Un linguaggio di markup chiamato Extensible Markup Language (XML) stabilisce un insieme di istruzioni per la formattazione dei testi in modo leggibile dalla macchina e dall'uomo. XML è un formato popolare per la memorizzazione dei dati ed è ampiamente utilizzato per lo scambio di informazioni su Internet.

I documenti XML sono costituiti da elementi che possono contenere testo, altri elementi o entrambi. Gli elementi sono delimitati da tag di inizio e fine, racchiusi tra parentesi angolari.

XML (Extensible Markup Language) è un modo flessibile per creare formati standard di informazioni e condividere il formato e le informazioni su Internet, intranet e altrove. Ad esempio, i produttori di computer spesso etichettano le parti del computer con XML, in modo che i loro prodotti possano essere più facilmente identificati e inventariati. Poi, quando un rappresentante del servizio clienti ha bisogno di trovare un pezzo, può cercare in un database di parti basato su XML.

A cosa serve l'XML?

Creare dati

Il codice XML viene utilizzato per creare dati. Questi dati possono assumere la forma di un documento, come una pagina web, o di un'applicazione, come un foglio di calcolo o un documento di elaborazione testi presente nei browser web. È possibile utilizzare XML per creare dati che non hanno la forma di un documento, come ad esempio un database.

Memorizzare i dati

L'XML è un formato eccellente per l'archiviazione dei dati perché è sia leggibile dall'uomo che dalla macchina. Ciò significa che è possibile aprire un file XML in un editor di testo e vedere facilmente cosa contiene; inoltre, è possibile scrivere programmi in grado di leggere e scrivere automaticamente i file XML.

Uno dei vantaggi dell'uso di XML per memorizzare i dati è che è facile aggiungere nuovi dati a un file XML. Ad esempio, se avete un file che contiene informazioni sui vostri clienti, potete aggiungere un nuovo cliente aggiungendo un nuovo elemento XML al file. L'XML è anche facile da modificare; se è necessario cambiare i dati in un file XML, è sufficiente modificare il file in un editor di testo.

Pubblicazione sul Web

Quando si pubblicano contenuti sul web, bisogna assicurarsi che siano ben strutturati e facilmente accessibili. L'XML può aiutare in questo senso. Può essere utilizzato per creare diversi tipi di documenti. XML può creare pagine web facili da leggere e da capire. Gli sviluppatori lo usano anche per creare pagine web facili da aggiornare e mantenere. In questo modo è possibile avere pagine web facili da usare e da utilizzare per i motori di ricerca.

Automazione

XML è uno strumento potente per automatizzare le attività. Utilizzando XML, è possibile scambiare facilmente i dati tra diverse applicazioni, automatizzare le attività e persino creare interi flussi di lavoro.

Trasporto di dati

XML può essere utilizzato per trasportare dati tra diverse applicazioni. È un linguaggio che definisce un insieme di regole per la codifica dei documenti in un formato facilmente leggibile da uomini e macchine. XML è un formato molto diffuso per lo scambio di dati sul Web. Quando i dati sono memorizzati in formato XML, possono essere facilmente trasportati tra diverse applicazioni.

Come funziona XML?

XML è un linguaggio di markup che definisce un insieme di regole per la codifica dei documenti in un formato leggibile dall'uomo e dalla macchina. L'XML viene spesso utilizzato per l'archiviazione e il trasporto dei dati, soprattutto quando si tratta di servizi Web.

Quando si crea un documento in XML, l'autore deve definire un insieme di regole, o grammatica, per la struttura del documento. Questa grammatica viene poi utilizzata per codificare il documento in modo leggibile dalla macchina e dall'uomo. I documenti XML possono essere letti da qualsiasi parser XML, che elaborerà il documento secondo le regole definite nella grammatica.

XML è un formato molto versatile e può essere utilizzato per diverse applicazioni. Tuttavia, essendo un formato basato sul testo, non è adatto alla memorizzazione di dati binari come immagini o video. Per questo motivo, XML viene spesso utilizzato insieme ad altri formati, come JSON o HTML.

