie vielleicht nicht mit XML vertraut. Aber keine Sorge, AppMaster hat alles für Sie. Mit AppMaster können Sie ganz einfach und ohne Code ein Backend für Ihre Anwendung erstellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die benötigten Komponenten per Drag & Drop zu ziehen und sie miteinander zu verbinden. AppMaster kümmert sich um den Rest. Außerdem ist diese No-Code-Plattform einfach zu bedienen, und Sie können schnell loslegen. Warum also warten? Melden Sie sich noch heute für eine kostenlose Testversion an.