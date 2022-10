Un langage de balisage appelé Extensible Markup Language (XML) établit un ensemble d'instructions permettant de formater des textes de manière lisible par les machines et les humains. Le XML est un format populaire pour le stockage des données et est largement utilisé pour l'échange d'informations sur l'Internet.

Les documents XML sont constitués d'éléments, qui peuvent contenir du texte, d'autres éléments ou les deux. Les éléments sont délimités par des balises de début et de fin, placées entre crochets.

Le XML (Extensible Markup Language) est un moyen souple de créer des formats d'information standard et de partager le format et l'information sur Internet, les intranets et ailleurs. Par exemple, les fabricants d'ordinateurs étiquettent souvent les pièces d'ordinateurs avec XML afin que leurs produits puissent être plus facilement identifiés et inventoriés. Ensuite, lorsqu'un représentant du service clientèle a besoin de trouver une pièce, il peut effectuer une recherche dans une base de données de pièces basée sur XML.

À quoi sert le XML ?

Créer des données

Le code XML est utilisé pour créer des données. Ces données peuvent se présenter sous la forme d'un document, tel qu'une page Web, ou d'une application, telle qu'une feuille de calcul ou un document de traitement de texte que l'on trouve sur les navigateurs Web. Vous pouvez utiliser le XML pour créer des données qui ne se présentent pas sous la forme d'un document, comme une base de données.

Stocker des données

Le XML est un excellent format pour stocker des données car il est à la fois lisible par l'homme et par la machine. Cela signifie que vous pouvez ouvrir un fichier XML dans un éditeur de texte et voir facilement ce qu'il contient, et vous pouvez également écrire des programmes qui peuvent lire et écrire automatiquement des fichiers XML.

L'un des avantages de l'utilisation de XML pour stocker des données est qu'il est facile d'ajouter de nouvelles données à un fichier XML. Par exemple, si vous avez un fichier qui stocke des informations sur vos clients, vous pouvez ajouter un nouveau client en ajoutant un nouvel élément XML au fichier. Le XML est également facile à modifier ; si vous devez changer les données d'un fichier XML, il vous suffit d'éditer le fichier dans un éditeur de texte.

Publication sur le Web

Lorsque vous publiez du contenu sur le Web, vous devez vous assurer qu'il est bien structuré et facile d'accès. Le XML peut vous y aider. Il peut être utilisé pour créer différents types de documents. Le XML permet de créer des pages Web faciles à lire et à comprendre. Les développeurs l'utilisent également pour créer des pages Web faciles à mettre à jour et à entretenir. Vous pouvez ainsi disposer de pages Web conviviales et adaptées aux moteurs de recherche.

Automatisation

XML est un outil puissant pour l'automatisation des tâches. En utilisant XML, vous pouvez facilement échanger des données entre différentes applications, automatiser des tâches et même créer des flux de travail complets.

Transport de données

Le XML peut être utilisé pour transporter des données entre différentes applications. Il s'agit d'un langage qui désigne un ensemble de règles permettant de coder des documents dans un format que les humains et les machines peuvent facilement lire. Le XML est un format populaire pour l'échange de données sur le web. Lorsque les données sont stockées au format XML, elles peuvent être facilement transportées entre différentes applications.

Le XML est un langage de balisage qui définit un ensemble de règles pour coder des documents dans un format lisible par l'homme et par la machine. Le XML est souvent utilisé pour le stockage et le transport de données, en particulier lorsqu'il s'agit de services web.

Lorsqu'un document est créé en XML, l'auteur doit définir un ensemble de règles, ou grammaire, pour la structure du document. Cette grammaire est ensuite utilisée pour coder le document de manière lisible par la machine et par l'homme. Les documents XML peuvent être lus par n'importe quel analyseur XML, qui traitera le document en fonction des règles définies dans la grammaire.

Le XML est un format très polyvalent et peut être utilisé pour diverses applications. Toutefois, comme il s'agit d'un format texte, il n'est pas bien adapté au stockage de données binaires telles que des images ou des vidéos. Pour cette raison, le XML est souvent utilisé en conjonction avec d'autres formats, tels que JSON ou HTML.

