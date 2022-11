Een opmaaktaal genaamd Extensible Markup Language (XML) stelt een reeks instructies vast voor het opmaken van teksten op een machine- en mensleesbare manier. XML is een populair formaat voor het opslaan van gegevens en wordt veel gebruikt voor het uitwisselen van informatie op het internet.

XML-documenten bestaan uit elementen, die tekst, andere elementen of beide kunnen bevatten. Elementen worden afgebakend door begin- en eindtags, omsloten door haakjes.

XML (Extensible Markup Language) is een flexibele manier om standaard informatieformaten te vormen en het formaat en de informatie te delen op internet, intranetten en elders. Zo labelen computerfabrikanten computeronderdelen vaak met XML, zodat hun producten gemakkelijker kunnen worden geïdentificeerd en geïnventariseerd. Wanneer een medewerker van de klantenservice vervolgens een onderdeel zoekt, kan hij of zij een op XML gebaseerde onderdelendatabase doorzoeken.

Waar wordt XML voor gebruikt?

Gegevens creëren

XML-code wordt gebruikt om gegevens te creëren. Deze gegevens kunnen de vorm hebben van een document, zoals een webpagina, of van een toepassing, zoals een spreadsheet of een tekstverwerkingsdocument in een webbrowser. U kunt XML gebruiken om gegevens te creëren die niet de vorm van een document hebben, zoals een database.

Gegevens opslaan

XML is een uitstekend formaat om gegevens in op te slaan, omdat het zowel voor mensen als voor machines leesbaar is. Dit betekent dat u een XML-bestand kunt openen in een tekstverwerker en gemakkelijk kunt zien wat erin staat, en u kunt ook programma's schrijven die automatisch XML-bestanden kunnen lezen en schrijven.

Een van de voordelen van het gebruik van XML om gegevens op te slaan is dat het gemakkelijk is om nieuwe gegevens aan een XML-bestand toe te voegen. Als u bijvoorbeeld een bestand hebt waarin informatie over uw klanten wordt opgeslagen, kunt u een nieuwe klant toevoegen door een nieuw XML-element aan het bestand toe te voegen. XML is ook gemakkelijk te wijzigen; als u de gegevens in een XML-bestand moet wijzigen, kunt u het bestand gewoon bewerken in een tekstverwerker.

Publiceren op het web

Wanneer u inhoud op het web publiceert, moet u ervoor zorgen dat deze goed gestructureerd en gemakkelijk toegankelijk is. XML kan u daarbij helpen. Het kan worden gebruikt om verschillende soorten documenten te maken. Met XML kunt u webpagina's maken die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Ontwikkelaars gebruiken het ook om webpagina's te maken die gemakkelijk zijn bij te werken en te onderhouden. Zo kunt u beschikken over gebruiksvriendelijke en zoekmachinevriendelijke webpagina's.

Automatisering

XML is een krachtig hulpmiddel voor het automatiseren van taken. Met XML kunt u gemakkelijk gegevens uitwisselen tussen verschillende toepassingen, taken automatiseren en zelfs volledige workflows creëren.

Gegevens transporteren

XML kan worden gebruikt om gegevens te transporteren tussen verschillende toepassingen. Het is een taal die een reeks regels aangeeft voor het coderen van documenten in een formaat dat mensen en machines gemakkelijk kunnen lezen. XML is een populair formaat voor het uitwisselen van gegevens op het web. Wanneer gegevens in XML-formaat worden opgeslagen, kunnen ze gemakkelijk worden getransporteerd tussen verschillende toepassingen.

Hoe werkt XML?

XML is een opmaaktaal die een reeks regels definieert voor het coderen van documenten in een voor mensen en machines leesbaar formaat. XML wordt vaak gebruikt voor het opslaan en transporteren van gegevens, vooral als het gaat om webdiensten.

Wanneer een document in XML wordt opgesteld, moet de auteur een reeks regels, of grammatica, definiëren voor de structuur van het document. Deze grammatica wordt vervolgens gebruikt om het document op een voor machines en mensen leesbare manier te coderen. XML-documenten kunnen worden gelezen door elke XML-parser, die het document verwerkt volgens de in de grammatica gedefinieerde regels.

XML is een zeer veelzijdig formaat en kan voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Omdat het een op tekst gebaseerd formaat is, is het echter niet goed geschikt voor het opslaan van binaire gegevens zoals afbeeldingen of video. Daarom wordt XML vaak gebruikt in combinatie met andere formaten, zoals JSON of HTML.