Esempio di XML

Il tag XML iniziale dell'elemento può contenere attributi, che sono coppie nome-valore che forniscono informazioni aggiuntive sull'elemento. Ad esempio, l'elemento <libro> nel seguente documento XML ha un attributo chiamato "categoria" con un valore di "narrativa":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<libreria>

<libro categoria="fiction">

<titolo>Il giovane Holden</titolo>

<autore>J.D. Salinger</autore>

<anno>1951</anno>

<prezzo>7,99</prezzo>

</libro>

<libro categoria="bambini">

<titolo>Lo Hobbit</titolo>

<autore>J.R.R. Tolkien</autore>

<anno>1937</anno>

<prezzo>5,99</prezzo>

</libro>

<libro category="web">

<titolo>XML for Dummies</titolo>

<autore>Eddie Traversa</autore>

<anno>1999</anno>

<prezzo>19,99</prezzo>

</libro>

</libreria>

Quali sono i vantaggi della documentazione XML?

La documentazione XML è un sistema per aggiungere informazioni su una base di codice direttamente nel codice sorgente in un formato XML ben definito. Gli sviluppatori possono usare questa documentazione mentre lavorano con il codice. Gli strumenti di generazione della documentazione possono anche elaborarli per produrre una documentazione più facile da usare in HTML o in altri formati.

L'uso della documentazione XML presenta diversi vantaggi:

La documentazione è facile da scrivere e da mantenere, perché è memorizzata insieme al codice.

Il formato XML è ben definito e facile da elaborare, per cui sono disponibili molti strumenti per generare automaticamente la documentazione da file XML se i tag XML sono accurati.

I documenti XML possono contenere informazioni e strutture molto più dettagliate rispetto ai tradizionali blocchi di commenti, come esempi di codice, note d'uso e descrizioni dei valori di ritorno e dei parametri.

La documentazione XML può essere tradotta in altre lingue più facilmente dei commenti, rendendola più accessibile a un pubblico internazionale.

La struttura dei documenti XML può essere elaborata da altri strumenti, come gli IDE, per fornire funzionalità come il completamento del codice e la guida in linea.

XML è un linguaggio di programmazione?

Questa domanda viene spesso sollevata nelle discussioni sullo sviluppo web e non ha una risposta semplice. Il linguaggio XML è un linguaggio di markup, cioè viene utilizzato per definire la struttura dei dati. È simile all'HTML, ma non viene utilizzato per visualizzare i dati. Quindi, se XML non viene usato per visualizzare i dati, per cosa viene usato? L'XML viene spesso utilizzato per memorizzare i dati in un formato leggibile da uomini e computer. Si usa anche per scambiare dati tra sistemi diversi.

Sebbene XML non sia un linguaggio di programmazione, viene spesso utilizzato insieme ai linguaggi di programmazione per memorizzare e trasportare i dati. XML può memorizzare i dati in un formato autodescrittivo, che ne facilita il trasporto e la lettura. Inoltre, XML può essere utilizzato per creare nuovi linguaggi di programmazione o per estendere quelli esistenti. Se si lavora con i dati, il codice XML può essere uno strumento utile.

Che cos'è un file XML?

I file XML sono strutturati mediante tag. I tag sono utilizzati per contrassegnare l'inizio e la fine di un elemento XML. Gli elementi XML possono contenere dati o essere vuoti. Gli elementi XML possono contenere altri elementi XML o possono essere auto-chiusi.

I file XML possono essere aperti in qualsiasi editor di testo e possono essere letti dall'uomo. Tuttavia, i file XML non sono destinati a essere letti dall'uomo. I file XML sono destinati a essere letti dai computer. Per leggere un file XML, un computer ha bisogno di un parser XML.

Come aprire e leggere i file XML?

I file XML sono uno dei formati di file più comuni su Internet e possono essere aperti e letti da diversi programmi. Per aprire e leggere un file XML, è necessario un editor di testo o un elaboratore di testi in grado di leggere i file XML. Una volta che si dispone di un programma in grado di leggere i file XML e si apre il file che si desidera leggere, si vedrà un sacco di codice che può sembrare scoraggiante, ma non c'è da preoccuparsi. Non è necessario comprendere tutto il codice per leggere il file XML.

Cercate il tag iniziale e quello finale. Questi sono gli stessi per ogni file XML e sono facili da individuare. Il tag iniziale sarà simile a questo: <?xml version="1.0"?>. Il tag finale sarà simile a questo: </xml>. Tra il tag iniziale e quello finale è presente una serie di altri tag. Questi tag contengono i dati effettivi del file XML. I dati sono solitamente organizzati in una gerarchia, con l'elemento radice in cima e gli elementi figli sotto. Per leggere i dati nel file XML, si deve osservare il testo tra i tag. Questo testo è il dato che si sta cercando.