Exemple XML

La balise XML de début de l'élément peut contenir des attributs, qui sont des paires nom-valeur fournissant des informations supplémentaires sur l'élément. Par exemple, l'élément <book> du document XML suivant possède un attribut nommé "category" dont la valeur est "fiction" :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bibliothèque>

<book category="fiction">

<title>L'attrape-coeurs</title>

<author>J.D. Salinger</author>

<année>1951</année>

<price>7,99</price>

</book>

<book category="children">

<titre>Le Hobbit</titre>

<author>J.R.R. Tolkien</author>

<année>1937</année>

<price>5,99</price>

</book>

<book category="web">

<titre>XML pour les nuls</titre>

<author>Eddie Traversa</author>

<année>1999</année>

<price>19.99</price>

</book>

</bookstore>

Quels sont les avantages de la documentation XML ?

La documentation XML est un système permettant d'ajouter des informations sur une base de code directement dans le code source dans un format XML bien défini. Les développeurs peuvent utiliser cette documentation lorsqu'ils travaillent avec le code. Les outils de génération de documentation peuvent également les traiter pour produire une documentation plus conviviale en HTML ou dans d'autres formats.

L'utilisation de la documentation XML présente plusieurs avantages :

La documentation est facile à écrire et à maintenir, car elle est stockée à côté du code.

Le format XML est bien défini et facile à traiter, de sorte que de nombreux outils sont disponibles pour générer automatiquement de la documentation à partir de fichiers XML si les balises XML sont précises.

Les documents XML peuvent contenir une structure et des informations beaucoup plus détaillées que les blocs de commentaires traditionnels, comme des exemples de code, des notes d'utilisation et des descriptions des valeurs de retour et des paramètres.

La documentation XML peut être traduite dans d'autres langues plus facilement que les commentaires, ce qui la rend plus accessible aux publics internationaux.

La structure des documents XML peut être traitée par d'autres outils, tels que les IDE, afin de fournir des fonctionnalités telles que la complétion de code et l'aide en ligne.

Le XML est-il un langage de programmation ?

Cette question revient souvent dans les discussions sur le développement Web, et elle n'a pas de réponse simple. Le langage XML est un langage de balisage, ce qui signifie qu'il est utilisé pour définir la structure des données. Il est similaire au HTML, mais il n'est pas utilisé pour afficher des données. Donc, si le XML n'est pas utilisé pour afficher des données, à quoi sert-il ? Le XML est souvent utilisé pour stocker des données dans un format lisible par les humains et les ordinateurs. Il est également utilisé pour échanger des données entre différents systèmes.

Bien que le XML ne soit pas un langage de programmation, il est souvent utilisé en conjonction avec des langages de programmation pour stocker et transporter des données. Le XML peut stocker des données dans un format autodécrivant, ce qui facilite leur transport et leur lecture. En outre, le XML peut être utilisé pour créer de nouveaux langages de programmation ou pour étendre les langages existants. Si vous travaillez avec des données, le code XML peut être un outil utile.

Qu'est-ce qu'un fichier XML ?

Les fichiers XML sont structurés à l'aide de balises. Les balises sont utilisées pour marquer le début et la fin d'un élément XML. Les éléments XML peuvent contenir des données ou être vides. Les éléments XML peuvent contenir d'autres éléments XML ou se fermer automatiquement.

Les fichiers XML peuvent être ouverts dans n'importe quel éditeur de texte, et les humains peuvent les lire. Cependant, les fichiers XML ne sont pas destinés à être lus par des humains. Les fichiers XML sont destinés à être lus par des ordinateurs. Pour lire un fichier XML, un ordinateur a besoin d'un analyseur XML.

Les fichiers XML sont l'un des formats de fichier les plus courants sur Internet, et ils peuvent être ouverts et lus par divers programmes. Pour ouvrir et lire un fichier XML, vous aurez besoin d'un éditeur de texte ou d'un traitement de texte capable de lire les fichiers XML. Une fois que vous avez un programme capable de lire les fichiers XML et d'ouvrir le fichier que vous voulez lire, vous verrez beaucoup de code, et cela peut sembler décourageant, mais ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout le code pour lire le fichier XML.

