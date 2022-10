Un lenguaje de marcado llamado Lenguaje de Marcado Extensible (XML) establece un conjunto de instrucciones para dar formato a los textos de forma legible para la máquina y el ser humano. XML es un formato popular para almacenar datos y se utiliza ampliamente para el intercambio de información en Internet.

Los documentos XML están formados por elementos, que pueden contener texto, otros elementos o ambos. Los elementos están delimitados por etiquetas de inicio y fin, encerradas entre corchetes.

XML (Extensible Markup Language) es una forma flexible de formar formatos de información estándar y compartir el formato y la información en Internet, intranets y otros lugares. Por ejemplo, los fabricantes de ordenadores suelen etiquetar las piezas con XML para que sus productos puedan identificarse e inventariarse más fácilmente. Así, cuando un representante del servicio de atención al cliente necesita encontrar una pieza, puede buscar en una base de datos de piezas basada en XML.

¿Para qué se utiliza XML?

Crear datos

El código XML se utiliza para crear datos. Estos datos pueden tener la forma de un documento, como una página web, o de una aplicación, como una hoja de cálculo o un documento de procesador de textos que se encuentra en los navegadores web. Se puede utilizar XML para crear datos que no tengan forma de documento, como una base de datos.

Almacenar datos

XML es un formato excelente para almacenar datos porque es legible tanto para las personas como para las máquinas. Esto significa que puedes abrir un archivo XML en un editor de texto y ver fácilmente lo que contiene, y también puedes escribir programas que puedan leer y escribir automáticamente archivos XML.

Una de las ventajas de utilizar XML para almacenar datos es que es fácil añadir nuevos datos a un archivo XML. Por ejemplo, si tienes un archivo que almacena información sobre tus clientes, puedes añadir un nuevo cliente añadiendo un nuevo elemento XML al archivo. XML también es fácil de modificar; si necesitas cambiar los datos de un archivo XML, sólo tienes que editar el archivo en un editor de texto.

Publicación en la web

Cuando se publican contenidos en la web, hay que asegurarse de que estén bien estructurados y sean de fácil acceso. El XML puede ayudarle a conseguirlo. Puede utilizarse para crear distintos tipos de documentos. XML puede crear páginas web fáciles de leer y comprender. Los desarrolladores también lo utilizan para crear páginas web fáciles de actualizar y mantener. De este modo, se pueden crear páginas web fáciles de usar y de utilizar por los motores de búsqueda.

Automatización

XML es una potente herramienta para automatizar tareas. Mediante el uso de XML, puede intercambiar fácilmente datos entre diferentes aplicaciones, automatizar tareas e incluso crear flujos de trabajo completos.

Transporte de datos

XML puede utilizarse para transportar datos entre diferentes aplicaciones. Es un lenguaje que designa un conjunto de reglas para codificar documentos en un formato que los humanos y las máquinas puedan leer cómodamente. XML es un formato muy popular para el intercambio de datos en la web. Cuando los datos se almacenan en formato XML, pueden transportarse fácilmente entre diferentes aplicaciones.

¿Cómo funciona XML?

XML es un lenguaje de marcado que define un conjunto de reglas para codificar documentos en un formato legible por humanos y por máquinas. XML se utiliza a menudo para almacenar y transportar datos, especialmente cuando se trata de servicios web.

Cuando se crea un documento en XML, el autor debe definir un conjunto de reglas, o gramática, para la estructura del documento. Esta gramática se utiliza entonces para codificar el documento de forma legible para la máquina y para el ser humano. Los documentos XML pueden ser leídos por cualquier analizador XML, que procesará el documento según las reglas definidas en la gramática.

XML es un formato muy versátil y puede utilizarse para diversas aplicaciones. Sin embargo, al ser un formato basado en texto, no es muy adecuado para almacenar datos binarios como imágenes o vídeos. Por este motivo, XML suele utilizarse junto con otros formatos, como JSON o HTML.