Quali sono le differenze tra XML e HTML?

Esistono diverse differenze fondamentali tra HTML (Hyper Text Markup Language) e XML (eXtensible Markup Language):

L'HTML è stato progettato per visualizzare i dati, come i siti web, mentre l'XML è stato progettato per descrivere i dati.

I tag HTML sono predefiniti, mentre quelli XML non lo sono.

La chiusura dei tag XML è necessaria per XML, mentre non è obbligatoria per HTML.

I documenti HTML devono essere ben formati, mentre i documenti XML devono essere validi.

L'HTML supporta solo un insieme limitato di tipi di dati, mentre l'XML supporta una gamma molto più completa di tipi di dati.

Gli elementi HTML devono essere annidati in modo appropriato, mentre gli elementi XML possono sovrapporsi.

I documenti HTML sono tipicamente piccoli e semplici, mentre i documenti XML possono essere vasti e complessi.

L'HTML è limitato alla visualizzazione di contenuti statici, mentre l'XML può essere utilizzato per visualizzare contenuti dinamici.

Nell'HTML si possono usare le lettere minuscole e maiuscole a piacere. Al contrario, XML è sensibile alle maiuscole e alle minuscole.

Se si commettono piccoli errori durante la codifica, si possono comunque ottenere risultati in HTML. Questo non è il caso di XML. Se si commette un errore, non è possibile ottenere il risultato.

L'HTML è facile da imparare e da usare, mentre l'XML può essere complicato da imparare e da usare.

In generale, è meglio assicurarsi che i documenti HTML e XML siano ben formati. In questo modo si garantisce che i parser pertinenti possano analizzare correttamente i documenti e che le applicazioni possano elaborare correttamente i dati.

XML e Java

XML e Java sono due linguaggi di programmazione utilizzati prevalentemente per scopi diversi. XML è un linguaggio di markup, mentre Java è un linguaggio di programmazione. Nonostante la loro popolarità, c'è ancora molta confusione intorno a questi due linguaggi. XML è stato creato per strutturare, memorizzare e trasportare i dati. XML è simile all'HTML, ma è molto più flessibile. È possibile utilizzare XML per creare qualsiasi tipo di documento, compresi quelli che non hanno una rappresentazione visiva.

Java è un linguaggio di programmazione progettato per essere indipendente dalla piattaforma. Ciò significa che un programma scritto in Java può essere eseguito su qualsiasi sistema operativo. Java è anche un linguaggio irresistibile, utilizzato per creare applicazioni grandi e complesse. XML e Java non sono la stessa cosa, ma possono essere utilizzati insieme. XML può essere utilizzato per memorizzare dati che un'applicazione Java può leggere. Un'applicazione Java può anche essere utilizzata per generare dati XML.

Come funzionano insieme DOM (Document Object Models) e XML

XML e DOM sono due tecnologie che lavorano insieme per rendere possibile l'accesso e la manipolazione dei dati XML.

I programmi e gli script possono accedere e modificare il contenuto, la struttura e lo stile di un documento utilizzando la funzionalità DOM (Document Object Model), neutrale per piattaforma e lingua. XML (Extensible Markup Language) è un formato di testo semplice e flessibile derivato da SGML (Standard Generalized Markup Language).

Quando si tratta di lavorare insieme, DOM e XML sono una coppia perfetta. XML fornisce i dati e DOM fornisce la struttura per accedervi. DOM e XML sono tecnologie standard supportate dal W3C (World Wide Web Consortium).

DOM è stato progettato per essere utilizzato con qualsiasi linguaggio di programmazione, mentre XML è stato progettato per memorizzare e trasportare i dati. I dati DOM e XML possono essere utilizzati insieme per creare pagine Web più interattive e dinamiche. DOM può essere utilizzato per creare un documento XML o per analizzare un documento XML. Può anche essere utilizzato per navigare in un documento XML. DOM può aggiungere, eliminare o modificare elementi in un documento XML.

Non preoccupatevi se non conoscete l'XML; AppMaster vi copre!