Recherchez la balise de début et la balise de fin. Elles sont les mêmes pour tous les fichiers XML et sont faciles à repérer. La balise de début ressemble à ceci : <?xml version="1.0"?>. La balise de fin ressemblera à ceci : </xml>. Vous verrez une série d'autres balises entre les balises de début et de fin. Ces balises contiennent les données réelles du fichier XML. Les données sont généralement organisées selon une hiérarchie, avec l'élément racine en haut et les éléments enfants en bas. Pour lire les données du fichier XML, regardez le texte entre les balises. Ce texte correspond aux données que vous recherchez.

Quelles sont les différences entre XML et HTML ?

Il existe plusieurs différences essentielles entre HTML (Hyper Text Markup Language) et XML (eXtensible Markup Language) :

Le HTML a été conçu pour afficher des données comme les sites Web, tandis que le XML a été conçu pour décrire des données.

Les balises HTML sont prédéfinies, alors que les balises XML ne le sont pas.

Les balises de fermeture sont nécessaires pour XML, alors qu'elles ne sont pas obligatoires en HTML.

Les documents HTML doivent être bien formés, alors que les documents XML doivent être valides.

HTML ne prend en charge qu'un ensemble limité de types de données, alors que XML prend en charge une gamme beaucoup plus complète de types de données.

Les éléments HTML doivent être imbriqués de manière appropriée, alors que les éléments XML peuvent se chevaucher.

Les documents HTML sont généralement petits et simples, alors que les documents XML peuvent être vastes et complexes.

HTML est limité à l'affichage de contenu statique, alors que XML peut être utilisé pour afficher du contenu dynamique.

En HTML, vous pouvez utiliser les minuscules et les majuscules comme vous le souhaitez. En revanche, le XML est sensible à la casse.

En cas d'erreurs mineures lors du codage, vous pouvez toujours obtenir des résultats en HTML. Ce n'est pas le cas en XML. Si vous faites une erreur, vous ne pouvez pas obtenir le résultat.

Le HTML est facile à apprendre et à utiliser, tandis que le XML peut être compliqué à apprendre et à utiliser.

En général, il est préférable de s'assurer que les documents HTML et XML sont bien formés. Cela permettra aux analyseurs pertinents d'analyser correctement les documents et aux applications de traiter correctement les données.

XML et Java

XML et Java sont deux langages de programmation courants utilisés à des fins différentes. XML est un langage de balisage, tandis que Java est un langage de programmation. Malgré leur popularité, une grande confusion entoure encore ces deux langages. Le XML a été créé pour structurer, stocker et transporter des données. XML est similaire à HTML, mais XML est beaucoup plus flexible. Vous pouvez utiliser XML pour créer tout type de document, y compris ceux qui n'ont pas de représentation visuelle.

Java est un langage de programmation qui a été conçu pour être indépendant de la plate-forme. Cela signifie qu'un programme écrit en Java peut fonctionner sur n'importe quel système d'exploitation. Java est également un langage incontournable utilisé pour créer des applications volumineuses et complexes. XML et Java ne sont pas identiques mais peuvent être utilisés ensemble. Le XML peut être utilisé pour stocker des données qu'une application Java peut lire. Une application Java peut également être utilisée pour générer des données XML.

XML et DOM sont deux technologies qui fonctionnent ensemble pour permettre d'accéder aux données XML et de les manipuler.

Les programmes et les scripts peuvent accéder au contenu, à la structure et au style d'un document et les modifier à l'aide de la fonctionnalité DOM (Document Object Model), neutre du point de vue de la plate-forme et du langage. Le XML (Extensible Markup Language) est un format de texte simple et flexible dérivé du SGML (Standard Generalized Markup Language).

Quand il s'agit de travailler ensemble, DOM et XML sont une combinaison parfaite. XML fournit les données, et DOM fournit la structure pour y accéder. DOM et XML sont des technologies standard soutenues par le W3C (World Wide Web Consortium).

DOM est conçu pour être utilisé avec n'importe quel langage de programmation, tandis que XML est conçu pour stocker et transporter des données. Les données DOM et XML peuvent être utilisées ensemble pour créer des pages Web qui sont plus interactives et dynamiques. DOM peut être utilisé pour créer un document XML ou pour analyser un document XML. Il peut également être utilisé pour naviguer dans un document XML. DOM peut ajouter, supprimer ou modifier des éléments dans un document XML.

Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas le XML ; AppMaster vous couvre !