Ejemplo de XML

La etiqueta XML de inicio del elemento puede contener atributos, que son pares nombre-valor que proporcionan información adicional sobre el elemento. Por ejemplo, el elemento <libro> en el siguiente documento XML tiene un atributo llamado "categoría" con un valor de "ficción":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<librería>

<libro categoría="ficción">

<título>El guardián entre el centeno</título>

<autor>J.D. Salinger</autor>

<año>1951</año>

<precio>7,99</precio>

</libro>

<libro categoría="niños">

<título>El Hobbit</título>

<autor>J.R.R. Tolkien</autor>

<año>1937</año>

<precio>5,99</precio>

</libro>

<libro category="web">

<title>XML para tontos</title>

<autor>Eddie Traversa</autor>

<año>1999</año>

<precio>19,99</precio>

</libro>

</libro>

Cuáles son las ventajas de la documentación XML?

La documentación XML es un sistema para añadir información sobre una base de código directamente en el código fuente en un formato XML bien definido. Los desarrolladores pueden utilizar esta documentación mientras trabajan con el código. Las herramientas de generación de documentación también pueden procesarla para producir una documentación más fácil de usar en HTML u otros formatos.

El uso de la documentación XML tiene varias ventajas:

La documentación es fácil de escribir y mantener, ya que se almacena junto al código.

El formato XML está bien definido y es fácil de procesar, por lo que hay muchas herramientas disponibles para generar automáticamente documentación a partir de archivos XML si las etiquetas XML son precisas.

Los documentos XML pueden contener una estructura e información mucho más detallada que los bloques de comentarios tradicionales, como ejemplos de código, notas de uso y descripciones de valores de retorno y parámetros.

La documentación XML puede traducirse a otros idiomas con más facilidad que los comentarios, lo que la hace más accesible al público internacional.

La estructura del documento XML puede ser procesada por otras herramientas, como los IDE, para ofrecer funciones como la finalización del código y la ayuda en línea.

¿Es XML un lenguaje de programación?

Esta pregunta surge a menudo en los debates sobre desarrollo web, y no tiene una respuesta sencilla. El lenguaje XML es un lenguaje de marcado, lo que significa que se utiliza para definir la estructura de los datos. Es similar al HTML, pero no se utiliza para mostrar datos. Entonces, si XML no se utiliza para mostrar datos, ¿para qué se utiliza? XML se utiliza a menudo para almacenar datos en un formato que los humanos y los ordenadores pueden leer. También se utiliza para intercambiar datos entre diferentes sistemas.

Aunque XML no es un lenguaje de programación, suele utilizarse junto con los lenguajes de programación para almacenar y transportar datos. XML puede almacenar datos en un formato autodescriptivo, lo que facilita su transporte y lectura. Además, XML puede utilizarse para crear nuevos lenguajes de programación o para ampliar los existentes. Si trabajas con datos, el código XML puede ser una herramienta útil.

¿Qué es un archivo XML?

Los archivos XML se estructuran mediante etiquetas. Las etiquetas se utilizan para marcar el inicio y el final de un elemento XML. Los elementos XML pueden contener datos o estar vacíos. Los elementos XML pueden contener otros elementos XML, o pueden cerrarse solos.

Los archivos XML pueden abrirse en cualquier editor de texto y los humanos pueden leerlos. Sin embargo, los archivos XML no están pensados para ser leídos por humanos. Los archivos XML están pensados para ser leídos por ordenadores. Para leer un archivo XML, un ordenador necesita un analizador XML.

¿Cómo se abren y leen los archivos XML?

Los archivos XML son uno de los formatos de archivo más comunes en Internet, y pueden ser abiertos y leídos por varios programas. Para abrir y leer un archivo XML, necesitarás un editor de texto o un procesador de textos que pueda leer archivos XML. Una vez que tengas un programa que pueda leer archivos XML y abras el archivo que quieres leer, verás mucho código, y puede parecer desalentador, pero no te preocupes. No necesitas entender todo el código para leer el archivo XML.

Busca la etiqueta inicial y la etiqueta final. Serán las mismas para todos los archivos XML y serán fáciles de detectar. La etiqueta de inicio tendrá el siguiente aspecto: <?xml version="1.0"?>. La etiqueta final tendrá el siguiente aspecto: </xml>. Verá una serie de etiquetas entre las etiquetas inicial y final. Estas etiquetas contienen los datos reales del archivo XML. Los datos suelen estar organizados en una jerarquía, con el elemento raíz en la parte superior y los elementos hijos debajo. Para leer los datos en el archivo XML, mire el texto entre las etiquetas. Este texto son los datos que estás buscando.

¿Cuáles son las diferencias entre XML y HTML?