XML voorbeeld

De begin-tag van het element XML kan attributen bevatten, dat zijn naam-waarde paren die extra informatie over het element geven. Bijvoorbeeld, het <book> element in het volgende XML document heeft een attribuut genaamd "categorie" met als waarde "fictie":

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bookstore>

<boekcategorie="fictie">

<title>De vanger in het graan</title>

<author>J.D. Salinger</author>

<jaar>1951</jaar>

<prijs>7,99</prijs>

</book>

<boekcategorie="kinderen">

<title>De Hobbit</title>

<author>J.R.R. Tolkien</author>

<jaar>1937</jaar>

<prijs>5.99</prijs>

</book>

<book category="web">

<title>XML voor Dummies</title>

<author>Eddie Traversa</author>

<jaar>1999</jaar>

<prijs>19,99</prijs>

</book>

</bookstore>

Wat zijn de voordelen van XML-documentatie?

XML documentatie is een systeem om informatie over een codebase direct in de broncode toe te voegen in een goed gedefinieerd XML formaat. Ontwikkelaars kunnen deze documentatie gebruiken terwijl ze met de code werken. Tools voor het genereren van documentatie kunnen deze ook verwerken tot gebruiksvriendelijkere documentatie in HTML of andere formaten.

Het gebruik van XML-documentatie heeft verschillende voordelen:

De documentatie is gemakkelijk te schrijven en te onderhouden, omdat ze naast de code wordt opgeslagen.

Het XML-formaat is goed gedefinieerd en gemakkelijk te verwerken, dus er zijn veel tools beschikbaar voor het automatisch genereren van documentatie uit XML-bestanden als de XML-tags nauwkeurig zijn.

XML-documenten kunnen een veel gedetailleerdere documentstructuur en informatie bevatten dan traditionele commentaarblokken, zoals codevoorbeelden, gebruiksnotities en beschrijvingen van retourwaarden en parameters.

XML-documentatie kan gemakkelijker in andere talen worden vertaald dan commentaar, waardoor zij toegankelijker is voor een internationaal publiek.

De structuur van XML-documenten kan worden verwerkt door andere hulpmiddelen, zoals IDE's, om functies als code completion en inline help te bieden.

Is XML een programmeertaal?

Deze vraag duikt vaak op in discussies over webontwikkeling, en er is geen eenvoudig antwoord op. XML is een markup taal, wat betekent dat het gebruikt wordt om de gegevensstructuur te definiëren. Het is vergelijkbaar met HTML, maar het wordt niet gebruikt om gegevens weer te geven. Dus, als XML niet wordt gebruikt om gegevens weer te geven, waar wordt het dan wel voor gebruikt? XML wordt vaak gebruikt om gegevens op te slaan in een formaat dat mensen en computers kunnen lezen. Het wordt ook gebruikt voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende systemen.

Hoewel XML geen programmeertaal is, wordt het vaak gebruikt in combinatie met programmeertalen om gegevens op te slaan en te transporteren. XML kan gegevens opslaan in een zelfbeschrijvend formaat, waardoor ze gemakkelijk te transporteren en te lezen zijn. Bovendien kan XML worden gebruikt om nieuwe programmeertalen te creëren of bestaande talen uit te breiden. Als je met gegevens werkt, kan XML-code een nuttig hulpmiddel zijn.

Wat is een XML-bestand?

XML-bestanden zijn gestructureerd met behulp van tags. Tags worden gebruikt om het begin en het einde van een XML-element te markeren. XML-elementen kunnen gegevens bevatten, maar ook leeg zijn. XML-elementen kunnen andere XML-elementen bevatten, of ze kunnen zelfsluitend zijn.

XML-bestanden kunnen worden geopend in elke tekstverwerker, en mensen kunnen ze lezen. XML-bestanden zijn echter niet bedoeld om door mensen te worden gelezen. XML-bestanden zijn bedoeld om door computers te worden gelezen. Om een XML-bestand te kunnen lezen, heeft een computer een XML-parser nodig.

Hoe XML-bestanden openen en lezen?

XML-bestanden zijn een van de meest voorkomende bestandsformaten op het internet, en ze kunnen door verschillende programma's worden geopend en gelezen. Om een XML-bestand te openen en te lezen hebt u een tekstverwerker of een tekstverwerker nodig die XML-bestanden kan lezen. Zodra u een programma hebt dat XML-bestanden kan lezen en het bestand opent dat u wilt lezen, ziet u een heleboel code, en dat kan er ontmoedigend uitzien, maar maakt u zich geen zorgen. U hoeft niet alle code te begrijpen om het XML-bestand te kunnen lezen.