Hay varias diferencias fundamentales entre HTML (Hyper Text Markup Language) y XML (eXtensible Markup Language):

El HTML se diseñó para mostrar datos, como las páginas web, mientras que el XML se diseñó para describir datos.

Las etiquetas HTML están predefinidas, mientras que las etiquetas XML no lo están.

Las etiquetas XML de cierre son necesarias para XML, mientras que no son obligatorias en HTML.

Los documentos HTML deben estar bien formados, mientras que los documentos XML deben ser válidos.

HTML sólo admite un conjunto limitado de tipos de datos, mientras que XML admite una gama mucho más amplia de tipos de datos.

Los elementos HTML deben anidarse adecuadamente, mientras que los elementos XML pueden solaparse.

Los documentos HTML suelen ser pequeños y sencillos, mientras que los documentos XML pueden ser enormes y complejos.

HTML se limita a mostrar contenido estático, mientras que XML puede utilizarse para mostrar contenido dinámico.

En HTML se pueden utilizar minúsculas y mayúsculas a voluntad. En cambio, XML distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Si se producen pequeños errores durante la codificación, aún se pueden obtener resultados en HTML. Esto no ocurre en XML. Si se comete un error, no se puede conseguir el resultado.

HTML es fácil de aprender y utilizar, mientras que XML puede ser complicado de aprender y utilizar.

En general, es mejor asegurarse de que tanto los documentos HTML como los XML estén bien formados. Esto garantizará que los analizadores pertinentes puedan analizar correctamente los documentos y que las aplicaciones puedan procesar correctamente los datos.

XML y Java

XML y Java son dos lenguajes de programación que se utilizan con fines diferentes. XML es un lenguaje de marcado, mientras que Java es un lenguaje de programación. A pesar de su popularidad, todavía hay mucha confusión en torno a estos dos lenguajes. XML se creó para estructurar, almacenar y transportar datos. XML es similar a HTML, pero XML es mucho más flexible. se puede utilizar XML para crear cualquier tipo de documento, incluso los que no tienen una representación visual.

Java es un lenguaje de programación diseñado para ser independiente de la plataforma. Esto significa que un programa escrito en Java puede ejecutarse en cualquier sistema operativo. Además, Java es un lenguaje convincente que se utiliza para crear aplicaciones grandes y complejas. XML y Java no son lo mismo, pero pueden utilizarse juntos. XML puede utilizarse para almacenar datos que una aplicación Java puede leer. Una aplicación Java también puede utilizarse para generar datos XML.

Cómo funcionan juntos el DOM (Document Object Models) y el XML

XML y el DOM son dos tecnologías que trabajan juntas para hacer posible el acceso y la manipulación de datos XML.

Los programas y scripts pueden acceder y editar el contenido, la estructura y el estilo de un documento utilizando la funcionalidad DOM (Document Object Model), que es neutral en cuanto a la plataforma y el lenguaje. XML (Extensible Markup Language) es un formato de texto sencillo y flexible derivado de SGML (Standard Generalized Markup Language).

Cuando se trata de trabajar juntos, DOM y XML son una combinación perfecta. XML proporciona los datos y DOM la estructura para acceder a ellos. DOM y XML son tecnologías estándar respaldadas por el W3C (World Wide Web Consortium).

DOM está diseñado para ser utilizado con cualquier lenguaje de programación, mientras que XML está diseñado para almacenar y transportar datos. Los datos DOM y XML pueden utilizarse conjuntamente para crear páginas web más interactivas y dinámicas. DOM puede utilizarse para crear un documento XML o para analizar un documento XML. También puede utilizarse para navegar por un documento XML. DOM puede añadir, eliminar o modificar elementos en un documento XML.

No se preocupe si no conoce XML; AppMaster lo tiene cubierto.

Puede que no esté familiarizado con XML si no es un desarrollador. Pero no se preocupe; AppMaster lo tiene cubierto. Con AppMaster, usted puede crear fácilmente un backend para su aplicación sin ningún tipo de código. Todo lo que necesitas hacer es arrastrar y soltar los componentes que necesitas y conectarlos. AppMaster se encargará del resto. Además, esta plataforma sin código es fácil de usar y puedes empezar rápidamente. ¿Por qué esperar? Regístrese hoy mismo para obtener una prueba gratuita.