Zoek naar de begin- en eindtag. Deze zijn voor elk XML-bestand hetzelfde en dus gemakkelijk te herkennen. De begin-tag ziet er zo uit: <?xml version="1.0"?>. De eindtag ziet er zo uit: </xml>. Tussen de begin- en eindtag staat een reeks andere tags. Deze tags bevatten de eigenlijke gegevens in het XML-bestand. De gegevens zijn meestal georganiseerd in een hiërarchie, met het root-element bovenaan en de child-elementen eronder. Om de gegevens in het XML-bestand te lezen, kijkt u naar de tekst tussen de tags. Deze tekst zijn de gegevens die u zoekt.

Wat zijn de verschillen tussen XML en HTML?

Er zijn verschillende belangrijke verschillen tussen HTML (Hyper Text Markup Language) en XML (eXtensible Markup Language):

HTML is ontworpen om gegevens weer te geven, zoals websites, terwijl XML is ontworpen om gegevens te beschrijven.

HTML-tags zijn voorgedefinieerd, terwijl XML-tags dat niet zijn.

Sluitende XML-tags zijn noodzakelijk voor XML, terwijl dat in HTML niet verplicht is.

HTML-documenten moeten goed gevormd zijn, terwijl XML-documenten geldig moeten zijn.

HTML ondersteunt slechts een beperkte reeks gegevenstypen, terwijl XML een veel uitgebreidere reeks gegevenstypen ondersteunt.

HTML-elementen moeten op de juiste wijze worden genest, terwijl XML-elementen elkaar kunnen overlappen.

HTML-documenten zijn doorgaans klein en eenvoudig, terwijl XML-documenten omvangrijk en complex kunnen zijn.

HTML is beperkt tot het weergeven van statische inhoud, terwijl XML kan worden gebruikt om dynamische inhoud weer te geven.

In HTML kun je naar believen hoofd- en kleine letters gebruiken. XML daarentegen is hoofdlettergevoelig.

Als er tijdens het coderen kleine fouten worden gemaakt, kunt u nog steeds HTML-resultaten bereiken. In XML is dat niet het geval. Als u een fout maakt, kunt u het resultaat niet bereiken.

HTML is gemakkelijk te leren en te gebruiken, terwijl XML ingewikkeld kan zijn om te leren en te gebruiken.

In het algemeen is het het beste om ervoor te zorgen dat zowel HTML- als XML-documenten goed gevormd zijn. Dit zorgt ervoor dat de relevante parsers de documenten correct kunnen parsen en dat toepassingen de gegevens correct kunnen verwerken.

XML en Java

XML en Java zijn twee gangbare programmeertalen die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. XML is een opmaaktaal, terwijl Java een programmeertaal is. Ondanks hun populariteit is er nog steeds veel verwarring over deze twee talen. XML is gemaakt om gegevens te structureren, op te slaan en te transporteren. XML is vergelijkbaar met HTML, maar XML is veel flexibeler. Je kunt XML gebruiken om elk type document te maken, ook zonder visuele weergave.

Java is een programmeertaal die is ontworpen om platformonafhankelijk te zijn. Dit betekent dat een programma geschreven in Java op elk besturingssysteem kan draaien. Java is ook een dwingende taal die wordt gebruikt om grote en complexe toepassingen te maken. XML en Java zijn niet hetzelfde, maar kunnen samen worden gebruikt. XML kan worden gebruikt om gegevens op te slaan die een Java-toepassing kan lezen. Een Java-toepassing kan ook worden gebruikt om XML-gegevens te genereren.

Hoe DOM (Document Object Models) en XML samenwerken

XML en het DOM zijn twee technologieën die samenwerken om de toegang tot en de manipulatie van XML-gegevens mogelijk te maken.

Programma's en scripts kunnen de inhoud, structuur en stijl van een document openen en bewerken met behulp van de platform- en taalneutrale DOM-functionaliteit (Document Object Model). XML (Extensible Markup Language) is een eenvoudige, flexibele tekstindeling die is afgeleid van SGML (Standard Generalized Markup Language).

DOM en XML passen perfect bij elkaar. XML levert de gegevens, en DOM levert de structuur om ze te benaderen. DOM en XML zijn standaardtechnologieën die worden ondersteund door het W3C (World Wide Web Consortium).

DOM is ontworpen om te worden gebruikt met elke programmeertaal, terwijl XML is ontworpen om gegevens op te slaan en te transporteren. DOM- en XML-gegevens kunnen samen worden gebruikt om webpagina's te maken die interactiever en dynamischer zijn. DOM kan worden gebruikt om een XML-document te maken of om een XML-document te parsen. Het kan ook worden gebruikt om door een XML-document te navigeren. DOM kan elementen in een XML-document toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Maak je geen zorgen als je geen kennis hebt van XML; AppMaster dekt je!

